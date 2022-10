250 ans d'obsolescence programmée

À l'heure où on parle de plus en plus ouvertement de sobriété, force est de constater que certaines pratiques de la surconsommation ont la peau dure. C'est le cas de l'obsolescence programmée, une pratique bien plus ancienne que ce que l'on croit d'après la philosophe Jeanne Guien, autrice de Le consumérisme à travers ses objets. Gobelets, vitrines, mouchoirs, smartphones et déodorants (Divergences, 2021).

"Ce qui crée de la valeur c’est le progrès technique"

L’obsolescence, c’est lorsque la durée de vie d’un produit est volontairement, délibérément, raccourcie pour vendre plus. Une méthode de production qui a un fort impact sur la pollution, et donc sur le réchauffement climatique. Ce concept date de la fin du XVIIIe siècle analyse Jeanne Guien : "Au moment de la Révolution industrielle, des penseurs d’économie politique comme Adam Smith, David Ricardo, Frédéric Bastiat ou encore Charles Babbage - un penseur du machinisme de l’industrie - ont réfléchi à la réduction de la durée de vie des machines. Ils se rendent compte que ce qui crée de la valeur, c’est le progrès technique."

L’idée c’est que les machines qui produisent durent moins longtemps pour être remplacées par des machines encore plus performantes. Ce qui promet une hausse de la productivité, un processus que décrit ainsi la philosophe : "Ces économistes promeuvent l'obsolescence en affirmant qu'elle est le revers de la médaille du progrès. Évidemment, cette position fut contestée. Des résistances se sont exprimées dans les ouvrages théoriques comme dans les pratiques. On a vu s'organiser des mouvements ouvriers pour résister à cette machinisation à tout prix, dans laquelle ouvriers et artisans voyaient surtout l'obsolescence de leur compétences, de leur propre métier."

L'obsolescence programmée a eu des conséquences direct sur le travail de nuit des ouvriers. Usine, États-Unis,1909. © Getty

L’idée qu’il faut user vite la machine pour pouvoir en racheter une autre plus performante va aussi avoir des conséquences sur le travail de nuit car "cette course au remplacement des machines et à la performance entraîne à la fois une déqualification, une éviction et une surexploitation de la main d’œuvre. C’est la thèse de Karl Marx. Car les industriels, pressés de rentabiliser leurs investissements dans des machines très productives, vont décider de les faire tourner 24h sur 24."

De la production à la consommation

Dans les années 1920, aux États-Unis, ce concept d'obsolescence va passer du domaine de la production à la consommation. "Les entreprises commencent à se demander comment vendre tous ces produits, puisqu'il y a trop de production. C’est à ce moment-là que des marketeurs, des vendeurs, des publicitaires, des designers aussi, commencent à dire : "On a une solution : développer le désir de rachat par le consumérisme, par l’obsolescence". Et ce mouvement va s’accélérer avec la Grande Dépression, période pendant laquelle des publicitaires vont dire : "Puisque la surproduction a entraîné une crise, la solution, ce n’est pas moins de production, c’est plus de consommation" explique Jeanne Guien.

Un des exemples les plus emblématiques de cette période est celui du match que se sont livrés les constructeurs automobiles américains Ford et Chevrolet. D'un côté, la solide Ford T dont la technique et le design n’ont quasi pas évolué pendant les vingt années de sa production. De l'autre, la Chevrolet, dont les fabricants changeaient régulièrement le design. C'est cette dernière qui a supplantée la Ford T, notamment grâce à la publicité qui est venue renouveler sans cesse les désirs du consommateur.

Une nouvelle Chevrolet avec un nouveau design sortait chaque année, ici un modèle des années 1920. © Getty

Ce lien entre publicité et obsolescence se renforce tout au long du XXe siècle même s’il ne dit pas son nom. " Autour de nous, il y a plein de chose qui ne s’appellent pas "objet obsolescence" mais qui sont à durée de vie limitée : ce sont les produits jetables, à usage unique, qu’on ne peut pas les entretenir. Si vous mettez une assiette en plastique au lave-vaisselle, elle va fondre. L'obsolescence de ces objets est évidente : elle est même parfois écrite sur l'emballage, et vantée dans la publicité. Cela fait plus d’un siècle qu’on nous dit que le jetable c'est propre, pratique, plus facile, plus sympa à utiliser, plus léger, qu’on en a besoin toute la journée parce qu’on est mobile, qu’on veut rester propre, etc. Cette obsolescence-là est affichée mais on ne la voit pas parce qu’elle ne porte pas le nom d’obsolescence" pointe la philosophe.

L'obsolescence cachée

Aujourd’hui, quand on parle d’obsolescence programmée, on pense surtout à l’électroménager, aux appareils électroniques dont certains sont conçus pour ne pas durer et ce, à l’insu du consommateur.

"Certains appareils demandent une véritable enquête technique ingénieuriale afin d'y déceler les mécanismes d’obsolescence. Des enquêtes auxquelles se sont livrés certains médias ou associations de consommateurs et qui ont permis notamment de découvrir l'existence de puces bloquantes dans les imprimantes, ou le rôle qu’a joué Apple dans le bridage des batteries de ses appareils. Dans ces cas-là, l’obsolescence revient en fait à une proposition trompeuse de la part des entreprises" conclut Jeanne Guien.

Depuis 2015 en France, l'obsolescence programmée est un délit, mais à ce jour, aucune entreprise n’a été réellement condamnée.