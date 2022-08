12. De Donjons & Dragons aux Livres dont vous êtes le héros, en passant par Tunnels & Trolls

Mais qu’est-ce qui a bien pu inspirer les premiers auteurs de Livres dont vous êtes le héros (LDVELH) ? Vous n’êtes guère surpris de découvrir que la source d'inspiration, comme souvent lorsque l'on parle de fantasy, n'est autre que Donjons & Dragons, le jeu de rôle créé par Gary Gygax et Dave Anderson, devenu aujourd’hui extrêmement populaire.

A sa sortie, en 1974, le jeu Donjons & Dragons (D&D) est inspiré des “Wargames”, ces jeux de plateau qui permettent de créer des batailles à l’aide de figurines. Cette activité est en plein boom lors des années 1970 (quoique toujours limité à un public d'initiés) au rang desquels on compte Ian Livingstone et Steve Jackson, qui deviendront quelques années plus tard les deux auteurs du tout premier Livre dont vous êtes le héros. En 1975, ces deux amis viennent de créer Games Workshop, une des rares enseignes qui propose de vendre des wargames au Royaume-Uni. En découvrant l’existence de Donjons & Dragons, les deux amis sont plus qu’enthousiastes, comme le racontait Ian Livingstone lors d'une conférence : “On s’est dit… c’est fantastique ! Du coup on a demandé six exemplaires de Donjons & Dragons à Gary Gigax pour les vendre en Angleterre. On a mis trois ans pour vendre les six…”

La franchise Donjons & Dragons démarre donc lentement. Mais parmi les amateurs de "wargames", ce type de jeux acquiert très vite un public de véritables passionnés, qui vont créer à leur tour leurs propres univers. C'est ainsi qu'en 1975, l'américain Ken St. Andre imagine Tunnels & Trolls, un jeu concurrent de D&D, qui se veut plus léger et avec des règles bien plus accessibles. La particularité du format ? Il propose également des “aventures en solitaire”, où le joueur peut naviguer de paragraphe en paragraphe.

Serait-ce là, finalement, le premier Livre dont vous êtes le héros ? Pour en savoir plus, vous vous adressez à Patrice Geille, responsable de l’association Grimtooth, qui publie en France Tunnels & Trolls : “Dans Tunnels & Trolls, comme pour tout jeu de rôle, les joueurs avaient l'habitude de se rencontrer pour jouer ensemble" vous confie-t-il. "Mais à un moment ça leur est devenu difficile. Ils se sont alors dit qu'idéalement il faudrait pouvoir continuer à jouer, à faire évoluer les personnages. D'où l'idée des aventures solos. Mais la perspective, par rapport aux livres-jeux c'est toujours de pouvoir revenir aux parties en groupe.”

La première d’entre elles, “Château Bison”, paraît en 1976, soit plus de six ans avant le premier Livre dont vous êtes le héros ! Elle propose alors un parcours assez simple, selon la logique porte-monstre-trésor, assez propre aux premiers jeux de rôle : schématiquement le joueur doit se déplacer à l’aide d’un plan, ouvrir une porte, combattre un monstre puis découvrir le trésor qu’il détenait.

La couverture de la première aventure en solitaire de Tunnels & Trolls, parue en 1976 : "Chateau Bison". - Flying Buffalo Inc.

Le premier Livre dont vous êtes le héros paraît en 1982. Contrairement aux aventures de Tunnels & Trolls, "les auteurs ont évité de donner des indications du style "vous êtes dans un couloir d’une vingtaine de mètres de long" et ont préféré favoriser l'immersion du lecteur dans l'histoire" vous précise Patrice Geille. "Ils ont eu l'intuition, en créant les livres-jeux, que c'était nécessairement un travail plus littéraire, comme n'importe quel roman. Ils ont donc gommé cet aspect jeu de stratégie, de guerre, qui influençait encore beaucoup les jeux de rôle à l’époque”.

Au fil des années, les “aventures en solitaire” de Tunnels & Trolls vont à leur tour devenir plus complexes et plus littéraires. Reste la question de savoir si Ian Livingstone et Steve Jackson s’en sont possiblement inspirés : "Il semble clair qu’ils connaissaient Tunnels & Trolls, vous précise Patrice Geille. Ils connaissaient le marché, ils vendaient des jeux de rôles qui venaient des Etats-Unis au Royaume-Uni. Donc ils connaissaient le jeu de rôle et c'est un peu ça qui leur a donné l'idée d'ailleurs, de faire quelque chose qui puisse se jouer en solo. Mais leur approche était originale, il n'y a pas de problème avec ça !”

Au cours des années 1980, Donjons & Dragons aura sa propre collection de Livres dont vous êtes le héros ; ils ne rencontreront pas un grand succès.

Pour l’éditeur de Tunnels & Trolls, si les “aventures en solitaire” précèdent historiquement les Livres dont vous êtes le héros, les deux ne se ressemblent finalement pas tant : plus courtes, plus permissives quant aux règles et laissant plus de place à l’imagination, les aventures permettent surtout aux joueurs de continuer à jouer seul… mais dans la perspective de retrouver par la suite ses compagnons d’aventure.

