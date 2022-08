16. La série Sorcellerie !

Impossible de parler des LDVELH sans évoquer la série Sorcellerie !. Ecrite par Steve Jackson, elle se déroule dans le même univers que la collection Fighting Fantasy et se poursuit sur quatre volumes, permettant au joueur de conserver ses caractéristiques et son équipement d’un tome à l’autre. Autre nouveauté, le joueur peut y incarner un guerrier ou choisir de jouer un magicien, et ainsi d’apprendre des sortilèges.

A la lecture du scénario, ce dernier ne vous semble pourtant pas particulièrement novateur : il convient au héros de retrouver la Couronne des Rois, un puissant objet magique qui confère à quiconque le porte de grands talents de suzerain…

Publicité

Pourtant, Sorcellerie ! est une des séries les plus appréciées des amateurs du genre : “Cette série était sans conteste ma préférée, vous assure ainsi Laurent Centro, le directeur des éditions Alkonost . Des sortilèges aux noms onomatopéiques en trois lettres à apprendre par cœur avant l’aventure. De l’exploration et des rencontres hautes en couleurs. Des indices, des ingrédients pour les sorts et des objets étranges à collecter. Surtout, une ambiance unique : féerique, fantasy, onirique, mais aussi inquiétante, parfois sordide. Le tout sublimé par les dessins à l’encre, sales, tortueux et bourrés de détails du grand John Blanche !”

Les quatre tomes de la série Sorcellerie !.

Un verdict que partage sans réserve l’auteur FibreTigre : ”Les illustrations de John Blanche sont des illustrations rares, un peu dérangeantes même. Mais surtout c’est une merveille d’écriture. La collection est destinée aux adultes, ce qui est très rare. Elle m’a beaucoup appris sur la fiction interactive, sur les méthodes de travail, c’est vraiment ma référence.”

Vous êtes maintenant tenté de vous lancer dans l’aventure ? Sachez qu’en France, cette collection a été rééditée pour la dernière fois en 2014 par Gallimard. Malgré une couverture modifiée - au grand dam des puristes - , “c’est l’édition idéale, parce qu’on a fait réintégrer tous les dessins qui manquaient dans la version française”, vous assure Florent Haro, directeur des éditions Scriptarium, qui épaulent Gallimard pour les republications des différentes collections. S’il est difficile, aujourd’hui, de trouver une version neuve de l’ouvrage, Gallimard n'exclut pas de rééditer la collection dans les années à venir.

Mais il existe encore bien d’autres collections :