19. Les autres collections de Livres dont vous êtes le héros

Difficile de concurrencer les poids lourds qu’étaient, au début des 1980, les séries estampillées Gallimard. “Une fois que la collection Le Livre dont vous êtes le héros a été lancée, c’était un peu le même combat que la Betamax face à la VHS” , tranche le concepteur de jeux Pierre Rosenthal.

Au plus fort de la frénésie des Livres dont vous êtes le héros, de nombreux éditeurs s’engouffrent néanmoins dans la brèche et tentent leur chance. En 1992, Plon vous propose ainsi de Devenir président en 90 minutes tandis que les éditions Albin Michel vous mettaient, dès 1987, dans la peau de James Bond parcourant *“*la côte d'Azur au volant d'une superbe voiture de sport programmable” dans Destination danger.

Malgré de très nombreuses publications, peu de maisons d’édition parviennent à tenir tête au bulldozer Gallimard, dont les séries inondent le marché. Certaines collections, comme La Saga du Prêtre Jean, chez Hachette, parviennent à trouver un public, mais la plupart des parutions restent confidentielles.

Seule la collection Histoires à jouer, publiée d’abord chez Presses Pocket, puis reprise au Livre de Poche, parviendra à tirer son épingle du jeu. “Les personnes mises à la tête d’Histoires à jouer, Fabrice Cayla et Jean-Pierre Pecau, ont cherché parmi les créateurs de jeux de rôle et de société pour trouver des auteurs”, se remémore Pierre Rosenthal, lui-même recruté sur ces critères. Le choix judicieux, débouche sur la création de quelques séries de qualité, comme Missions spéciales (et particulièrement le tome Le Prisonnier), Sherlock Holmes ou encore la série historique Les Livres à remonter le temps, qui parviennent à se faire un petit nom dans ce secteur dominé par Gallimard.

En 2018, après une campagne de financement participative, les 34 titres originaux de la collection Histoires à jouer ont été réédités par l'éditeur Posidonia, auxquels ont été ajouté par la suite six nouveaux titres.

Les éditions Posidonia ont publié de nouvelles "Histoires à jouer". - Editions Posidonia

Si vous êtes un nostalgique des Livres dont vous êtes le héros, ou tout simplement un peu curieux, n’hésitez pas à parcourir l’intégralité des collections recensées sur le site Planète-LDVELH . Peut-être y retrouverez vous un trésor oublié de votre enfance, ce fameux livre-jeu dont vous ne parvenez pas à vous rappeler le nom mais qui vous a marqué au détour d'un paragraphe !

