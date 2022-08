7. Tricher, un passage obligé des livres-jeux

Qui n’a jamais triché en jouant à un Livre dont vous êtes le héros ? La réponse étonnera les profanes sans surprendre les habitués du genre : personne.

La triche, les auteurs ne le savent que trop bien, fait partie intégrante des Livres dont vous êtes le héros (LDVELH). FibreTigre, auteur et spécialiste des fictions interactives, vous l’affirme sans détour : “J’invite les gens qui achètent des LDVELH aujourd'hui à faire comme tout le monde : c'est-à-dire vous ne faites pas les combats, ce n’est pas grave. On est là pour se raconter une grande histoire dont on va choisir les tenants et les aboutissants.”

“Pendant longtemps, j'essayais de faire en sorte de ne pas tricher , vous confie de son côté Florent Haro, responsable de la maison d’édition Scriptarium . Il l'a cependant lui-même constaté : jouer dans le respect des règles relève parfois de l’impossible. “En poussant cette logique à son terme, on arrive à des extrémités folles. Le Loup solitaire 17, La Tour de cristal, je me rappelle avoir voulu le faire à la loyale. C'était de la folie. Je crois bien que j'ai dû le recommencer 62 fois. A un moment c’était trop dur, il y avait un combat ingagnable : parfois c’est aussi le système qui n’est pas au point.”

De fait, la triche, dans les Livres dont vous êtes le héros revêt plutôt un caractère utilitaire : on triche surtout pour ne pas avoir à reprendre le livre depuis le début lorsque notre personnage passe de vie à trépas. “Tricher, c’est prendre des libertés pour lire avec moins de contretemps, relativise Laurent Centro, le directeur des éditions Alkonost . Cela inclut de considérer un test réussi quand l’échec conduit à la mort, de remonter le temps quand un choix conduit aussi à l’échec, et donc de garder des doigts entre les pages pour revenir en arrière, ou même, et c’est fréquent, de ne jamais lancer les dés et s’octroyer une réussite à tous les tests et combats.”

Mais l’éditeur est catégorique : hors de question de “gâcher le travail de l’auteur” en prétendant avoir trouvé un code ou un objet nécessaire, ou pire encore, en avançant au hasard des paragraphes. Il convient d’éviter tout ce qui pourrait gâcher l’histoire et le travail de l’auteur, car “le lecteur avisé sait qu’un score, un code ou un objet sont la preuve qu’une scène a été vécue ; ne pas en tenir compte romprait la trame narrative.” A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire en somme.

Les auteurs de Livres dont vous êtes le héros ont depuis longtemps inclus ces paramètres dans leurs techniques d’écriture. Et la solution pour les auteurs est finalement assez simple : elle consiste à piéger les potentiels tricheurs. “On fait du méta jeu par rapport à la personne qui va tricher, vous précise l'auteur Pierre Rosenthal. Par exemple, dans Perceval le Gallois, à un moment donné vous êtes censé affronter un dragon. Le dragon a des caractéristiques telles qu’il y a quasiment 0 % de chance d'arriver à le vaincre... A moins de tricher donc. Or, si vous continuez l’aventure en ayant triché, vous finissez par découvrir que vous n’avez pas le cœur pur… et donc que votre quête du Graal échoue. A l’inverse, si vous êtes vaincu par le dragon, vous êtes récupéré par le Roi pêcheur, et l’aventure peut continuer… “

Parfois, les auteurs s’amusent à cacher un paragraphe dans lequel il est écrit noir sur blanc que le lecteur ne devrait pas être en train de parcourir ces lignes, histoire de lui rappeler qu’ils ne sont pas dupes. Mais dans de très rares cas, tricher peut devenir un élément scénaristique. “Il y a un livre de Pierre Rosenthal, qui s’appelle Le Prisonnier*, et c’est un livre particulièrement remarquable, où il est nécessaire de tricher,* s’enthousiasme FibreTigre. C'est un parti pris éditorial très surprenant. Je ne pensais pas qu'un éditeur accepterait de faire ça !”

Mais qui sait ? Peut-être souhaitez-vous ne pas en apprendre plus sur cet ouvrage ! Après tout, l’aventurier que vous êtes compte sûrement s’y confronter un jour.

Auquel cas, il est temps de reprendre le fil de l’aventure. Il est temps de découvrir les nombreuses collections qui ont fait le succès des Livres dont vous êtes le héros :

Vous êtes toujours là ?