14. Raymond Queneau, auteur du premier récit dont vous êtes le héros

Pour savoir ce qu’est un Livre dont vous êtes le héros, il vous faut commencer par le définir. Vous savez d’ores-et-déjà, comme vous l’avez appris en préambule, qu'il est rédigé à la deuxième personne du pluriel, mais surtout qu'il est interactif, c'est-à-dire que le déroulement de l'histoire dépend des choix du lecteur.

Si vous tenez compte de ces règles, alors quel pourrait bien être le premier de ces livres-jeux ? Pour en apprendre un peu plus vous vous adressez à FibreTigre, spécialiste des fictions interactives : “Les Livres dont vous êtes le héros rentrent dans le cadre de quelque chose qui est standardisé et qu’on appelle aujourd’hui la littérature non-linéaire" vous assure-t-il, "Et même si les grands noms, dans ce domaine, sont plutôt internationaux, c’est quelque chose qui est assez français !”.

Les Livres dont vous êtes le héros sont, poursuit FibreTigre, “la combinaison de la littérature et des mathématiques. Il est question de chiffres, de lancers de dés, de probabilités et de risques à prendre”. Pour l’auteur de livres-jeux, il existe bien en France un organisme qui s’est employé à joindre la langue et les mathématiques : l' Ouvroir de littérature potentielle , le groupe français de littérature inventive et innovante plus connu sous son acronyme, l’OuLiPo.

“Si on doit donner l’année 0 du Livre dont vous êtes le héros, alors le premier est paru en 1967, et il a été créé par Raymond Queneau, un des fondateurs de l’Oulipo. Il s’agissait d’un mini-récit dont vous êtes le héros, en quelques paragraphes, racontant l’histoire de trois petits pois”, vous raconte FibreTigre.

Nommé Conte à votre façon, ce texte n’est pas le premier récit dans lequel le lecteur peut être acteur de sa propre lecture (Marelle, de l'écrivain argentin Julio Cortázar, propose dès 1963 deux sens de lecture différents) mais selon le spécialiste des fictions interactives, “les étoiles s’alignent” dans le cas de Conte à votre façon : entre un poète reconnu, un groupe qui définit des contraintes littéraires, et la parution dans une revue réputée (la revue littéraire Les Lettres Nouvelles) du texte de Queneau, Le Conte à votre façon semble être un bon point de départ de la littérature combinatoire et fixe la naissance du genre à 1967.

Voilà un premier mystère résolu…

Vraiment ? Collectionneur passionné de Livres dont vous êtes le héros, FibreTigre laisse échapper à demi-mots une information qui vous intéresse : se pourrait-il qu’il existe un autre de ces livres-jeux, plus ancien encore que le Conte de Queneau ? Si cette perspective vous intrigue, rendez-vous en 6 .

Si vous préférez tenter d’arriver au bout du Conte à votre façon de Queneau et découvrir cette étrange histoire de petits pois, filez en 23.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la façon dont les premiers récits interactifs ont émergé grâce aux jeux de rôle, rendez-vous en 12.