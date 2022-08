22. "Le Prisonnier", un livre-jeu pensé pour tricher

“...Vous ouvrez les yeux dans un brouillard rouge. Tout votre corps vous fait souffrir. Pour la troisième fois "ils" vous ont rattrapé, pour la troisième fois vous êtes de retour dans le Centre.”

Dans Le Prisonnier, paru en 1988 dans la collection Histoires à jouer : missions spéciales , vous incarnez un agent prisonnier d’une ville dont il ne peut s’échapper : chaque fois qu’il s’y essaye, il se retrouve à son point de départ. Le livre est un hommage évident à la série télévisée britannique éponyme, The Prisoner, donc la fameuse maxime "Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre" colle curieusement bien à des ouvrages dont le concept consiste à évoluer de paragraphe numéroté en paragraphe numéroté.

Le Prisonnier propose une narration très différente des LDVELH classique. "Ça a été beaucoup, beaucoup plus dur à mettre en place et à fabriquer , vous apprend Pierre Rosenthal. Pour donner vie à la sensation de claustrophobie qui doit s’emparer du héros, l’auteur a décidé de créer un huis clos : “Il y a quatre secteurs dans le village, et dans chacun de ces secteurs, il y a deux ou trois bâtiments normaux et des bâtiments principaux, comme l’infirmerie, la bibliothèque, etc. Chaque jour, le personnage peut choisir, selon l’heure, l’endroit auquel il veut se rendre. Et en fonction du jour, de l’heure et de l’endroit où il veut aller, il y a un paragraphe correspondant”.

Pourtant, toutes les pistes que le lecteur va explorer au cours de son aventure s'avèrent être des fausses pistes. Le joueur a beau trouver une corde, une clé, des faux papiers, rien ne va lui permettre de sortir de la boucle infernale dans laquelle il est plongé. “En réalité, au milieu des paragraphes normaux, il y a des paragraphes cachés qui sont écrits n’importe comment , vous révèle Pierre Rosenthal. Je crois que ce sont les paragraphes 236, 362 et 632... Quand on feuillette le livre, on réalise qu’il y a des données un peu étranges. Et si effectivement on les met ensemble et qu'on prend le deuxième mot de l'un, puis le troisième mot de l'autre puis le sixième mot du dernier : on découvre un paragraphe qui vous dit "Voilà, vous avez réussi à tricher et à rentrer dans le système, sans faire ce qui était prévu, bravo rendez-vous à tel paragraphe”. Et là c'est le paragraphe de sortie”.

Le concepteur de jeux vous raconte avoir eu cette idée en regardant un épisode de Star Trek, “Kobayashi Maru". Dans cet épisode, le personnage de Kirk est placé dans une simulation qui lui présente un problème insoluble : il peut ou bien ignorer un appel de détresse, ce qui est considéré comme un échec, ou bien y répondre, tout en sachant qu’il se retrouvera face à une force adverse qui détruira son vaisseau et son équipage. Il n’y a pas d’issue positive possible à ce dilemme. “Tout à coup, l’ordinateur annonce que Kirk a réussi la mission, se remémore Pierre Rosenthal. Plutôt que de perdre, il a décidé de reprogrammer la simulation, il a décidé de changer l’environnement pour pouvoir s’en sortir. A ce moment-là, ça m’a donné cette idée, je me suis dit que j’allais donner la possibilité au joueur de changer l’environnement du LDVELH. Il allait devoir tricher pour s’en sortir !”

Récemment réédité chez l’éditeur Posidonia , comme toute la collection Histoires à jouer, Le Prisonnier conserve, encore aujourd’hui, un statut un peu à part, qui divise les amateurs du genre : ***“***Beaucoup de gens m'en ont parlé parce qu'ils voulaient me tuer, vous concède Pierre Rosenthal. Ils pensaient que c'était bugué... Curieusement, une fois qu'ils avaient la solution, ils voulaient encore plus me tuer !”

