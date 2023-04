50 ans du Routard : d’où viennent les guides de voyage ?

C’est en Allemagne que l’un des premiers guides de voyage voit le jour en 1793. L’éditeur Heinrich August Ottokar Reichard se sert de ses différents voyages en Allemagne, en Suisse et en Italie pour rédiger le Guide des voyageurs en Europe. Il sera ensuite plus connu sous le nom de son créateur. On y trouve des descriptions de paysages, des cartes et les "curiosités à visiter" : comprendre les incontournables lorsque l’on se rend dans une ville pour du tourisme.

À l'origine, un vademecum réservé à une élite cultivée

Mais ces guides ne s’adressent pas au tout venant. Ils sont pensés pour une élite aristocratique puis bourgeoise, qui a tout le loisir de se promener et de découvrir des lieux touristiques… puisqu’elle ne travaille pas. Tout est expliqué pour faciliter les déplacements. Dans le Guide des voyageurs en France (6e édition du Guide des voyageurs en Europe), on trouve des détails sur les excursions proposées, par exemple : "Pour se rendre de Bordeaux à Bayonne, une place dans la diligence qui fait le trajet en trois jours coûte 70 francs."

Louis Hachette, un éditeur visionnaire

Les guides Reichard sont largement diffusés en Europe, à tel point que certains vont s’en inspirer et trouver le bon filon dans ce domaine. "Un petit malin du nom de Jean-Marie-Vincent Audin a pris la place de Reichard en copiant ses guides qu'il signait du nom de Richard, jouant ainsi sur les patronymes qui se ressemblaient", détaille Hélène Morlier, docteure en histoire, historienne des guides de voyage.

Celui qui va aussi s’engouffrer dans le marché des guides de voyage est bien connu : il s’agit de Louis Hachette. L’éditeur français flaire l’intérêt de la révolution des chemins de fer et contacte des directeurs de compagnies à qui il demande "de pouvoir établir des kiosques de vente dans les gares" où il vendra sa collection de "Bibliothèque de chemins de fer". Il embauche ensuite Adolphe Joanne qui donnera son nom à la collection des guides de voyage.

Les guides de voyage de Louis Hachette vendus dans des kiosques en gare

Sur le même principe que les guides Richard, on trouve de nombreux détails sur les itinéraires et même des conseils sur les "loueurs de chevaux", précise l'historienne. Une sorte d’ancêtre des onglets "Comment s’y rendre" de nos guides actuels.

Baedeker's, le pionnier allemand

Les guides Joanne sont concurrencés par l’autre acteur majeur du marché : les guides allemands Baedeker, reconnaissables à leur couverture rouge. "Ils prennent des parts de marché tout simplement parce qu'ils sont pas moins chers, mais un peu plus didactiques que les guides Joanne qui s’adressaient à une population déjà très cultivée", explique Hélène Morlier.

Le guide allemand Baedeker, l'autre mastodonte du marché des guides de voyage au XIXe siècle

Dans les premières années du XXe siècle, les deux maisons poursuivent leur rivalité commerciale. Mais dans le contexte de la Première Guerre mondiale, le guide allemand Baedeker ne peut plus poursuivre sa collaboration avec ses deux relecteurs anglais, qui appartiennent au camp ennemi, ni être traduit, ni en anglais, ni en français. Les deux relecteurs anglais contactent alors Hachette pour s’associer et l'emporter sur le rival allemand en planchant sur une idée de collection de guides internationale. "Ce projet mûrit et aboutit à la création de deux collections jumelles : les Guides bleus et les Blue Guides, qui revêtent le bleu des guides Joanne en opposition au rouge du Baedeker", précise l'historienne.

Un genre éditorial porté par l'essor de l’automobile

Avec le développement de l’automobile dès le début du XXe siècle, un autre acteur vient bousculer le marché : le guide Michelin et son fameux Bibendum . Finis les chemins de fer comme repère : place aux cartes routières que développe le géant du pneumatique. "Dans les années 1950, ces guides se développent en donnant des itinéraires de routes, quelques indications touristiques et des hôtels à des prix abordables. Pendant ce temps-là, les Guides Bleus continuent d’être des guides culturels de référence, s’adressant à un public riche qui fait des croisières, prend l’avion et qui a les moyens de partir longtemps", ajoute Hélène Morlier.

Le guide du Routard fête son demi-siècle © AFP

Avec les congés payés en 1936 , les guides de voyage se démocratisent et touchent une nouvelle clientèle. Ce n’est qu’en 1973 que Hachette lance le Guide du Routard. Plus démocratique et adapté aux besoins de la société des années 1970. Et même si les sites de voyage et autres influenceurs sont venus bousculer notre rapport à la découverte des lieux touristiques, avoir un guide sur soi reste toujours une bonne idée : au cas où la wifi de votre hôtel de rêve ne fonctionnerait pas.