20. La série Loup solitaire

“Vous êtes Loup solitaire, le dernier des Seigneurs Kaï du Sommerlund, et l’unique survivant du massacre qui les décima au cours d’une guerre sans merci avec vos ennemis jurés : les Maîtres des Ténèbres d’Helgedad…”

Le logo de la série Loup Solitaire. - Gallimard

Dans la série Loup solitaire, imaginée par Joe Dever, contrairement à Défis fantastiques, vous incarnez un seul et même personnage au cours d’une grande fresque épique. Le premier tome, Les Maîtres des ténèbres, vous place dans une situation délicate : les compagnons de l’ordre de moines guerriers auquel vous appartenez ont été massacrés, et vous êtes poursuivis par vos ennemis.

Au début des années 1980, Joe Dever est employé chez Games Workshop, là où tout a commencé et où Ian Livingstone et Steve Jackson ont imaginé le tout premier Livre dont vous êtes le héros. Là, il a imaginé son propre univers pour une campagne du jeu de rôle Donjons & Dragons : “Loup solitaire”. “Ian et Steve m'ont suggéré de produire Loup solitaire en jeu de rôle chez Games Workshop, se remémorait Joe Dever lors d’une interview en 2012. Mais le deal qu’ils m’ont proposé était si pathétiquement mauvais que je me suis senti terriblement insulté. Je me suis dit « ça suffit, je m’en vais, et non seulement je m’en vais, mais je vais transformer Loup solitaire en un jeu de rôle solitaire et être en compétition directe avec eux !” C’est dire à quel point j’étais en colère. Et Fighting Fantasy était génial, mais il s’agissait uniquement d’aventures individuelles, il n’y avait pas de cohésion entre les livres. De mon côté, avec Loup solitaire, je savais que j’avais un univers formidable à utiliser, et une campagne solo à créer. Personne ne l’avait encore fait. Par conséquent, c’était une très bonne raison de le faire !”

“Loup solitaire est, en quelque sorte, une espèce de mini-campagne, vous confirme Florent Haro, directeur des éditions Scriptarium . On va incarner un personnage qui va évoluer d'un livre à l'autre, qui va recroiser les mêmes compagnons. Il y a également un côté très épique avec de grandes batailles, de grands adversaires récurrents, et tout ceci dans un univers extrêmement fouillé. Loup solitaire propose aussi un système de règles un petit peu plus fouillé que Défis fantastiques, avec des pouvoirs qui offrent pas mal de variétés de jeu. Je pense que c’est ça qui fait le charme de cette série.”

Illustration de Rcihard Sampson, ou Nerdgore, Richard Sampson pour la réédition du premier tome de Loup Solitaire. - Nerdgore - Gallimard

“Un des aspects intéressants de cette collection c’est que dans le volume 6, on va vous demander si vous avez avec vous un objet que vous avez récupéré dans le volume 1, vous précise FibreTigre, auteur et spécialiste des fictions interactives. Ça donne vraiment le sentiment que vous incarnez un personnage qui vit une grande quête !”

C’est sans doute cette continuité qui explique la longévité de ce qui est considéré aujourd’hui comme l'une des plus grandes séries de Livres dont vous êtes le héros. Depuis le premier tome, publié en 1984 en Angleterre, puis en 1985 chez Gallimard, la collection s’est considérablement étoffée : en 2022 elle compte non seulement 31 volumes mais également trois jeux vidéo, une dizaine de romans, trois jeux de rôle et une série parallèle de LDVELH, Astre d’or.

La série se poursuit d’ailleurs encore aujourd’hui, malgré la mort de Joe Dever en 2016. L’auteur a confié les rêves de son univers à son fils Ben Dever, et à Vincent Lazzari, auteur chez Scriptarium. Tous deux ont pour mission de parachever son œuvre et d’écrire les trois derniers tomes. Le tout dernier, Light of the Kaï , devrait paraître en 2024, et apporter un point final aux aventures de Loup solitaire.

"Au Bord de l'abîme" est le dernier Loup Solitaire paru en français, en 2019. - Gallimard

