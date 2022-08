8. Les BD dont vous êtes le héros

“Un livre, 3 856 possibilités narratives” , vous promet la bande-dessinée dont vous êtes le héros Vanille ou Chocolat, imaginée par Jason Shiga. Ici, il n’est plus vraiment question d’un “vous”, puisque le personnage que vous incarnez est bien visible. Mais le parcours, lui, reste-non linéaire.

Dans la BD Vanille ou Chocolat , vous suivez ainsi un réseau de tubes colorés, renvoyant à des onglets, contraignant le lecteur à les suivre du doigt pour s’assurer de se rendre au bon endroit. Indispensable, surtout quand l’auteur s’amuse à vous faire remonter le temps et à réemprunter le même parcours, cette fois riche de quelques informations supplémentaires.

"Vanille ou Chocolat", de Jason Shiga, aux éditions Cambourakis.

“J’ai eu cette idée quand j’étais un adolescent et que je réfléchissais au voyage dans le temps, vous confie l’auteur américain Jason Shiga. Si vous me dites que mon destin est de lever la main gauche, je peux simplement réfuter cela en levant la main droite. Pour moi, la seule façon d'avoir à la fois un libre arbitre et le voyage dans le temps serait, si cela fonctionnait, comme dans Vanille ou Chocolat*, avec des univers se ramifiant à chaque fois que vous preniez une décision… comme dans un livre-jeu. Dans ce cas précis, le médium est le message !”*

Après six mois de planification, trois versions différentes de l’organigramme et la création d’un algorithme spécifique pour adapter l’organigramme au format livre, Jason Shiga a enfin pu créer sa BD dont vous êtes le héros, devenu depuis un petit phénomène d’édition aux Etats-Unis.

En France, il faut se tourner du côté de Makaka Editions pour découvrir des BD créées par des auteurs français, souvent à destination d’un jeune public. "Notre collection pour les tout-petits est née de demandes de lecteurs adultes qui voulaient initier leurs enfants à une lecture coopérative, ludique et active", vous précise Karine Laca, la cofondatrice de Makaka Editions.

Dans "Calie et Kasskoo", de Javin et oTTamin, le héros se déplace à l'aide de cases et d'onglets de couleurs. - Editions Makaka

Des BD comme Calie et Kasskoo, Chatons & Dragons, ou encore, pour un public adulte Your town ou Captive, proposent au lecteur non plus d'incarner un héros, mais d'accompagner le personnage principal de l'aventure. "Chaque héros possède des compétences spécifiques, utiles pour réussir le jeu", poursuit Karine Laca. "Pour pimenter ses aventures, le lecteur est confronté à des énigmes, des jeux, des pièges, des ennemis, des défis, etc. Le dessin enrichit considérablement les aventures : chiffres cachés, jeux visuels mais aussi immersion beaucoup plus importante puisque le dessin offre un univers graphique qui plonge le lecteur joueur dans une "réalité". Plus colorées, avec un ton souvent plus joyeux que les livres-jeux, les BD dont vous êtes le héros permettent aussi aux auteurs de disséminer des objets, cachés à travers les cases pour permettre au joueur de retenter l'aventure.

