Yo La Tengo défie le temps sur "This Stupid World"

Deux ans après leur EP de reprises Sleepless Night, Ira Kaplan, Georgia Hubley et James McNew ont décidé d'improviser, d'enregistrer de manière spontanée et sans producteur un nouveau long-format. Une façon de réinventer le rock alternatif de leur combo Yo La Tengo et de nous offrir une réflexion aussi réaliste qu'optimiste et drôle sur le concept du temps qui passe dans un monde jugé absurde. « Je veux tomber hors du temps » chante Ira Kaplan sur Fallout, premier single d'un album attendu en février qui fleure bon les débuts mélodiques du groupe il y a plus de quatre décennies.

« À la base de chaque titre, des musiciens qui jouent ensemble, improvisent, inventent et réduisent l’écart traditionnellement compris entre une œuvre terminée et le chemin parcouru pour la réaliser » déclare la formation qui cisèle ainsi un rock au son live pour déclamer ses textes littéraires nous invitant à accepter l'immuabilité du temps mais toujours à lutter, vivre.

Depuis leur premier album Ride the Tiger sorti en 1986, Ira Kaplan, Georgia Hubley et James McNew se sont distingués sur la scène rock indépendante américaine grâce à une écriture littéraire et un cocktail musical subtil allant d'une pop songeuse aux arrangements sophistiqués, à un rock brut et noisy ou à des mélodies country. En 2015, le mythique trio, redevenait quartet avec le retour de Dave Schramm, le temps de fêter ses 30 ans de carrière avec Stuff Like That There , un album reprenant le concept de l'album phare Fakebook (1990) en mêlant reprises (Hank Williams, The Parliaments, The Lovin' Spoonful, The Cure...), relectures d'anciens titres et nouvelles compositions. Le dernier album studio du trio, There's a Riot Going On, est sorti en 2018.