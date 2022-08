4. Le déclin des livres-jeux

Tout amateur de Livres dont vous êtes le héros (LDVELH) s'est posé la question : pourquoi n'y a-t-il plus eu de nouvelles parutions au cours des années 1990 ? En 1995, les éditions britanniques Puffin Books décident en effet soudainement d’arrêter d’éditer des Livres dont vous êtes le héros. Ces derniers ont peu à peu été supplantés par des nouveautés plus attrayantes et leurs ventes déclinent rapidement.

“C’est très simple, on en vendait des millions, et soudainement ça s’est arrêté lorsque les consoles Nintendo sont arrivées dans les foyers", vous relate FibreTigre, auteur et spécialiste des fictions interactives. "Il y avait d’ailleurs un constat, de la part des éditeurs, qui était de se dire : on a des livres qui sont des livres-jeux vidéo. Aujourd'hui, on a des jeux vidéo qui sont accessibles, qui sont chez nous, qui sont partout, est ce que les gens vont revenir à ces "semi" jeux vidéo ?”.

Publicité

Une analyse que partage Florent Haro, directeur des éditions Scriptarium . “Il y a plusieurs facteurs, et le premier d’entre eux est les jeux vidéo, qui ont vraiment pris de l’ampleur au début des années 1990. Et puis, je pense qu’il y a aussi les jeux de carte, type Magic The Gathering, qui ont peu à peu remplacé les LDVELH dans les cours d’école, au collège…".

“Je n’ai jamais fait le deuil de la disparition quasi-totale des LDVELH à la fin des années 1990", vous confie de son côté Laurent Centro, directeur des éditions Alkonost . "Je croyais que le genre revivrait grâce aux applications pour smartphones et tablettes, mais elles m’ont toutes déçu, voire attristé. Durant cette période, les éditeurs français ne sortaient aucun nouveau titre ou bien ciblaient les enfants. Il existait pourtant plusieurs excellentes collections anglaises demeurées inédites en français…”

En France, les LDVELH ne vont jamais vraiment cesser de paraître, grâce aux éditions Gallimard. Mais depuis quelques années, ils connaissent à nouveau un regain de succès, entre "anciens ayant un peu lâché leurs manettes" et un nouveau public avide de découvrir ce genre.