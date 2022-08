2. Le futur des Livres dont vous êtes le héros

Depuis le succès du Sorcier de la montagne de feu, au début des années 1980, les récits non linéaires ou récits interactifs, se sont déclinés sous de nombreux autres formats. “Aujourd’hui, la littérature non-linéaire, c’est le jeu vidéo. Elle surpasse en termes de vente, en termes de chiffres d’affaires, n’importe quel autre secteur d’activité”, vous assène FibreTigre. En vérité, cela n’a rien de surprenant : après tout, les premiers jeux vidéo étaient finalement très proches, dans leur construction, des Livres dont vous êtes le héros. L’un des tout premiers jeux vidéo à texte, Colossal Cave Adventure, sorti en 1975, ressemble à s’y méprendre à un livre-jeu : seule différence, plutôt que de choisir un paragraphe numéroté, le joueur entre une commande comme “ouvrir la porte” ou encore “aller au Sud” pour passer d’un paragraphe à un autre.

Est-ce vraiment une surprise si Ian Livingstone, après avoir rédigé une palanquée de Défis fantastiques, est devenu directeur du studio Eidos Interactive, où il a notamment supervisé le développement de l’intégralité de la licence Tomb Raider ? La porosité entre jeux vidéo et livres-jeux est évidente : “On retrouve, dans Tomb Raider, des éléments du Sorcier de la montagne de feu en termes de structure narrative abstraite”, vous souffle d'ailleurs FibreTigre. Le premier Livre dont vous êtes le héros a d'ailleurs bénéficié de sa propre adaptation en jeu vidéo :

Le jeu vidéo "The Warlock of Firetop Mountain : Goblin Scourge" n'a pas rencontré un grand succès. - Tin Man Games

“L’immense point commun entre jeux vidéo et Livres dont vous êtes le héros, c’est l’interactivité, estime de son côté Aurélie Pregliasco, directrice littéraire chez Gallimard jeunesse . Mais c’est finalement une disposition très différente de faire un jeu vidéo et de se plonger dans un univers dont vous êtes le héros. Je me demande même dans quelle mesure, dorénavant, le jeu vidéo ne permet pas d’attirer au contraire vers les Livres dont vous êtes le héros…”

Le jeu vidéo, s’il emprunte certains concepts aux Livres dont vous êtes le héros, n’a donc plus grand chose à voir avec ces derniers. Mais peut-être pouvez-vous jeter un œil aux applications directement inspirées des livres-jeux ? Celles qui tentent de les adapter directement laissent néanmoins un goût d’inachevé : “Les applications, très confortables pour la gestion de la feuille de personnage, ont la fâcheuse habitude d’empêcher la triche, vous fait remarquer Laurent Centro, le directeur des éditions Alkonost . "Impossible de s’arroger une victoire automatique au combat par exemple. Pire, la plupart ne propose pas le retour en arrière. Imaginez même un roman "normal" dans lequel on empêcherait le lecteur de revenir en arrière… C’est très frustrant.”

Toutes ne sont pas à bannir cependant : l’application Lifeline, par exemple, fait un pas de côté nécessaire et réinvente les règles du jeu : le joueur n’est plus le héros, mais il devient le seul contact radio d’un pauvre spationaute échoué sur une planète hostile. Allié au personnage principal, il lui faut l'aider à se sortir de cette situation désespérée. Mais peut-on vraiment parler, en ce cas, d’une application dont vous êtes le héros ? Les jeux vidéo, il faut bien l'admettre, ont largement supplanté les Livres dont vous êtes le héros. Mais pas au point de les enterrer, ni même de les remplacer.

Dans l'application "Lifeline : aller simple", vous n'êtes plus héros de l'aventure, mais aidez le protagoniste à survivre.

Et toutes les imitations de LDVELH n'ont pas le même succès : le cinéma n’a pas échappé à la tentation de s’essayer à la fiction interactive : des expériences comme Black Mirror : Bandersnatch ou l'adaptation de Man vs Wild, intitulé You vs Wild, ont prouvé que la notion de choix pouvait se décliner y compris dans des films ou des documentaires. Sans pour autant offrir un résultat véritablement concluant.

Finalement, ce qui semble s’approcher le plus des LDVELH reste encore la déclinaison en livres des Escape Game, ces jeux d’énigmes en équipe qui consistent à sortir le plus vite possible d’une sale close. “A nos yeux, la partie ludique des Escape rompt l’immersion", vous fait cependant remarquer Laurent Centro. "Il n’y a pas vraiment de roman, même si ces livres ont du succès”.

“Notre passion nous est venue des livres papier et de leur manipulation physique et intensive qui contribue au charme de l’exercice", tranche finalement Laurent Centro. "Pour l’instant, nous repoussons nos versions numériques à plus tard !”

Allez, si vous êtes parvenu au bout de cet Article dont vous êtes le héros, c’est certainement que vous partagez un peu son avis. Ne vous reste plus qu’à trouver un Livre dont vous êtes le héros, de vous emparer d’un crayon, et éventuellement d’une paire de dés…

En attendant, l’aventurier que vous êtes peut se féliciter. Et si d’aventure vous avez raté un paragraphe et souhaiteriez le retrouver, voici la liste de tous les embranchements que vous pouviez prendre :