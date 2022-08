3. Les illustrations des livres-jeux

Magiciens lançant d’étranges sortilèges, cavaliers terrifiants, créatures tentaculaires ou autres squelettes munis de faux… Les couvertures des Livres dont vous êtes le héros ont marqué plus d’un joueur, notamment parce que leurs dessins tranchaient avec les illustrations enfantines plus classiques. “Les illustrateurs de l’époque n’étaient pas des illustrateurs pour enfants, elles pouvaient parfois être un peu violentes”, vous fait remarquer Florent Haro, directeur des éditions Scriptarium .

A ces couvertures s’ajoutent les illustrations disséminées au fil des pages de chaque Livre dont vous êtes le héros, souvent le fait d’un second illustrateur. “Les illustrations font partie de l’ambiance, elles plantent un décor particulier, un style. Sans elles, l’esprit de certains LDVELH ne serait plus le même. Parfois, elles ont même un petit rôle en termes de jeu, certains éléments sont cachés dans l’illustration, comme des numéros qui renvoient au texte par exemple”.

“C’est d’autant plus intéressant qu’à l’époque, on est dans l’Angleterre punk, et on a finalement un produit qui fait un peu peur", vous raconte FibreTigre. "Les illustrations sont de la fantasy, mais il y aussi des zombies, des cadavres… Quand on ouvre un Livre dont vous êtes le héros, on peut se faire dévorer par un dinosaure. Les enfants adorent ces illustrations un peu gores. D’autant plus que, très rapidement, les parents disent "Ouh la la c'est pas pour toi". Ce qui en fait encore plus un produit d’appel, parce que quand on interdit quelque chose à un enfant, il en a encore plus envie…”.

Les illustrations de John Blanche pour la série Sorcellerie ! ont particulièrement marqué les jeunes joueurs. - Gallimard

Des illustrateurs comme Peter Andrew Jones (qui a réalisé la couverture du Sorcier de la montagne de Feu), John Blanche (Sorcellerie !) ou encore John Howe (La Quête du Graal) ont marqué une génération de gamins, les yeux écarquillés devant des dessins qui leur promettaient des aventures sombres et mystérieuses.

“À mes yeux, la singularité des illustrations des LDVELH est liée à leur rôle dans l’envie de relire le livre", vous indique Laurent Centro, directeur des éditions Alkonost . "Quiconque a lu un livre de ce type a forcément fait le bilan, à la fin, des illustrations non rencontrées au cours de la partie. Avec leur mystère, elles sont autant d’invitations à rejouer le livre en suivant de nouveaux parcours. C’est pourquoi auteurs, illustrateurs et éditeurs veillent généralement à ne pas illustrer que les passages obligés ou scènes clés.”

En plus des illustrations classiques, souvent en pleine page, il n’est pas rare de rencontrer de petites illustrations, tels un crâne, une petite créature ou encore une épée rouillée, qui habillent régulièrement le texte : “Ce sont des images qui sont nécessaires", vous précise FibreTigre. "Quand on met en page un Livre dont vous êtes le héros et qu’on a des paragraphes séparés par un numéro, on a beaucoup de veuves et d’orphelins, c’est-à-dire des lignes de texte isolées sur la page suivante. Pour ajuster, il faut des vignettes de différentes tailles qui permettent de jouer avec le format. Avec toutes ces petites enluminures, ces petits diablotins dans les coins, ça donne finalement des livres qui ressemblent un peu aux grimoires magiques des contes de fées !”.

Ce type d'illustrations permettent d'habiller le texte pour éviter les lignes de texte isolées d'une page à une autre. - Nerdgore - Gallimard

Depuis 2018, les rééditions des différentes collections, chez Gallimard, proposent de nouvelles couvertures, bien plus colorées, qui divisent les passionnés de LDVELH. L’éditeur anglais, Scholastic, qui a succédé à Puffin Books, a fait le choix de couvertures plus proches d’un style bande-dessinée, afin de toucher un plus large public.

“Il n’y a plus vraiment ce côté mystérieux, limite violent, très noir, très sombre, que ça pouvait avoir", estime Florent Haro. "Il y avait des choses qui pouvaient être impressionnantes pour un jeune lectorat, mais ça participait au côté sulfureux et mystérieux.” Mais ces nouvelles couvertures n’ont pas que des inconvénients : “On aide en proposant des idées à l’éditeur qui sont en lien avec les contenus ; il y a souvent eu aussi, dans l’histoire de la gamme, des couvertures qui n’avaient aucun lien avec le récit”.

L'ancienne couverture de "Les Maîtres des Ténèbres", le premier tome de la série Loup Solitaire, et sa nouvelle version. - Gallimard

“C’est vrai que le dernier relookage graphique marque un décrochage plus fort que les précédents", vous confirme Aurélie Pregliasco, directrice littéraire chez Gallimard jeunesse. "Dans les premiers ouvrages on a repris les nouvelles illustrations de Scholastic et puis après on a fait, nous, nos propres couvertures. Mais les illustrations historiques [dans les livres] étaient tellement plus belles, tellement plus justes et si appréciées des fans qu’on est revenus en arrière. On a gardé cette ligne très différente pour la couverture, mais à l’intérieur les illustrations historiques étaient cultes, donc nous les avons gardées”.