"You Louisiana Man", l’énergie zydeco-funk de Rhiannon Giddens

Après avoir remporté le prix du meilleur album folk pour They're Calling Me Home et reçu le prix Pulitzer de musique aux côtés de Michael Abels pour leur opéra, Omar, Rhiannon Giddens annonce un nouvel album avec les multi-instrumentistes Francesco Turrisi et Dirk Powell, le bassiste Jason Sypher, le guitariste Niwel Tsumbu, une belle section de cuivres et les invités Jason Isbell, Leyla McCalla et Eryn Allen Kane au chant. You Louisiana Man, l’homme briseur de cœur, est le premier titre enregistré aux Criteria Recording Studios à Miami, en Floride, filmé par Torrance Hill. Voix, banjo, cors, orgue, violons et accordéon donnent le ton de ce folk bien trempé, aux racines historiques et à la sensibilité contemporaine.

La banjoïste et chanteuse s'est fait connaître avec le string band Carolina Chocolate Drops au milieu des années 2000 et au sein du groupe folk Our Native Daughters. Elle a collaboré avec Yo-Yo Ma, Elvis Costello et Daniel Lanois. Très active, elle est aussi directrice musicale du festival de musique contemporaine Ojai et du Silkroad Ensemble, un orchestre qui rassemble des musiciens issus d'une vingtaine de pays. Elle compose également pour l’opéra, le ballet, le cinéma et utilise son art pour creuser dans le passé et révéler des vérités sur notre présent. Son disque You’re The One, riche de sa grande connaissance des musiques vernaculaires américaines, sort le 18 août sur le label Nonesuch Records. «Blues, jazz, cajun, country, gospel et rock - tout est là. J'aime être là où ça se rencontre de manière organique.» dit-elle.

En concert en France à la Maison de la Culture de Créteil le 10 février 2024.