36e Rencontres de Pétrarque : Quelle paix pouvons-nous espérer ? - En direct et en public sur France Culture

À l’aune du retour de la guerre en Europe, cette 36ème édition des Rencontres de Pétrarque est consacrée à la guerre et à la paix. Pendant une semaine, en direct et en public du Rectorat de Montpellier, France Culture réunit grands intellectuels et experts pour échanger et s’interroger : Quelle paix pour les civils ? Quelle paix sans justice ? Les guerres se gagnent-elles encore et à quel prix ? Comment raconter la guerre, et écrire la paix ?

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier, Les Rencontres de Pétrarque sont animées par Caroline Broué, productrice des Matins du samedi sur France Culture, diffusées en direct à l’antenne de 18h15 à 19h sur France Culture et disponibles en podcast. En partenariat avec Le Grand Continent.

Nouveauté cette année : une rencontre-débat participative autour du questionnaire Et maintenant ?

Organisé par France Culture et Arte, Et maintenant ? c’est un questionnaire et un festival (les 21 et 22 octobre prochains) tournés vers l’avenir. Après deux années marquées par la Covid, la guerre en Ukraine et les incertitudes politiques : quel monde voulons-nous ? Le public est invité à se questionner et à en débattre, mardi 12 juin à 16h30. Le questionnaire est accessible en cliquant ici !

Programme « Quelle paix pouvons-nous espérer ? »

| LUNDI 11 JUILLET

L'Europe dans la tourmente ?

Avec Enrico Letta, Secrétaire du Parti démocrate italien, président de l'Institut Jacques Delors, Stéphane Audoin-Rouzeau, historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne, et Inna Shevchenko, activiste et figure de proue du mouvement Femen.

| MARDI 12 JUILLET

Les guerres se gagnent-elles encore (et à quel prix) ?

Avec le général Jérôme Pellistrand, rédacteur en chef de la Revue Défense nationale, Louis Gautier, président de la 3ème chambre à la Cour des comptes, universitaire spécialiste des questions internationales, stratégiques et de défense, ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale.

| MERCREDI 13 JUILLET

La paix est-elle possible sans justice ?

Avec Céline Bardet, juriste internationale spécialisée dans les crimes de guerre, fondatrice de l'ONG We are NOT weapons of war, Rony Brauman, ancien président de Médecin sans frontières et Joël Hubrecht, responsable de suivi scientifique et de programme à l’Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice .

| JEUDI 14 JUILLET

Quelle paix pour les civils ?

Avec notamment Michaël Delafosse, maire de Montpellier, Michel Agier, anthropologue, directeur de recherche à l'IRD et directeur d'études à l'EHESS.

| VENDREDI 15 JUILLET

Raconter la guerre, raconter la paix

Avec Andreï Kourkov, écrivain, Ariane Chemin, grand reporter au journal Le Monde et Jean-Pierre Perrin, romancier, grand reporter, spécialiste de l'Afghanistan.

Les Rencontres de Pétrarque

Du 11 au 15 Juillet de 18h15 à 19h

Rectorat, Cour Soulages, Montpellier

31 Rue de l'Université, 34000 Montpellier

Entrée libre

Festival Et maintenant

ARTE et France Culture vous donnent la parole pour identifier ensemble les enjeux essentiels d’aujourd’hui. Tout commence par ces 77 questions. Vos réponses inspireront la programmation du festival. Les résultats du questionnaire seront étudiés par la sociologue Monique Dagnaud, directrice de recherche au CNRS.

Rendez-vous le 21 et 22 octobre 2022 à La Maison de la Radio et de la Musique, dans des lieux d’enseignement et en ligne sur etmaintenant-lefestival.fr

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier propose chaque année à Montpellier concerts symphoniques et lyriques, musique de chambre, concerts de jeunes solistes, concerts de jazz, musique du monde et musiques électroniques. 150 manifestations pour le grand rendez-vous musical de l'été dans la Région Occitanie et à Montpellier Du 14 au 29 juillet 2022.

Le Grand Continent

Le Grand Continent est une revue nouvelle, fondée en mai 2019 à Paris, en plein développement et en construction. Il s’agit de la première hypothèse crédible de produire une revue écrite dans les principales langues du débat européen.