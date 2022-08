21. Le renouveau des Livres dont vous êtes le héros

Après une longue traversée du désert, le genre des livres-jeux connaît depuis quelques années un retour en grâce. Du côté de Gallimard, de plus en plus de versions révisées et augmentées des anciens Livres dont vous êtes le héros (LDVELH) voient le jour, en plus de la publication de quelques inédits qui viennent compléter les séries Défis fantastiques et Loup solitaire.

Mais ce sont surtout de nouveaux acteurs qui s’installent peu à peu sur le marché. Des maisons d’éditions comme Alkonost , Posidonia ou encore Elder Craft proposent aux lecteurs de nouveaux ouvrages, avec des mécaniques de jeu novatrices.

Cet attrait renouvelé pour les LDVELH, on le doit, à en croire Laurent Centro, directeur des éditions Alkonost , à “une vague de retrogaming, avec un côté retour au source”. Mais également à un côté “littéraire et plus mature” assumé : “Les collectionneurs et les nostalgiques nous suivent depuis le début, vous précise-t-il. C’est sûrement la part la plus importante de notre public. Mais nous avons des lecteurs de tous les âges. La plupart d’entre eux connaissent déjà la célèbre collection de Gallimard jeunesse. Les ados, filles et garçons, ont souvent hérité de la collection de leurs parents. Notre lectorat est assez féminin, et nous nous en réjouissons car les anciens éditeurs ciblaient les garçons avec des stéréotypes du genre « un garçon aime moins lire », « les filles ne s’intéressent pas aux aventures fantastiques ».”

Ces nouveaux éditeurs se sont ainsi employés à publier “plusieurs excellentes collections anglaises demeurées inédites en français”, vous assure Laurent Centro, en évoquant Fabled Lands, de Morris et Thomson, un ensemble de LDVELH avec un univers dit “bac à sable”, où le héros est libre de se déplacer d’un tome à l’autre, sans suivre un arc narratif principal. “C’est la seule expérience qui permette au lecteur-joueur de construire petit à petit un héros non pas selon ses envies en début de partie, mais selon ses actions. Une sorte de mise en pratique de la philosophie existentialiste, où le héros (ou anti-héros) se construit et se définit par ses choix. On est très loin des Défis fantastiques !”, souligne le responsable des éditions Alkonost.

Dans les livres Fabled Lands, le joueur peut passer d'un tome à l'autre, dans l'ordre qu'il veut, et même acheter un navire ou une maison. - Editions Alkonost

Cette nouvelle maison d’édition publie également Les Contes tordus, de Jonathan Green (également auteur de plusieurs Défis fantastiques ), qui détournent des contes et légendes célèbres tels Alice, Oz ou encore Dracula afin d’en faire des LDVELH steampunk et fantasques.

“Nous n’éditons pas tout, notre catalogue ne contient que des pépites qui se démarquent des “poids lourds”, vous précise Laurent Centro. Et nos ouvrages sont garantis sans quêtes comme “Tuez le sorcier !” avec une structure “Porte-Monstre-Trésor”, très fréquentes dans les années 1990.”

Parmi les nouvelles publications, les éditions Alkonost ont mis un point d’honneur à co-publier, avec la maison d’édition Posidonia , des auteurs francophones. Ces derniers, notamment récompensés du prix Yaztromo décerné chaque année au meilleur Livre dont vous êtes le héros amateur, sont regroupés dans la collection Littéraction . “Sur bien des aspects, ces auteurs surpassent les maîtres de l’âge d’or”, vous confie Laurent Centro, avant d’évoquer Fleurir en hiver, de Romain Baudry, un roman qui se joue sans règles et avec “une intrigue aux petits oignons”.

"Fleurir en hiver", de Romain Baudry, illustré par Olivier Raynaud. - Alkonost Editions

“Ces nouveaux auteurs français, si leurs livres étaient sortis à la grande époque, on les considérerait aujourd’hui comme des génies”, vous confirme FibreTigre, qui a lui-même récemment été récompensé pour sa série de livres-jeux, ARIA - Voyage en Osmanlie .

Avec ces nouveaux types de Livres dont vous êtes le héros, le genre semble être en passe de se renouveler, grâce à des façons de jouer complètement inédites. Le futur des Livres dont vous êtes le héros semble bel et bien assuré. Rendez-vous en 2.