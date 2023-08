50 ans après sa naissance, le diagnostic du syndrome de Stockholm remis en cause

Il y a 50 ans, le 28 août 1973, à Stockholm, quatre otages émergeaient de la banque dans laquelle ils étaient prisonniers depuis six jours. À peine libérés, ils font à la police une demande surprenante : ils souhaitent que les preneurs d'otages soient bien traités par les forces de l'ordre. Pendant près d'une semaine, la proximité entre les criminels et leurs victimes n'avait eu de cesse d'étonner le psychiatre présent sur place et consultant pour la police, Nils Bejerot. Celui-ci pose alors un diagnostic inédit : selon lui, en situation de prise d'otages, une victime pourrait, dans les bonnes circonstances, être prise de sympathie pour son bourreau. C'est la naissance du "syndrome de Stockholm".

Depuis, le terme a fait le tour du monde, devenu, plus encore qu'un diagnostic psychologique, une expression générique. De James Bond dans "Le Monde ne suffit pas" aux protagonistes de la série "La Casa del Papel", le syndrome de Stockholm est devenu un lieu commun de la fiction. Pourtant, ce diagnostic n'a jamais été approfondi depuis sa création, et sa validité est aujourd'hui remise en question : l'évaluation psychiatrique établie par Nils Bejerot n'aurait-elle pas eu pour conséquence de dédouaner la police, au détriment des otages ?

Six jours de prise d’otages

Pour comprendre comment un tel diagnostic a pu être posé, il faut s'intéresser au déroulé de la prise d'otages. Le 23 août 1973, à Stockholm, en Suède, un homme pénètre dans la banque de Norrmalmstorg. Affublé d’une perruque, le visage grimé de noir, Jan-Erik Olsson sort une mitraillette et tire une rafale en l’air avant de hurler : “Que la fête commence ! ”. Venu braquer la banque, il va cependant rapidement perdre le contrôle de la situation : l’arrivée rapide de la police contraint Olsson à se réfugier dans la salle du coffre. Il prend avec lui quatre otages, Kristin Enmark, Birgitta Lundblad, Elisabeth Oldgren et Sven Safstrom, qu'il compte utiliser comme monnaie d'échange.

Les quatre otages, de haut en bas et de gauche à droite : Gunnel Birgitta Lundbald, Kristin Enmark, Elisabeth Oldgren et Sven Safstrom. © Getty - Bettmann

En échange de leur libération, Olsson va faire plusieurs demandes : 3 millions de couronnes, deux pistolets, des gilets pare-balles, un véhicule et la possibilité de sortir de Stockholm sans être appréhendé. Dernière exigence : faire venir le braqueur Clark Olofsson (un ancien compagnon de cellule, ce qu’ignore alors la police) de prison pour l’amener à la banque de Norrmalmstorg.

Étonnamment, la police accède à l'une des requêtes d'Olsson : tard dans la journée, les autorités font entrer Clark Olofsson, braqueur réputé, dans la banque. Sa “libération” ne se fait pas sans condition : Olofsson doit les aider à apaiser la situation en échange d’une remise de peine. Sur place, le nouveau venu détache les otages et les autorise à téléphoner à leurs proches pour les rassurer. Malgré ce progrès, Olofsson devient rapidement un membre actif du braquage en cours : policiers et braqueurs ne parviennent pas à trouver un accord. Les Suédois, fascinés, observent en direct à la télévision l’évolution de cette situation, inédite dans l’histoire du pays.

La naissance du syndrome de Stockholm

Il faut six jours avant que les évènements n'arrivent à leur conclusion. Les policiers parviennent finalement à percer un trou dans la salle du coffre (à travers lequel Olofsson tirera à plusieurs reprises, blessant un policier) et, en écoutant les conversations, réalisent que prisonniers et preneurs d’otages discutent et plaisantent, ce qui les amène à croire qu’ils peuvent lancer des gaz lacrymogènes avec des risques minimaux pour les otages. Étouffant sous les volutes de gaz, les braqueurs et leurs prisonniers doivent fuir le coffre-fort. Lorsque la police demande aux otages de sortir les premiers, ces derniers refusent, avant de crier aux autorités que “Jan et Clark passent devant”. Ils craignent alors que la police n’abatte les deux hommes si les otages ne sont plus dans leur ligne de mire. Une fois les ravisseurs appréhendés, les ex-otages les auraient alors gratifiés d’embrassades, avant que l’une d’entre eux, Kristin Enmark, ne demande expressément à la police : “Ne les blessez pas, ils ne nous ont pas fait de mal”.

Cette déclaration de Kristin Enmark semble en réalité assez conforme à son comportement tout au long de la prise d'otage : à plusieurs reprises, elle a appelé les autorités à laisser les criminels partir et a pris, lors d'appels téléphoniques, la défense des braqueurs. Dans le documentaire "Le Jour où Stockholm est devenu un syndrome", elle reconnait d'ailleurs s’être rapprochée de Clark Olefsson, notamment parce que le comportement du premier braqueur, Jan Olsson, nerveux et imprévisible, l’inquiétait : “Quand Jan était seul, il n’en avait rien à foutre [des otages]”, se remémore-t-elle. “C’est Clark qui nous a détachés, qui nous a mis dans la salle des coffres pour que l’on ne prenne pas une balle perdue si jamais ça tirait. Il s’est donc occupé de nous, c’est la grosse différence. […] Je mets quiconque au défi d’imaginer un tant soit peu ce qu’il a pu représenter pour moi là-bas. J’avais 23 ans, j’étais terrifiée et cet homme est arrivé en me disant : 'Je vais te protéger, je m’occupe de toi'. Il m’a sauvé la vie, mon équilibre psy. Je n’en ai aucun doute. Je n’aurais pas été celle que je suis s’il n’avait pas été là.“

Au cours des jours suivants, les autorités réalisent ainsi que, malgré les menaces de mort, Jan Olsson et Clark Olofsson avaient en réalité plutôt bien traité les otages. Au point de créer un lien. C'est en se basant sur ces faits que Nils Bejerot, le psychiatre et criminologue appelé en tant que consultant pendant la prise d’otage, théorise le “syndrome de Norrmalmstorg”, qui deviendra par commodité le “syndrome de Stockholm”. Le principe est simple : après le choc et la peur initiaux lors d’une prise d’otage, les prisonniers, lorsqu’ils sont bien traités, peuvent se prendre d’affection pour leurs bourreaux, adopter leur point de vue et développer un sentiment d’hostilité envers les forces de l’ordre.

Après la prise d’otages, Olofsson retourna en cellule – sans remise de peine – et Olsson fut condamné à 10 ans de prison. Le concept du syndrome de Stockholm devint rapidement populaire dans les médias et des rumeurs ne tardèrent pas à prêter à Kristin Enmark une relation avec son ancien preneur d’otage, pour lequel elle aurait quitté son fiancé. À tort.

La police mise en cause

La principale concernée, dans une interview accordée à la BBC en 2016, fait pourtant une analyse de la situation bien différente de celle du psychiatre Nils Bejerot. L’ex-otage ne nie pas la gentillesse affichée d’Olofsson. Mais selon elle, son rapprochement avec le kidnappeur avait plus à voir avec sa propre survie qu'avec la volonté de nouer une amitié : “J’y pense maintenant mais c’était une stratégie intelligente de ma part. Si [Jan Olsson] allait blesser quelqu’un parmi les otages, ça n’aurait pas été moi, parce qu’il savait que Clark m’appréciait”.

Clark Olofsson, à droite, et trois otages, en 1973, au quatrième jour de la prise d'otages.

Mais la jeune femme reconnaît néanmoins avoir eu un comportement qui relevait de l'emprise. Lorsqu'au quatrième jour, Olsson menace de tirer dans la jambe d'un l'otage pour être pris au sérieux, Kristin Enmark tente de rassurer celui-ci en lui assurant qu'il s'agit "juste d'une balle dans la jambe". "J’ai vraiment honte de ce que j’ai dit. Il m’a fallu environ dix ans pour en parler", témoignera-t-elle plus tard. "On voit toutes ces émissions sur les sectes, [...] eh bien, j’étais dans cette situation dans un sens. J’étais enfermée dans le même système."

“À force de parler sans cesse [aux otages], je les ai mises dans ma poche", assure de son côté Clark Olofsson dans le même documentaire. “J’insistais pour que les otages aient le nécessaire. Et quand les flics ne voulaient pas qu’elles appellent leur famille, je m’arrangeais pour qu’elles le fassent. J’ai fait plein de choses pour elles et à chaque fois que je faisais quelque chose, j’insistais 'Regardez l’attitude des flics'. C’est ça le syndrome de Stockholm : appuyer sur le fait que les policiers se foutent complètement de vous ou de vos sentiments… et de le faire à leur place”. Plusieurs décennies après les faits, il n'est pas non plus impossible que le braqueur réécrive l'histoire à sa convenance en se donnant le beau rôle. Mais à l'époque, la police, avec un entraînement inexistant en matière de prise d'otage, est effectivement démunie face aux événements.

Des erreurs multiples des autorités

Alors que braqueurs et victimes sont interviewés à la radio en pleine prise d'otage, ce n'est pas sans raison que Kristin Enmark, fait savoir qu’elle craint surtout, comme ses camarades, les actions de la police. Les forces de l’ordre, à ce stade, ont multiplié les erreurs : au début du siège, pensant avoir identifié le braqueur de banque, elles envoient son frère, accompagné de Nils Bejerot, afin d'inciter à Jan Olsson à se rendre. Les policiers se sont néanmoins fourvoyés et Olsson, voyant arriver des inconnus, ouvre le feu sur eux.

L'arrivée de Clark Olofsson a constitué un second faux pas : “C’était un criminel très célèbre en Suède, décrit comme extrêmement dangereux. Je me suis dit : 'ça va être l’enfer'", se souvient Kristin Enmark. Cette gestion de la situation dès les premières heures du braquage fait craindre aux otages une escalade du rapport de force.

“Nous étions plus effrayés par les policiers que par ces deux hommes”, affirme Kristin Enmark à la BBC. Pendant la prise d’otage, elle s'entretient au téléphone avec le Premier ministre de la Suède, Olof Palme, qu’elle confronte : “Je pense que vous êtes assis là, en train de jouer aux échecs avec nos vies. J’ai confiance en Clark et le braqueur. Je ne suis pas désespérée. Ils ne nous ont pas fait le moindre mal. Au contraire, ils ont même été très gentils. Mais vous savez, Olof, ce dont j’ai peur c’est que la police finisse par attaquer et provoque notre mort”. Ce à quoi, à en croire Kristin Enmark, le ministre lui aurait rétorqué qu’elle devrait être “heureuse de mourir à son poste”.

Une policière, arme à la main, s'accroupit derrière un fourgon de police, devant la banque de Stockholm où les quatre otages sont détenus. © Maxppp - Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS

Pour l’otage, l’énorme déploiement de policiers finit par devenir contre-productif : “tout ça m’effrayait parce que, dès qu’ils prenaient des initiatives, Jan réagissait, alors que quand les policiers ne réagissaient pas, lui non plus ne bougeait pas et ne nous mettait pas en péril. Mais quand les policiers s’agitaient, ils pouvaient prendre l’une d’entre nous - généralement, c’était Elizabeth - pour bouclier. Rapidement, j’ai perçu la police comme une menace. [...] Je suis certaine que leur but, en tout cas au début, était de nous sauver, mais au fil du temps, Jan devenait de plus en plus agressif et je ne pouvais que me dire 'Restez où vous êtes ! Laissez-nous partir ! On veut bien partir avec les braqueurs. Je veux juste sortir… En finir… Libre et à la maison'”.

La libération des otages, à l’aide de gaz lacrymogènes, achève de convaincre la jeune femme que les policiers leur font prendre des risques inutiles. Jan Olsson avait menacé de tuer les otages si jamais les forces de l’ordre utilisaient ce genre de méthodes : “J'étais extrêmement contrariée parce que c’était quasiment une tentative de meurtre. Envoyer du gaz alors qu’il y a six personnes enfermées dans un coffre de banque, sans savoir s’il est possible de pénétrer dans la pièce et de nous faire sortir… Ils auraient pu nous tuer”.

Un diagnostic qui protège l’autorité ?

Des années après les faits, Kristin Enmark correspond régulièrement par lettres avec Clark Olofsson, qu’elle considère comme un ami. Pour autant, elle nie farouchement être une victime du syndrome de Stockholm. Dans un livre paru en 2019, Regarde ce que tu me fais faire : pouvoir, contrôle, et violences domestiques (Editions Black Inc.), la journaliste Jess Hill revient sur cette affaire et souligne combien les réactions de Kristin Enmark étaient peu conformes à ce que les autorités attendaient d’elle. “Je pourrais parler des heures de la façon dont les victimes se comportent et pourquoi nous ne devrions pas juste présumer qu’elles sont folles”, racontait la journaliste en février 2023 au journal The Independent. À son sens, l’histoire du syndrome de Stockholm prouve "à quel point il est facile d'établir un syndrome qui n’est basé sur aucun critère de diagnostic". Selon elle, en stigmatisant la victime de la prise d’otage, en lui faisant porter la responsabilité de la situation grâce à un syndrome, la police aurait ainsi pu éviter la critique.

Un avis que partage le psychothérapeute Alan Wade. En 2016, lors d' une conférence, il expliquait avoir rencontré et interrogé Kristin Enmark pour comprendre ses motivations, contrairement au psychiatre Nils Bejerot, qui ne l’avait jamais vue. Selon lui, le syndrome de Stockholm a surtout eu pour effet de détourner l’attention du rôle des institutions dans cet événement. De tels concepts “tendent également à protéger les agresseurs. Au lieu d’observer les stratégies des agresseurs pour réprimer les victimes, des théories telles que le syndrome de Stockholm ignorent la façon dont les victimes ont répondu et résisté à la violence. [...] À l’inverse, elles présument que les victimes ne l’ont pas fait”. Il estime que le diagnostic permet en réalité de considérer la victime comme en partie responsable de sa situation.

Un syndrome inexistant dans la littérature scientifique...

Alors véritable syndrome ou diagnostic douteux ? Dans une étude publiée en 2008 dans la revue Acta Psychiatrica Scandinavica, intitulée " Stockholm syndrome : diagnostic psychiatrique ou mythe urbain ? ", des chercheurs s’étaient intéressés aux publications académiques consacrées au fameux syndrome. Selon eux, ”aucun critère de diagnostic validé n'a été décrit” et “la littérature existante à ce sujet avait une valeur restreinte et ne permettait que peu de supporter l’idée du syndrome de Stockholm en tant que diagnostic psychiatrique”.

Les scientifiques relevaient notamment que le syndrome de Stockholm n’était pas décrit dans la classification internationale des maladies (CIM-10) publié par l'Organisation mondiale de la santé, pas plus que dans le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux de l'Association américaine de psychiatrie.

En se penchant sur le sujet, les scientifiques n'ont trouvé que 12 études - en anglais et en suédois – qui évoquaient nommément le syndrome. S'ils ne nient pas qu'il est possible, à travers ces études de cas, de trouver des similitudes sur l'impact de la captivité chez de jeunes personnes, et donc de poser les bases de critères de diagnostic, ils affirment qu'en l'état, le syndrome n'a pas réellement de fondations sur lesquelles se reposer. Il existe ainsi "une ambiguïté sur ce que signifie réellement le syndrome de Stockholm et des biais au niveau des différentes études, certaines affirmant qu’il s’agissait d’un diagnostic extrêmement rare quand d’autres suggéraient qu’il s’agissait d’un phénomène plus commun”. De l’aveu même des chercheurs, le syndrome tient en l'état plus d’une construction médiatique que d’un véritable diagnostic médical : "l'étiquetage d'une victime otage avec un syndrome psychiatrique rend son histoire plus lisible et plus susceptible de stimuler sa circulation dans les médias".

... mais encore ancré dans l'imaginaire

Si ce syndrome a tant essaimé dans la culture populaire, malgré son peu de rigueur scientifique, c'est donc avant tout par perception médiatique. On doit sa popularité à un autre évènement ayant défrayé la chronique : l'enlèvement de Patricia Hearst.

Un an à peine après la prise d'otage survenue en Suède, c'est cette fois aux États-Unis qu'une affaire fait grand bruit. Le 4 février 1974, en Californie, Patricia Hearst, petite-fille d’un magnat de la presse, est enlevée par l’Armée de libération symbionaise (SLA), un groupuscule d’extrême gauche, contre une demande de rançon impossible à atteindre pour sa famille. Quelques semaines après son enlèvement, la jeune femme est à nouveau aperçue : elle se fait dorénavant appeler Tania et a rejoint la cause de ses ravisseurs. Les médias, encore très marqués par l'affaire suédoise, ne tardent pas à invoquer le syndrome de Stockholm pour justifier son comportement.

Un an plus tard, lorsqu'elle est arrêtée après un braquage raté, l'avocat de la jeune femme utilisera ce même argument pour tenter de la faire disculper, sans succès. Les auditions de la jeune femme permettent pourtant d'établir les profonds traumatismes qu'elle a subi : enfermée dans un placard, battue, violée par un de ses ravisseurs et menacée de mort, la jeune femme a surtout tenté de survivre. Les profonds traumatismes ont, d'après les conclusions, conduits à de nombreuses pertes de mémoires et à une diminution des facultés intellectuelles de Patricia Heart. Pourtant, c'est l'hypothèse du syndrome de Stockholm qui est retenue dans les médias, et le diagnostic reste, encore aujourd'hui, associé à son nom.

Ce sont systématiquement des femmes séquestrées qui feront les frais, dans les médias, de ce diagnostic apposé à la va-vite. À commencer par Natascha Kampusch, la jeune femme australienne séquestrée pendant plus de huit ans, qui avait témoigné de la sympathie pour son ravisseur lors de sa mort. Dans une interview au journal The Guardian, cette dernière affirmait pourtant "trouver très naturel de vouloir s'adapter et de s'identifier à son kidnappeur. [...] Chercher la normalité dans le cadre d'un crime n'est pas un syndrome. C'est une stratégie de survie".

Plus largement, le syndrome de Stockholm est suffisamment entré dans le vocabulaire courant pour qualifier n'importe quel type de séquestration. Les femmes battues qui retournent vers leur conjoint, par exemple, sont régulièrement assignées à ce diagnostic qui, rappelons-le, n'a pas été précisé en 50 ans d'existence. Dans un article de la BBC, la psychologue Jennifer Wild, spécialiste des troubles du stress post-traumatique à l’Université d’Oxford, rappelait que le syndrome de Stockholm pouvait cacher des phénomènes psychologiques plus communs : “Un exemple classique est la violence domestique : lorsqu'une personne – généralement une femme – a un sentiment de dépendance vis-à-vis de son partenaire et reste avec lui. Elle peut ressentir de l'empathie plutôt que de la colère."

Alors quels diagnostics appliquer aux personnes qui ont vécu des situations de séquestration ? Plusieurs champs de la psychologie, entre syndrome de stress post-traumatique et théories autour de l'emprise, tentent de répondre à cette question. Le syndrome de Stockholm, lui, reste un impensé.