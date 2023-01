"Zibonakalise", la prière aux ancêtres de Msaki x Tubatsi

Sur ce nouveau projet ce sont deux grandes voix sud-africaines qui chantent d'une même voix, la révélation Msaki connue pour ses multiples et fructueuses collaborations (Black Coffee, Diplo, Sun-el Musician,Prince Kaybee) et Tubatsi Mpho Moloi chanteur et multi-instrumentiste du groupe Urban Village et membre du collectif Keleketla aux côtés de Tony Allen, Shabaka Hutchings et Joe Armon-Jones. C'est au cours de l'enregistrement de l'album Udondolo du quartet de Johannesburg qu'a germée l'idée de créer une oeuvre commune avec l’arrangeur et violoncelliste français Clément Petit.

Les trois artistes adeptes des expérimentations musicales se sont réunis lors d’une résidence d’écriture à la Fondation Nirox en avril 2021, juste à côté de Johannesburg. De cette rencontre symbiotique est né l'album Synthetic Hearts, un voyage sonore poétique sans barrière stylistique ni géographique, sur le thème de l’amour et du partage à l'image du titre Zibonakalise:

Zibonakalise (“Expose-toi, montre-toi”) démarre par les chants que l’on adresse aux ancêtres. Le morceau, né dans l’incertitude du Covid, est une prière aux aînés, qui sont beaux et qui nous guident. Il les implore de se dresser, puissants, et d’ouvrir la voie, non seulement en temps de pandémie mais toujours, aider, éclairer, guider, puisqu’ils ont déjà foulé la route. Un titre incantatoire où les chants de Msaki et Tubatsi s'élèvent sur une musique folk aussi complexe qu’envoûtante dont les textures évoluent grâce au violoncelle de Clément Petit, à des sonorités électroniques et à des bruitages.

« L’album évoque la responsabilité de prendre soin de l’autre et interroge la façon dont on exprime son amour les uns envers les autres » explique Tubatsi Moloi qui au fil de l'album questionne avec sa complice l’amour, le désir, l’égarement, la douleur, le découragement ou les quêtes personnelles avec vulnérabilité. Des sentiments et des espoirs mis à nu que vient sublimer le récit musical de Clément Petit, qui comme un coeur qui bat, alterne subtilement les atmosphères et les rythmes dans une production minimaliste ou luxuriante. « Les chansons ont le goût du début de la fin, ou de la fin du début, ce n’est pas très clair. Mais il y a beaucoup d’invitations, et aussi de vulnérabilité, de fragilité. Ce qui reflète probablement notre état émotionnel d’alors » rajoute Msaki.