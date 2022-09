20 ans plus tard, "Notre maison brûle (toujours) et nous regardons ailleurs"

Le 2 septembre 2002, Jacques Chirac est au IVe Sommet de la Terre, à Johannesburg. Dix ans après celui de Rio qui n'a pas fait avancer la lutte contre le réchauffement climatique, Jacques Chirac met en garde contre la tragédie à venir.

À Johannesburg, le président commence son discours par cette phrase “Notre maison brûle et nous regardons ailleurs”, une formule trouvée par l'historien des sciences de l'environnement Jean-Paul Deléage, et qui résonne terriblement avec les incendies qu'ont connu la France et le monde en cette année 2022. Des incendies dont l'ampleur a été amplifiée par la sécheresse due au réchauffement climatique.

Publicité

Mais cette formule très imagée a éclipsé le reste du discours du président qui proposait cinq chantiers pour lutter contre le changement climatique car "lourde serait la responsabilité de ceux qui refuseraient de le combattre" prévient Jacques Chirac. Et de conclure : "Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie."