Jazz Yoni Mayraz - Live à FIP "The Master" Par FIP Web Partager

Le pianiste et producteur israélien Yoni Mayraz nous offre une session live avec le bassiste Tom Driessler et la batteuse Zoe Pascal, qui combine hip-hop, breakbeats et mélodies du Moyen-Orient.

