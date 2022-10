5 ans après #MeToo, l'évolution des médias français

Il y a cinq ans, un hashtag a bouleversé le monde : #MeToo. Des millions de femmes sur la planète ont pris la parole, racontant les violences sexuelles qu'elles ont subies dans leur vie, privée, au travail. Des anonymes aux grandes actrices américaines, elles ont décidé de ne plus se taire. Si le tweet de l'actrice Alyssa Milano qui écrivait "Me Too" est devenu viral, ce terme existait déjà depuis plusieurs années aux États-Unis, du nom de l'association créée en 2006 par une travailleuse sociale, Tarana Burke . En France, cette prise de parole a d'abord gagné la sphère médiatique mais de nombreux témoignages n'ont finalement été dévoilés que récemment. Aujourd'hui, les médias tentent d'évoluer mais beaucoup reste encore à faire.

En 5 ans, de nombreuses affaires ont éclaté dans les médias

En 2017 en France, c'est d'abord dans les médias que le #MeToo a éclaté, avec le #BalanceTonPorc . C'est la journaliste française, installée aux États-Unis, Sandra Muller qui dès octobre 2017 - alors que les États-Unis sont secoués par le scandale Harvey Weinstein et les premiers #MeToo sur les réseaux sociaux - lance le premier tweet. Elle y invite les personnes victimes de harcèlement sexuel au travail à dénoncer leur agresseur. Les messages se succèdent sur le réseau social et c'est ainsi que né le mouvement Me Too en France. Attaquée en justice pour diffamation, la journaliste a finalement été relaxée en appel.

Publicité

À réécouter : Le hashtag #metoo a pris vie Écouter plus tard écouter 4 min

Depuis, de nombreuses affaires ont secoué la sphère médiatique. Quelques mois plus tard, en février 2018, le magazine Ebdo sort "L'affaire Nicolas Hulot" qui vise celui qui est alors ministre de la Transition écologique et révèle l'existence d'une plainte pour viol déposée dix ans plus tôt. L'ancien animateur de télévision nie les accusations en bloc et le récent hebdomadaire, fragilisé par la publication de ce reportage, met la clé sous la porte. Trois ans plus tard, une enquête du magazine de France 2 "Envoyé spécial" révèle de nouveaux témoignages d'agressions et de viols à l'encontre de Nicolas Hulot qui quitte alors définitivement la vie publique.

À réécouter : Un homme rattrapé par son passé Écouter plus tard écouter 13 min

En 2019, un nouveau mot-dièse apparaît sur le réseau social Twitter : #liguedulol du nom d'un groupe Facebook privé très actif dans les années 2010 dont font partie notamment des journalistes parisiens. Plusieurs femmes accusent ses membres de harcèlement et de cyberharcèlement, parfois pendant plusieurs années.

En 2021, le documentaire de Marie Portolano, "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" évoque l'ampleur du sexisme dans le journalisme sportif. Radio France est visé et décide de lancer une enquête interne sur les violences sexistes et sexuelles. Elle aboutira à deux licenciements et trois mises à pied pour harcèlement et sexisme. L'année d'avant, à France Télévisions, plusieurs journalistes de l'émission Stade 2 ont aussi été licenciés pour des faits similaires. À Canal +, le chroniqueur Pierre Ménès, mis en cause de le documentaire de Marie Portolano, est écarté de l'antenne, il quittera la chaîne quelques mois plus tard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Plus récemment, le journaliste Jean-Jacques Bourdin a été licencié de RMC-BFM TV, également accusé de violences sexuelles. Il a toutefois repris son activité, désormais à Sud Radio.

Puis il y a la tentaculaire affaire PPDA. Une vingtaine de femmes accusent l'ancien présentateur du 20 heures de TF1 de violences sexuelles qui nie en bloc. Plusieurs de ses accusatrices ont décidé de créer l'association MeToo Médias pour venir en aide aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans les médias. À ce jour, elles disent avoir recueilli plus de 90 témoignages de violences sexistes ou sexuelles, uniquement à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor.

"Je veux que les gens parlent"

Coline travaille depuis une dizaine d'années en tant que journaliste. Elle a fréquenté plusieurs rédactions, parfois en CDI, parfois à la pige et a vécu dans plusieurs d'entre elles du sexisme ou pire, du harcèlement. Ces situations l'ont obligé à plusieurs reprises à mettre fin à sa collaboration avec le média en question.

Dans l'un d'eux, elle raconte "la situation de prédation" qui s'est instaurée avec un homme qui était alors son chef. "Ce chef m'a au début beaucoup valorisée, raconte la jeune femme, choyée, en m'envoyant des messages privés sur Twitter, en me disant que je travaillais bien. Mais il y avait aussi des petites remarques du type 'T'es fiancée ? Mais pourquoi tu te maries ? C'est nul de se marier !'"

Un soir, cet homme l'invite à un pot de départ d'un collègue. "Il a passé son temps à ramener de l'alcool et je n'ai pas réalisé à quel point je buvais. Je me disais, 'ce qui est dangereux, c'est que tu es ivre, je ne me disais pas 'ce qui est dangereux c'est lui.'" Lorsqu'elle souhaite rentrer chez elle, l'homme lui propose de partager un taxi. Mais la jeune femme se rend compte que le chemin n'est pas du tout celui pour aller chez elle. Lorsqu'elle le fait remarquer à son chef, celui-ci répond : "On va chez moi, ma copine est pas là !" Coline se souvient avoir pensé : "Il va me ramener chez lui, je suis ivre et il va me violer." Elle s'enfuit. Et ne retournera plus dans la rédaction où travaille cet homme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un jour, elle apprend par une collègue à qui elle avait raconté cette soirée, que d'autres femmes ont vécu des situations similaires avec cet homme. La journaliste décide alors d'alerter son ancienne hiérarchie. "La RH à qui j'ai dit 'il faut faire une procédure, il faut faire quelque chose' m'a répondu : 'Mais mademoiselle, ce que vous racontez c'est très grave, c'est trop dangereux ce que vous dites, vous exagérez, vous n'avez pas de preuve.' Et la RH m'a dit que si je parlais publiquement, je m'exposais à des poursuites, ce que je disais c'était de la diffamation... Alors évidemment, j'ai laissé tomber." Alors, aujourd'hui, Coline aimerait que ses anciens collègues parlent. "Le chef qui m'a foutu dans un taxi ivre morte pour me ramener chez lui et me sauter, je veux que les gens qui travaillent avec lui parlent et aillent voir la direction et les syndicats en disant 'on sait', et que ce type dégage et ne travaille plus en tant que journaliste. C'est impossible d'avoir un homme qui commet des violences sexistes et sexuelles et qui ensuite va les traiter dans ses pages parce que ce sera mal traiter !"

L'association MeToo Médias pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans les médias

Plusieurs des accusatrices de PPDA ont décidé de créer l'association MeToo Médias pour venir en aide aux personnes qui vivent des violences sexistes et sexuelles dans les médias. Une association issue d'un autre groupe baptisé "les prescrites de PPDA", explique Emmanuelle Dancourt, la présidente. "Je fais partie des victimes de Patrick Poivre d'Arvor, j'ai déposé plainte, je faisais partie des 23 premières plaignantes et la justice ne nous a pas entendues, elle nous a classé sans suite et surtout, nos témoignages n'ont même pas servi dans l'affaire Florence Porcel, la première à avoir porté plainte en février 2021. Le combat est donc né à ce moment-là."

Souhaitant porter ce combat "plus haut", elles créent donc leur association. Et aujourd'hui, elles ont trois missions. La première, l'accueil des victimes. Elles entendent aussi faire changer la loi : "on voudrait faire entrer le consentement dans la loi car on considère qu'une femme est forcément consentente et c'est à elle de prouver qu'elle ne l'était pas. On aimerait renverser la chose et faire comme la loi espagnole." MeToo médias aimerait aussi travailler sur la prescription : "C'est très dur d'être prescrite reconnaît Emmanuelle Dancourt, alors que nos corps sont toujours vivants et souffrants. Il y a aussi la présomption d'innocence..." Enfin, l'association travaille aussi à faire de la prévention, dans les médias et les écoles de journalisme.

La formation des salariés

Pour protéger leurs salariés, de nombreux médias ont lancé des formations. Certains avant le début de Me Too comme à Mediapart par exemple, d'autres bien plus récemment, c'est le cas à Radio France. Depuis l'an dernier, les plus de 4 000 salariés de la radio publique ont l'obligation de suivre une "conférence théâtralisée". Jusqu'à présent, 1 400 d'entre eux y ont participé. Durant deux heures environ, un comédien et une comédienne interprètent lors de différentes saynètes de vrais témoignages d'employés de Radio France. Des répliques qui ont pour objectif de faire réagir les salariés et d'amener une discussion entre eux mais aussi de faire en sorte que les salariés "ne se sentent pas en dehors de ces problématiques" , explique la référente employeur sur la lutte contre le harcèlement sexuel à Radio France, Jocelyne Jean. "Ce n'est pas parce que dans leur quotidien il n'y a pas de sexisme que cela n'existe pas à Radio France. La formation est là pour leur donner cette vigilance. C'est aussi la responsabilité de chacun d'être attentif à l'autre. La question est : 'Dans quelle ambiance de travail a-t-on envie d'être ?'

Certains s'emploient aussi à mieux traiter les violences sexistes et sexuelles dans leurs contenus. Pour les aider, l'association 'Prenons la une' a mis en place plusieurs outils depuis 2016 dont une "charte" pour un traitement plus égalitaire de l'information. Pour la secrétaire générale de l'association, Ariane Lavrilleux, mieux traiter ces sujets ne relève pas du militantisme. "Effectivement, on pense que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits donc c'est pour cela qu'on se bat pour l'égalité dans les rédactions. Sauf qu'en plus, en tant que journaliste, on a une responsabilité supplémentaire : en mal représentant la société, on abîme aussi la société. Notre responsabilité est donc de représenter toute la société, de raconter les faits tels qu'ils sont et pas en fonction de nos biais, de nos préjugés, qu'ils soient sexistes ou racistes". L'association vient aussi en aide aux journalistes victimes de violences sexistes ou sexuelles ou de racisme. Pour cela, une cellule d'écoute et de soutien a été créée en septembre 2020. Depuis cette cellule de soutien entre pairs (seules des journalistes bénévoles formées la composent), une quinzaine de demandes d'aides ont été reçues.*

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le site d'information Médiapart a souhaité faire un pas de plus dans le traitement plus égalitaire de l'information. S'inspirant du modèle américain du New York Times qui en 2017 a créé un poste de 'gender editor', Mediapart a nommé la journaliste Lénaïg Bredoux "responsable éditoriale aux questions de genre" il y a deux ans. Depuis qu'elle a pris son poste, la journaliste constate que le travail est bien plus important que ce qu'elle imaginait. "C'est lié à la force et à la puissance de ce mouvement social et pour l'attraper journalistiquement et éditorialement, il y a beaucoup de nouvelles questions, beaucoup de réflexion sur ce sujet et beaucoup d'enquêtes. L'année dernière, nous étions à près de 50 personnes différentes qui ont signé des articles sur les violences sexistes et sexuelles, cela montre que le sujet est largement partagé dans la rédaction et qu'elle s'en est emparée comme une thématique forte de notre couverture journalistique. Ce n'est pas un sujet traité par deux ou trois personnes isolées." Dans la pratique, deux grands chantiers ont été lancés. D'abord, celui de la mise en place d'une charte de l'écriture inclusive "qui ne se résume pas au point médian" tient à préciser Lénaïg Bredoux ainsi qu'un outil baptisé le "paritomètre" qui permet de "savoir combien d'hommes et de femmes sont cités dans les articles, pour essayer continuellement de mesurer et de voir ce qui peut être améliorer dans cette absence très forte des femmes dans le traitement journalistique, aussi constatée à Mediapart."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

D'après les derniers chiffres révélés par le Projet mondial pour le monitorage des médias , en 2020, seul un quart des experts interrogés dans les médias français étaient des femmes. Ce projet pour l'égalité des genres dans les médias recommande notamment de mettre en place des 'gender editor' dans les rédactions.

La mise en place de cellules d'écoute

* La cellule d'écoute de Prenons la une est joignable à cette adresse : soutien@prenonslaune.fr