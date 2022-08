6. Un mystérieux livre-jeu

Comme FibreTigre, spécialiste des fictions interactives, ne tarde pas à vous l’apprendre, les Livres dont vous êtes le héros sont devenus, pour les passionnés, de véritables objets de collection : “Quand on parle de Livres dont vous êtes le héros en France, on pense à une collection prestigieuse, telle celle de Gallimard. On pense aux premières éditions, avec de très belles couvertures" vous explique patiemment Fibretigre. "Ces livres-jeux vous pouvez les trouver chez un bouquiniste pour 2 €. Mais aujourd’hui, vous avez des Loup solitaire*, sur Ebay, qui peuvent monter à 200 € ! C’est le fait de gens qui, vraisemblablement, ne sont pas des collectionneurs et qui veulent partager le patrimoine. On essaie d’éviter autant que possible cette situation : on souhaite que les véritables passionnés puissent profiter, puissent constituer des collections, et puis on veut partager les Livres dont vous êtes le héros”.

Oui, mais y-a-t-il un Livre dont vous êtes le héros qui soit antérieur au Conte de Raymond Queneau, insistez-vous ? “La question c’est : à quel moment passe-t-on dans la littérature non-linéaire ? Là, il s’agit d’un ouvrage avec des renvois de paragraphes, antérieur à 1967, donc au Conte à votre façon . Mais c’est tout ce que je sais. Les collectionneurs sont, aussi, des gens qui préservent le patrimoine : le but est de sécuriser l’ouvrage, ce qui pourrait prendre du temps, et quand ce sera fait on dira : 'Il y a une collection qui s’appelle ainsi et qui tombe dans le registre des Livres dont vous êtes le héros, mais en attendant, afin d’éviter la spéculation, on ne souhaite pas dévoiler le nom. De toute façon, j’en serais bien incapable puisque je ne le connais pas moi-même !”

Vous avez fait chou blanc et vous n’apprendrez rien de plus ici. Ce curieux ouvrage restera, dans l’immédiat, bien mystérieux. Mais dans un Livre dont vous êtes le héros, partir sur une fausse piste n’a rien de rare. Il est maintenant temps de reprendre votre quête.

Si vous n’avez pas fait le “Conte à votre façon de Raymond Queneau”, il n’est pas trop tard pour le tenter, rendez-vous en 23.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la façon dont les premiers récits interactifs ont émergé grâce aux jeux de rôle, rendez-vous en 12.