7ème saison d’une collection phare de podcasts : Mécaniques des épidémies LA PESTE

Le professeur et épidémiologiste Renaud Piarroux, chef de service à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, nous raconte une histoire fondamentale et dramatique, celle de la peste. Une septième série des Mécaniques des épidémies, après six grands cas d’épidémies traités en 2022 cumulant 830 000 téléchargements* : le choléra en Haïti, le SIDA, la grippe, la COVID, le paludisme et la variole.

La peste a provoqué la pire catastrophe démographique de l’histoire de l’humanité. Elle a éliminé jusqu’à la moitié de la population de Constantinople ou de Marseille. Elle a détruit les corps, les sociétés, et enflammé les imaginaires.

Renaud Piarroux nous guide dans cette enquête épidémiologique vers l’origine de la peste, pour comprendre d’où elle venue, pourquoi elle a tué si implacablement ; quels rôles le rat ou la puce tiennent dans la chaîne de contamination ; et enfin comment nous avons appris à nous en préserver.

Mécaniques des épidémies – saison 7 : la peste

Une série en 4 épisodes de 15 minutes, produit par Renaud Piarroux, réalisée par Anne Depelchin, conseillère de programmes : Camille Renard.

Épisode 1 : Yersinia pestis, enquête sur le bacille de la mort

Pendant plus de mille ans, la reine des épidémies échappe à la médecine. Pour commencer à la comprendre, il faut remontrer aux progrès qui ont permis d'identifier les conditions de sa transmission. A la toute fin du XIXe siècle en Asie, deux génies des sciences jouent un rôle crucial : Alexandre Yersin et Paul-Louis Simond.

Épisode 2 : La peste de Justinien, rat noir et apocalypse

Bien avant d’être une pandémie associée à la misère, la peste touchait le cœur battant des empires politiques. C'est dans la puissante Constantinople du VIe siècle que nous conduit la première pandémie avérée de peste.

Épisode 3 : La peste noire, 400 ans pour apprendre à vivre avec la mort

Au début du Moyen Âge, avec la colonisation par le rat noir sur tout le pourtour de la Méditerranée, et les nombreux échanges commerciaux entre l’Asie et l’Europe, les conditions sont réunies pour faire émerger une nouvelle pandémie de peste qui se poursuivra sur 400 ans : la peste noire.

Épisode 4 : La peste aujourd’hui, des progrès de la microbiologie aux nouveaux foyers

Peu à peu, la peste disparaît en Europe, et finit par se cantonner à quelques régions du monde. C’est en Asie qu’arriva la troisième pandémie de peste au XIXe siècle, où elle tua 15 millions de personnes, surtout en Inde. Et depuis peu, c’est au Kirghizistan, en République Démocratique du Congo et à Madagascar qu’on détecte de nouveaux foyers.

* Source : Médiamétrie eStat Podcast

Illustration : Radio France