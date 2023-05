Yoni Mayraz exorcise la possession démoniaque avec "Dybbuk Tse!"

Le musicien Yoni Mayraz, originaire de Tel Aviv et basé à Londres, met en musique sa vision contemporaine du drame en trois actes rédigé en yiddish et créé en 1917 par Szymon An-sky. Dans la culture juive kabbalistique les légendes autour du dybbouk sont une inspiration importante. Il s'agit d'un esprit malveillant, l'âme d’un mort errant inlassablement pour les péchés commis au cours de sa vie, qui tourmente les vivants et peut aller jusqu'à s'approprier leur être, corps et âme. Cette évocation de la possession peut être aussi une analogie avec le fardeau que les jeunes portent des générations en arrière, sur lequel ils n’ont aucune influence.

Sur cet album, Yoni Mayraz est entouré du bassiste Eli Orr, du batteur Roy Reemy, du saxophoniste Matan Vardi, du flûtiste Joe Melnicove et du trompettiste Roy Zuzovsky. Dybbuk Tse! a été mixé et masterisé par le beatmaker Eric Lau (Mansur Brown) et l'ingénieur hip-hop Chris Athens (Robert Glasper, Erykah Badu). Très inspiré par Paul Bley ou Christian Scott, Yoni Mayraz fusionne de nombreuses influences à son jazz hybride.

« Je voulais écrire quelque chose avec une atmosphère sombre, cet album représente à la fois mon bagage culturel et mes influences musicales, c'est un dialogue constant entre l'ancien et le nouveau, l'ancien et le moderne. Cela me représente et où je suis en ce moment… »

Dybbuk Tse! sort le 2 juin sur le label polonais Astigmatic Records.