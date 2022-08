5. Créer une arborescence dans un Livre dont vous êtes le héros

En écrivant le premier Livre dont vous êtes le héros (LDVELH), Ian Livingstone et Steve Jackson ont créé une discipline encore bien vivante aujourd’hui. *“*Le Sorcier de la montagne de feu est un coup de maître", vous affirme FibreTigre, lui-même auteur de LDVELH. "Il a beau être très primitif, il est d’un niveau exceptionnel. C’est un coup d’essai qui tient du génie : il y avait déjà tout dedans, pour nous, les auteurs de Livres dont vous êtes le héros, ce sont un peu nos Léonard de Vinci…”

Dans l'ouvrage You’re the hero , de Jonathan Green, les deux auteurs reviennent sur la façon dont ils abordent les LDVELH. Ian Livingstone précise ainsi la nécessité d’imaginer, avant toute chose une bonne intrigue, un adversaire principal à la hauteur, et de peupler le parcours de créatures intéressantes... sans oublier, pour l'auteur, de prendre un malin plaisir à imaginer la façon dont les personnages des joueurs allaient bien pouvoir passer de vie à trépas. “Les gens supposent que nous utilisons une sorte de modèle et remplissons des cases", précise-t-il. "C’est tout sauf ça. J'ai toujours construit les organigrammes à la main, en barrant les 400 références [de paragraphes] au fur et à mesure que j'écrivais. Ensuite, le manuscrit doit être vérifié pour ce qui est de l'exactitude, la difficulté, l'équilibre, les nombres et la cohérence. C'était, et c'est toujours, très difficile d’écrire un livre-jeu, mais en même temps très gratifiant quand c'est fait.”

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

“Ecrire Le Sorcier de la montagne de feu était passionnant", raconte de son côté le co-auteur, Steve Jackson. "Toutes les techniques comme numéroter les références, s’assurer qu’il n’y avait pas de boucles sans fin, vérifier que les lecteurs ne pouvaient pas tricher à travers l’aventure… Nous développions la librairie et les outils nécessaires au programme des livres-jeux ! Le Sorcier de la montagne de feu devait être une aventure unique. Mais on avait réalisé que, si ça marchait bien, il y avait la possibilité de créer une série.”

En quarante ans d’existence, la façon dont on conçoit un livre-jeu a pourtant bien évolué, vous précise cependant FibreTigre : “Il y a des règles de bon sens internationales qui existent depuis maintenant 25 ans dans le secteur de la fiction interactive : avant on pouvait tuer un personnage arbitrairement parce qu’il a décidé d’ouvrir une porte, maintenant ça ne se fait plus”.

Pour l’auteur d’une trilogie de Livres dont vous êtes le héros intitulée ARIA - Voyage en Osmanlie , le principal reste d’avoir une bonne histoire mais, insiste-t-il, “de ne surtout pas céder à la tentation de raconter cette belle histoire. Un LDVELH, par essence, vous devez faire des choix et ces choix doivent avoir du sens. C'est-à-dire que si le lecteur décide de ne pas aller dans la ville principale et de ne pas sauver la princesse, par exemple, il faut respecter son choix et il faut l'amener vers une autre destinée que vous avez prévue, qui est aussi pertinente que la première destinée. Et ça, que ce soit pour des choix fondamentaux ou pour des petits choix. Toute la difficulté, c'est de donner un poids équivalent à tous les choix !”

Le concepteur de jeux Pierre Rosenthal, auteur de quatre Livres dont vous êtes le héros dans la collection Histoires à jouer, chez Presses Pocket, explique de son côté qu’il imaginait deux ou trois grandes trames, puis qu’il y ajoutait des trames secondaires. Il explique ainsi son processus d’écriture pour son livre-jeu Les Combattants de l’ombre, dans lequel le lecteur incarne un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale : “Je me suis d’abord demandé, étape numéro 1, est-ce qu’on échappe au Service du travail obligatoire (STO) ou non ? vous raconte Pierre Rosenthal. Si on se rend au STO, ça risque d’être un cul-de-sac. Donc est-ce qu’on peut s’en échapper ? C’est une piste relativement courte. Quand on échappe au STO, là on se fait poursuivre par les Allemands, est-ce qu’ils nous rattrapent ? Est-ce qu’ils nous envoient ailleurs ? Si on va dans le maquis, qui rencontre-t-on ? etc. Ce sont des histoires que moi je me raconte… Et après elles deviennent la trame de mon récit.”

“Avec le recul, je suppose que c'était un peu comme écrire du code", précisait en 2014 Ian Livingstone dans You’re the hero. "J'ai récemment lu quelqu'un en ligne décrivant l'écriture du Sorcier de la montagne de feu comme l'écriture "hypertexte analogique". Une interprétation à laquelle souscrit sans hésitation FibreTigre. Il vous raconte alors comment, dans le livre-jeu L’Epée du samouraï, il est demandé au joueur d'inscrire le mot "samouraï" sur sa feuille d’aventure. “Plus tard dans le livre, si et seulement si le joueur a inscrit le mot samouraï, il va pouvoir se rendre à un paragraphe précis. C'est littéralement ce qu'on fait en informatique, quand on ajoute ce qu’on appelle une variable activée et que, plus tard, on implémente "si la variable est activée, alors il se passe ça". Les auteurs de LDVELH n’étaient évidemment pas des programmeurs, mais ils ont créé des programmes pour pouvoir atteindre leurs objectifs d'interactivité”.

"La Créature du Chaos", un Livre dont vous êtes le héros particulièrement difficile.

"La qualité d’un LDVELH tient pour beaucoup dans sa structure à base de "si vous souhaitez faire ceci, rendez-vous au 165, si vous préférez faire cela, rendez-vous au 243" : elle dépend de la nature des choix proposés au lecteur-joueur, de la divergence des parcours et de la convergence de certaines voies", surenchérit Laurent Centro, directeur des éditions Alkonost . A ces arcs narratifs s'ajoutent les systèmes de codes disséminés au fil du parcours - tels le mot samouraï -, les objets à collecter, qui multiplient les possibilités pour le joueur. "Dans La Créature venue du chaos, de Steve Jackson, si vous êtes dans un paragraphe qui se termine par trois et que vous avez un compagnon, vous pouvez rajouter 30 à ce paragraphe et discuter avec le compagnon", vous détaille FibreTigre. D'ailleurs, dans ce livre, au début vous ne savez plus parler et à un moment vous avez la possibilité - mais ce n'est pas obligatoire - de retrouver la maîtrise du langage. Pendant une grande partie de l'aventure, tous les gens qui vont vous parler seront donc incompréhensibles. A moins d'avoir retrouvé cette faculté. Vous aurez alors une clé de décryptage, mais il vous faudra déchiffrer un à un tous les dialogues ! C'est une énigme particulièrement retorse".

Pour les auteurs de ces livres-jeux, une fois l'arborescence terminée, il ne reste plus qu'à mélanger les paragraphes et à leur accorder aléatoirement des numéros. Une tâche qui, au début des années 1980, s'exécutait encore à la main.