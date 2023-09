"Zeus", les éclairs jazz funk du Max Beesley's High Vibes

Son nom est sans doute associé par le grand public à sa carrière d'acteur, mais c'est bien en tant que musicien que Max Beesley s'est d'abord illustré. Originaire de Manchester, l'artiste a étudié le piano, les percussions et la composition à la Chethams School of Music puis dans les plus prestigieux conservatoires britanniques, jouant dans les grands orchestres classiques sous la direction de sommités telles que Claudio Abbado, Simon Rattle et Pierre Boulez avant de travailler avec Leonard Bernstein. Mais ses goûts pour le jazz et le groove l'ont vite amené à devenir l'un des multi-instrumentistes les plus recherchés, plébiscité par Paul Weller, Stevie Wonder, Chaka Khan, Maceo Parker, Earth Wind & Fire, James Brown, Incognito, The Brand New Heavies.

Après avoir publié un premier disque au plus fort du mouvement acid jazz dans les années 90, le batteur et vibraphoniste sortait il y a trois ans Groove Spectrum entouré d'une pléiade de grands noms. Un travail collectif qu'il réitère aujourd'hui avec la crème des sidemen sous la bannière Max Beesley's High Vibes pour l'album Zeus attendu le 29 septembre sur le label allemand Légère Recordings.

Publicité

Avec Zeus, Max Beesley nous plonge dans les plus grandes heures des productions jazz funk, fusion et des bandes originales des années 60 et 70, celles d'Herbie Hancock ou Roy Ayers. Une bande-son groove aux orchestrations classieuses enregistrée à Santa Monica notamment avec le batteur Steve Gadd, rencontré en 1996 lors des sessions d'enregistrement de l'album That's Right de George Benson, le guitariste Dean Parks, le pianiste Christian Sands, le percussionniste Luis Conte, le trompettiste Walt Fowler ou encore son ami de toujours, le bassiste Jerry Meehan avec qui il a composé des musiques de film.