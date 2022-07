Yuksek : "J’ai retrouvé l’amour du DJ set"

Si le Théâtre de la Mer s’ancre bien, année après année, comme l’écrin unique des soirées du Worldwide Festival, Gilles Peterson n’a jamais oublié que cette aventure estivale a d’abord démarré avec quelques DJs réunis sur une plage de Sète au milieu des années 2000. Cet esprit anglais perdure encore aujourd’hui à travers les mixes qui secouent chaque après-midi le sable sétois, mêlant les jeunes pousses et les vétérans de tous horizons derrière des platines brûlantes.

Alors qu’il prépare un nouvel album pour la rentrée, c’est le compositeur et producteur rémois Yuksek accompagné de sa complice d'un jour Ahu qui ont assuré ce jeudi trois heures durant le spectacle en back-to-back, entre house, groove, et disco.

Publicité

Vous avez porté à peu près toutes les casquettes dans la musique, en quoi celle de DJ reste aujourd’hui si spéciale pour vous ?

C’est drôle parce que je pensais justement à ça au milieu de mon set. Je n’étais pas super bien quand je suis arrivé de Paris mais au bout d’une heure de mix, j’avais vraiment l’impression d’être dans mon élément, avec quelque chose qui faisait véritablement du bien, de jouer de la musique que j’aime et de la partager avec des gens qui kiffent. C’est basique, et on est dans un truc hyper animal d’une certaine façon, une sorte de transe en forme de music-healing. Mais c’est pour ça que c’est chouette de jouer dans des endroits comme ça, où l’on peut jouer ce que l’on veut. C’est parfois compliqué d’être DJ car le terme rassemble à peu près tout et n’importe quoi. DJ, c’est aussi bien David Guetta que le mec qui joue dans un mauvais club à Saint-Tropez, mais aussi les clubs ultrapointus… Le Worldwide assume d’être un véritable festival de DJs et c’est ça qui est génial.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

C’est votre première venue au Worldwide Festival, quel regard portez-vous sur cet événement et sur son créateur Gilles Peterson ?

Pour moi, c’est une référence absolue. Ma propre carrière a évolué au fil de mes envies et je ne pense pas qu’il y a dix ou quinze ans, j’aurais été très Worldwide compatible pour être honnête (rires). Aujourd’hui, les planètes s’alignent entre ce que je fais et les goûts du festival. J’étais en back-to-back aujourd’hui avec Ahu, une DJ d’Istanbul qui m’avait invité dans son émission, puis que j’ai invitée dans ma propre émission, et je n'étais probablement pas alors vraiment dans le collimateur de Gilles. Mais grâce à elle, il s’est intéressé à ce que je faisais, notamment les derniers edits que j’ai sortis au printemps, et qu’il a commencé lui-même à jouer… C’est ainsi que les choses se sont mises en place, et je trouve ça super d’avoir une carrière qui évolue, de ne pas être bloqué dans des sphères, et qu’à la fin d'autres planètes puissent s’aligner.

En quoi l’exercice de mixer à quatre mains est-il particulier ?

Le back-to-back est génial pour ça : je ne joue pas habituellement les trois-quarts des morceaux que j’ai joués ce soir. On a vraiment joué le jeu tous les deux de ne pas rester sur nos classiques, ce qui est une habitude quand tu mixes régulièrement. A deux, on rebondit sur le morceau qui vient d’être joué pour que ça colle derrière et je trouve ça plutôt créatif, comme une collaboration en studio par exemple. Je suis assez partisan de ça depuis mon dernier album, davantage collaborer dans une approche collective. Avec Ahu aujourd’hui, on n’a pas du tout discuté du set qu’on allait faire, on a échangé au fil de l’eau et c’était très cool.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vous semblez désormais préférer le mix aux concerts live…

J’ai plus vraiment de volonté à faire de live. La dernière tournée qu’on a réalisée était plutôt cool, avec un bon souvenir du concert à La Cigale. Tous les musiciens qui jouaient avec moi étaient géniaux mais, finalement, j’ai l’impression que le plus nul de la bande, c’était moi (rires). J’ai décidé ces derniers temps de me faire du bien, et d’éloigner les choses qui me mettent en situation d’angoisse. J’ai retrouvé un amour du DJ set après l’album Nous Horizon, ce qui en même temps s’est nourri d’un retour au digging très fort. Je cherche, je creuse, j’ai un milliard de trucs à jouer, et je pourrais mixer jusqu’à mes 120 ans avec ce que j’ai en stock aujourd’hui ! Au-delà, je trouve parfois qu’on peut être plus créatif dans un DJ set au bout d’une heure que dans un live électronique très cadré, en forme de tour de chant où je vais devoir jouer mes morceaux dans le même ordre ou presque, et qui quelque part est très figé.

Votre prochain disque sera donc un disque de DJ ?

Oui, enfin je ne sais pas trop encore. Le disque part un peu dans tous les sens pour l’instant, il n’est pas cadré, je le laisse donc vivre sa vie à droite à gauche, jusqu'au moment où il sera temps de le finir, c’est-à-dire à la rentrée. Il y aura plein de choses intéressantes, plein de nouvelles collaborations avec des gens que j’ai rencontrés récemment. Avant, j’envisageais davantage les invités comme de simples featuring, des morceaux composés auxquels j’ajoutais une voix par exemple. Maintenant, on se pose en studio, on compose vraiment ensemble, et c’est ça qui m’a redonné envie de faire de la musique après Nous Horizon. Je crois bien qu’à l’époque, j’avais même dû dire dans une interview que j’arrêtais, que Yuksek c’était fini. Le fait de ressortir des morceaux sur mon label sans aucune pression m’a beaucoup relancé. C'était le cas par expour le titre composé avec Bertrand Burgalat qu’on a sortis sans enjeu particulier, et qui aujourd’hui est pourtant en haut de mon top Spotify. Fabriquer de la musique comme ça, avec des gens qu’on aime bien, tout simplement, talentueux et gentils, c’est ça qui est cool.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Vous attendiez-vous à un tel succès lorsque vous avez accepté de composer la bande-originale de la série En Thérapie ?

Je ne vais pas dire complètement non... car les signaux étaient quand même positifs avec ce duo. Éric Toledano et Olivier Nakache sont peut-être les seuls réalisateurs qui peuvent faire simultanément la couverture de Télérama et Télé 7 jours aujourd’hui. Et moi, quelque part dans la musique, j’ai un peu le même but. Faire de la musique populaire mais sans concession, de la bonne musique qui peut être écoutée par tout le monde mais sans que ce soit quelque chose de racoleur. Mais c’est vrai qu’un tel succès n’était pas anticipé, même par eux en fait. Quand je vais jouer en DJ set, il y a souvent un type qui vient me voir pour me dire qu’il a adoré cette bande-originale. Alors que je vais à ce moment-là envoyer de la techno pendant deux heures (rires) ! J’aime aussi beaucoup ce principe de travailler avec des gens que je respecte et avec qui ça se passe bien. C’est pour ça aussi que personne ne dit du mal d’eux, parce qu’ils sont irréprochables, qu’ils font un super boulot, en parlant bien aux gens, et c’est sûrement ça l’essentiel au final.