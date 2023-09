Zoot Octet & Natalie Dessay racontent "Pannonica"

Muse, bienfaitrice, agent, soutien de nombreux musiciens de jazz afro-américains victimes de la ségrégation raciale, la , fille de Charles Rothschild, épouse du baron Jules de Koenigswarter, a trouvé un sens à sa vie dans les clubs de jazz de Manhattan. Elle y rencontre le roi du be-bop Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Charlie Mingus, Art Blakey, Bud Powell, John Coltrane, Walter Davis, Sonny Clark, Lionel Hampton et bien d’autres. Rêvant de conter son histoire en musique, sur une idée originale de Neil Saidi, saxophoniste et directeur musical du Zoot Collectif, l'octet compose la musique du spectacle poétique nommé Pannonica, avec l'aide de l’auteure et metteuse en scène Elsa Rooke. La première fut jouée à l a Seine Musicale en octobre 2019 avec Natalie Dessay en tant que narratrice et comédienne. L'album n'est autre que la bande-son originale du spectacle dont voici un titre :

Née à Londres le 10 décembre 1913, la Baronne, délivrée de son mari français et de la vie de château, s'installe à New-York. Cette femme blanche et moderne brise les codes moraux et se consacre à ceux qui jouent la musique qu'elle aime. Avec eux, elle écume les clubs de jazz d’Harlem, entre au syndicat des musiciens, leurs cherchent des concerts, les encourage et en hébergent certains, comme Monk. Leur lien profond ne se détachera qu'à la mort du pianiste en 1982.. De cet amour indéfectible, sont nés une vingtaine de compositions enregistrées et jouées dans le monde entier. Des morceaux comme Pannonica de Monk, Nica's dream d'Horace Silver, Nica's tempo de Gigi Gryce, Thelonica de Tommy Flanagan, Nica de Sonny Clark ... Elle a aussi inspiré la fameuse scène de jazz et musiques improvisées de Nantes qui se nomme le Pannonica. On peut dire que cette grande dame a permis au jazz moderne d’éclore.

Sur l'album Zoot Octet & Nathalie Dessay : « Pannonica », on trouve vingt compositions originales signées par les musiciens du groupe et quelques extraits du texte, écrits par Elsa Rooke et récités par la cantatrice qui après une grande carrière lyrique, fait le choix depuis 2013, de se consacrer à des projets musicaux différents et au théâtre.

Le bouillonnant Zoot Collectif a ouvert les Zoot Studios dans le 11ème arrondissement de Paris ainsi que le Label Zoot Records sur lequel sort le 9 septembre ce 4ème album : Zoot Octet & Nathalie Dessay : « Pannonica ».