18. "Le Sorcier de la montagne de feu", premier Livre dont vous êtes le héros

Dans la communauté des amateurs de Livres dont vous êtes le héros (LDVELH), il occupe un statut à part : celui par lequel tout a commencé. “L’iconique Sorcier de la montagne de feu aurait en fait dû être un ouvrage de démonstration de ce qu’était le jeu de rôle" vous explique FibreTigre, auteur et spécialiste des fictions interactives. "Mais c’est devenu quelque chose de bien plus incroyable…”

Pour découvrir la genèse des Livres dont vous êtes le héros, il vous faut remonter à la fin des années 1970, au Royaume-Uni. A la maison d’édition Penguin Books, l’éditrice Geraldine Cook vient de se voir confier la section des jeux, qui tombe peu à peu en désuétude : “Je m'occupais des "jeux", c'est-à-dire des manuels de bridge, d’échecs...C'était un peu le truc le plus ennuyeux au monde mais il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper", se remémorait-elle en 2014, lors d’une conférence donnée à l’occasion du du premier Fighting Fantasy Fest, le festival consacré aux LDVELH. "A l'époque Penguin avait quelques difficultés financières. Et il y a ce nouveau jeu Donjons & Dragons, qui promettait un grand succès, mais auquel personne ne comprenait rien. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas faire un manuel pour expliquer comment jouer à Donjons & Dragons ?"

Conseillée par un ami, elle contacte Ian Livingstone et Steve Jackson. Ces derniers, passionnés de jeux de rôle et de jeux de plateau, tiennent le magasin Games Workshop et se sont assurés l’exclusivité de la distribution européenne de la licence Donjons & Dragons, qui commence alors à décoller. Approchés par Geraldine Cook, ils réfléchissent à la meilleure façon de procéder et estiment alors qu’il serait intéressant de “créer un livre interactif, car Donjons & Dragons est un jeu interactif. Et on s'aperçoit que ce livre interactif, en fait, pourrait être plus intéressant à lui seul qu'un manuel expliquant le jeu de rôle."

“Les éditeurs de Penguin Books veulent, en quelque sorte, un “Que Sais-Je” consacré à Donjons & Dragons" vous précise Fibre Tigre. "Et finalement ils se disent que ce qui serait vraiment génial, c’est de faire un “Que Sais-Je” avec des renvois de paragraphes et un système de combat inspiré de Donjons & Dragons”.

Si de nos jours l’idée n’a rien de choquant, à l’époque elle semble, au mieux, extravagante. Geraldine Cook en fait l’amère l’expérience lorsqu’elle propose le concept de ce livre-jeu à son supérieur : celui-ci est pris d’un tel fou rire qu’il est incapable de lui répondre… Elle décide alors de s’adresser à ses collègues de Puffin, la section jeunesse de Penguin Books. Le responsable est conquis et confie le projet à une autre éditrice : Philippa Dickinson. “J’étais capable de comprendre de quoi il retournait, parce que j’avais à la maison deux jeunes frères qui étaient casse-pieds au possible à propos de Donjons & Dragons", raconte-t-elle dans le livre You Are The Hero de Jonathan Green. "J’avais passé mon adolescence à les écouter raconter qu’ils étaient des magiciens de niveau 17 ou je ne sais quoi…” Forte de cette “expérience”, l’éditrice est certainement la plus à même, au sein de Puffin Books, d’accompagner l’étrange projet de Ian Livingstone et Steve Jackson.

Une fois le feu vert obtenu, il faut 6 mois aux deux amis pour produire le premier manuscrit de ce qui s’appelle encore à l’époque “The Magic Quest”. Le scénario est ultra simple : le héros a pour mission de s'infiltrer dans la tanière du redoutable sorcier Zagor. Les deux auteurs se divisent le travail en deux ; Livingstone se consacre à la première partie du roman, celle où le héros doit avancer dans le donjon sous la montagne de feu, tandis que Jackson écrit la seconde partie, conduisant le héros à affronter son terrible adversaire.

“Lorsque Ian et moi avons décidé de diviser en deux Le Sorcier de la montagne de feu*, nous nous sommes mis d’accord pour intégrer une rivière à traverser au milieu de l’aventure, puis pour forcer tous les lecteurs à traverser la rivière au même endroit”,* se remémore Steve Jackson dans You are the hero . Les deux auteurs décident également, pour la première fois dans un livre-jeu, d’implémenter un système de règles : c’est un des petits plus qui va rendre les livres-jeux terriblement addictifs, en permettant à chacun de se lier et d’incarner son propre personnage.

Cette répartition du travail va néanmoins finir par poser problème : non seulement les deux auteurs ont un style assez différent, mais ils n’ont pas employé le même système de règles… C’est Steve Jackson qui se chargera finalement d’harmoniser le tout et de réécrire la première partie du livre. Il en profite pour incorporer définitivement son propre système de règles, donnant au héros de l’aventure des caractéristiques basées sur l’habileté, l'endurance et la chance.

Pour Philippa Dickinson, la construction en arborescence de l’ouvrage s’est avérée être un véritable défi d’édition : “Normalement, on édite de façon plutôt linéaire. Lorsque j'ai été confronté à cet objet, je me suis demandé comment j’allais éditer une chose pareille… La façon dont j’ai procédé, c’est que j’ai utilisé de très grandes feuilles de papier - du papier peint en fait - pour cartographier tous les différents choix. [...] J’avais besoin de suivre chaque piste et je devais m'assurer qu'ils avaient couvert toutes les options et qu'il n'y avait pas d'impasse… C'était un intéressant casse-tête de tout faire fonctionner.”

La dernière pierre à l’édifice est le choix des illustrateurs. Le premier, Peter Andrew Jones, réalise la couverture iconique du livre, représentant un dragon émergeant, dans un nuage de fumée, de la boule de cristal d’un magicien, tandis que le second, Russ Nicholson s’emploie à peupler l’ouvrage d’étranges créatures.

En France, "Le Sorcier de la montagne de feu" sera réédité à de multiples reprises. - Gallimard

Le Sorcier de la montagne de feu est finalement publié en août 1982. Les ventes n’ont d’abord rien d’exceptionnel, mais le livre-jeu décolle petit à petit grâce au bouche-à-oreille et devient un véritable phénomène des cours de récréation. Les enfants se l’arrachent : au cours des trois premiers mois, le premier Livre dont vous êtes le héros est réédité à trois reprises, puis vingt fois en l’espace d’un an. Le succès est tel que Puffin books rappelle rapidement les deux auteurs pour créer une collection : ce sera Fighting Fantasy, plus connu en France sous le nom de Défis fantastiques.

