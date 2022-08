17. Les éditions Gallimard, pilier du Livre dont vous êtes le héros

Si vous avez récemment aperçu un Livre dont vous êtes le héros sur une étagère ou chez un libraire, il est très probable qu'il s'agisse d'un livre édité par Gallimard. En France, c’est en effet la prestigieuse maison d’édition qui, la première, va importer les livres-jeux. Dès 1982, la directrice éditoriale de Gallimard jeunesse, Christine Baker, découvre le concept à la Foire du livre de Francfort : le Sorcier de la montagne de feu n’est pas encore paru en Angleterre, mais elle en achète immédiatement les droits à Penguin Books.

Lorsque l’ouvrage paraît en France, un an plus tard, le succès est déjà au rendez-vous outre-Manche, et la traduction française suit le même parcours : “c’est un succès de cours d’école, fondé essentiellement sur le bouche-à-oreille” , vous confirme Aurélie Pregliasco, directrice littéraire chez Gallimard jeunesse.

La maison d’édition crée alors la collection “Un Livre dont vous êtes le héros”, qui va devenir l’appellation par défaut pour les livres-jeux. “Les LDVELH ont tellement fonctionné que le “dont vous êtes le héros” est passé dans le langage commun, vous confirme FibreTigre. A un moment donné, il y a eu un fascicule “Citroën MX, la voiture dont vous êtes le héros” ! C’était devenu un élément marketing…”

Forte du succès de ses premières parutions, Gallimard acquiert rapidement les droits pour d’autres collections que Fighting Fantasy, devenue en français Défis fantastiques. Les séries Loup solitaire (publiée par Mongoose Publishing), La Quête du Graal (Armada), La Voie du tigre (Knight Books), ou encore Les Chroniques crétoises (Puffin) viennent se greffer à la grande collection des Livres dont vous êtes le héros… avec le succès que l’on sait.

Au total Gallimard publiera 26 collections différentes, qui totalisent 181 tomes. Ces ouvrages ont été écoulés, au total, à près de 15 millions d’exemplaires. Des chiffres qui ont justifié, pour la maison d’édition, de continuer à éditer les principales séries, alors même que le genre était sur le déclin. “Gallimard est le seul éditeur au monde qui n’a jamais cessé de les rééditer, témoigne à ce sujet Florent Haro, directeur des éditions Scriptarium . A la grande surprise de Joe Dever d’ailleurs, l’auteur de Loup solitaire, qui était d’autant plus ravi qu’en Angleterre et aux Etats-Unis, pendant une très longue période, on ne pouvait plus en trouver”.

Au plus fort du succès des livres-jeux, Gallimard publiera 26 séries différentes de Livres dont vous êtes le héros.

“Ce sont des séries pionnières, qui ont aussi cette force immense d’être arrivées avec une très grande personnalité, avec des univers à part, pointe Aurélie Pregliasco. Ce sont des auteurs derrière, de véritables plumes. Et évidemment, tout comme le Seigneur des Anneaux, c’est intemporel, donc ça ne vieillit pas !”

Si les Livres dont vous êtes le héros n’ont plus le même succès que lors de leur âge d’or, l’éditrice fait remarquer que l’intérêt pour les livres-jeux n’a jamais cessé : “Des textes qui existent depuis 40 ans et qui se vendent de manière stable, c'est rare et ça fait, forcément au bout de toutes ces années, beaucoup d’exemplaires vendus”.

Gallimard continue, encore aujourd’hui, d’éditer ses trois collections principales : Défis fantastiques (2,8 millions d'exemplaires vendus), Loup solitaire (2,4 millions d’exemplaires vendus) et La Quête du Graal (1,8 millions d’exemplaires vendus). “On continue d’ailleurs de publier des inédits”, vous apprend Aurélie Pregliasco, en citant le dernier tome de Loup solitaire, Au bord de l'abîme, écrit par le français Vincent Lazzari et paru en juin 2021. Preuve que les Livres dont vous êtes le héros n’ont pas encore tiré leur révérence.

Vous savez dorénavant comment les éditions Gallimard ont donné, en France, leurs lettres de noblesse aux Livres dont vous êtes le héros en France. Mais peut-être aimeriez vous en savoir plus sur les différentes séries :