11. Les règles des Livres dont vous êtes le héros

A peine avez-vous commencé à lire les lignes de ce paragraphe, que vous vous retrouvez face à un terrible monstre : un Editorialyst. Il s’avère que, contrairement à d’autres créatures de la même espèce, celui-ci tient à vous faire savoir qu'il est en tout point opposé à votre façon de penser et se refuse à vous laisser passer. Pour continuer votre lecture, vous n’avez d’autre choix que de l’affronter dans une joute verbale !

En tant qu’aventurier émérite et auditeur de France Culture, vous disposez d’un grand score d’habileté (ici, votre capacité à employer de bons arguments) mais d’une faible endurance rhétorique. L’Editorialyst, lui, n’hésitera pas à utiliser des arguments douteux, mais est rompu à ce type d’exercice. Voici vos caractéristiques :

Vous, le héros :

Endurance : 4

Habileté : 10

Editorialyst :

Endurance : 10

Habileté : 6

Si vous avez deux dés avec vous (peut-être êtes-vous un joueur invétéré), vous pouvez les utiliser, sinon vous pouvez utiliser un générateur de dés en ligne . Les règles sont simples :

> Lancez d’abord deux dés pour vous et additionnez-les à votre score d’habileté.

> Puis lancez deux dés pour l’Editorialyst et additionnez-les à son score d’habileté.

> Le résultat le plus haut remporte la manche, et le perdant perd un point d’endurance. Si vous faites égalité, il ne se passe rien.

> Le premier d’entre vous à atteindre 0 points d’endurance a perdu la joute verbale.

Si vous avez perdu le combat, vous pouvez vous rendre en 13.

Si vous avez défait le redoutable Editorialyst, vous pouvez continuer votre lecture.

En revanche, si vous avez triché (!!!!) et tout simplement décidé de ne pas combattre, vous devriez aller en 7.

Le souffle haletant, vous vous dressez devant l’Editoryalist, dont vous venez de réduire l’argumentation à néant. Et déjà, vous vous rendez compte d’une chose : les règles qui ont régi ce combat étaient extrêmement simples. Ce qui a fait l’immense succès du premier Livre dont vous êtes le héros, Le Sorcier de la montagne de feu, tient beaucoup à son récit en arborescence, mais également à ses mécaniques de jeux, à l’aide de dés, directement inspirées des jeux de rôle.

Au début de chaque livre-jeu, le joueur va en effet passer quelques minutes à appréhender les règles avant de créer son propre personnage, l’avatar qu’il va incarner. Chaque ouvrage débute ainsi par une courte étape qui consiste à remplir sa “Fiche d’aventure”, en tirant aux dés ses caractéristiques principales (l’Habileté, l’Endurance et la Chance) mais aussi en sélectionnant l’équipement ou les capacités qui vont vous permettre d’arriver au bout du récit.

Remplir sa feuille d'aventure, un passage obligé à chaque début de Livre dont vous êtes le héros. © Radio France

“Les dés sont un héritage du jeu de rôle, vous confie le spécialiste des fictions interactives FibreTigre. Mais ça n’a pas empêché d’autres collections de s’en détacher. On ne peut pas jouer en voiture avec des dés par exemple. Dans la collection Loup solitaire, il y a une table de hasard : vous pointez votre crayon dessus en fermant les yeux, et si vous tombez sur un “7” et bien vous avez fait 7. Dans la collection “Sorcellerie !”, il y a deux dés en bas de chaque page. Donc vous prenez une page au hasard et c’est votre résultat aux dés. Mais on reste toujours sur une base liée au hasard…”

En choisissant d’utiliser les dés, les auteurs ont conféré à leur récit une part d’incertitude, d’aléatoire, qui permet au joueur de s’investir un peu plus encore dans son aventure. “Dans les bons LDVELH, une tension s’installe, le joueur se lie à ses points de vie comme s’il s’agissait de la sienne, et ses échecs l’inquiètent et le piquent au vif, vous assure de son côté Laurent Centro, le directeur des éditions Alkonost . Je me souviens, adolescent, avoir fait des choix et lancé les dés comme si je jouais ma vie !”

La "table de hasard" de Loup Solitaire. - Gallimard

D’un ouvrage à l’autre, quelques règles vont varier, ou bien parce qu’il s’agit d’une nouvelle collection, ou bien parce que l’auteur a souhaité proposer quelques ajouts : votre personnage va ainsi pouvoir, entre autres, utiliser de la magie, apprendre à jouter, voire même gérer des armées entières… Autant de systèmes de règles qui permettent de varier les plaisirs, pour le lecteur comme pour l’auteur du Livre dont vous êtes le héros.

Mais peu importe les règles finalement, tant qu’elles restent simples et faciles d’accès : car seule une seule chose compte, immerger le joueur dans le récit.