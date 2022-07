80 ans du Vél' d'Hiv : Rachel Jedinak et Arlette Testyler racontent leur survie

Le 16 juillet 1942, à l’aube, la police parisienne – environ 4 500 hommes – est mobilisée pour arrêter toutes les personnes juives identifiées grâce "au fichier juif". Plus de 5 000 d’entre elles sont envoyées directement au camp de Drancy, les plus de 8 000 autres, des familles, sont enfermées durant plusieurs jours à ce qui était à l’époque le Vélodrome d’Hiver. C’est la rafle du Vél' d'Hiv. Rachel Jedinak, 88 ans, a réussi à s’échapper avec sa sœur de cinq son aînée, au moment de leur arrestation. Arlette Testyler, 89 ans, a elle été envoyée au Vél' d'Hiv, avant d’être internée dans un camp du Loiret et d’être miraculeusement libérée. Elles témoignent pour France Culture.

Rachel Jedinak : "Ma mère nous a dit : 'Vous allez trouver le moyen de sortir !"

Le témoignage de Rachel Jedinak, rescapée des rafles de 1942 23 min France Culture

Rachel Jedinak avait 5 ans au début de la guerre. Son père, juif polonais, s’est engagé "pour faire la guerre, pour sa nouvelle patrie, pour sa famille, pour ses valeurs" au début de la Seconde Guerre mondiale. Étranger, il part combattre dans les rangs de la Légion étrangère. Après la "drôle de guerre" et suite à la poussée allemande au nord, les Parisiens, très inquiets, fuient la capitale.

"Nous sommes partis en exode, avec ma mère, ma sœur, un oncle, une tante et leurs quatre enfants qui ont tous péri à Auschwitz par la suite", se souvient Rachel Jedinak. Un jour, sa mère l’envoie chercher de l’eau avec sa cousine de 8 ans, à l’autre bout d’une clairière où des centaines de personnes se sont arrêtées sur la route de l’exode : "J’ai vu deux ou trois petits avions piquer sur nous, je me souviens du visage du pilote et du mitrailleur, casqués de cuir. Ils se sont mis à mitrailler partout. Nous nous sommes jetées dans l’herbe. J’ai entendu les balles, c’est mon premier souvenir difficile de guerre. Notre broc a été percé d’une balle et l’eau fuyait…"

Son père est démobilisé en septembre 1940, "Je suis heureuse, mon foyer est reconstitué, j’avais Papa, Maman, ma sœur". Mais le 4 octobre, le "fichier juif" est constitué. "Presque tous les parents, y compris les miens, sont allés se déclarer en tant que juif. Je témoigne depuis vingt-six ans dans les collèges et lycées et on me dit : ‘Mais pourquoi y êtes-vous allés ?’ Tout simplement parce que ces gens, qui n’étaient pas encore français, voulaient rester dans la légalité dans le pays des droits de l’homme."

Vient la "rafle" du billet vert le 14 mai 1941. "Mon père est convoqué pour 7 heures du matin. Ma mère lui dit que c’est un piège mais lui dit qu’il est en règle et ne risque rien. Il voulait toujours rester dans la légalité. Il est parti et nous ne l’avons pas revu. Il a été arrêté à la caserne Mortier dans le XXe arrondissement de Paris et est parti pour Beaune-la-Rolande dans le Loiret où il est resté pendant treize mois. Nous avons eu un droit de visite. À notre arrivée, on a confisqué la carte d’identité de ma maman où il y avait le gros tampon rouge ‘juif’. Mes parents, qui ne s’étaient pas vus depuis quelques mois se sont disputés. Ma mère a dit à mon père : ‘Viens, on va fuir à travers champs, on va travailler chez des paysans, on sera tous les quatre cachés ensemble'. Mon père lui a répondu : ‘Il n’en est pas question !’ J’ai su par un survivant qu’on disait à ces hommes que s’ils essayaient de fuir, on s’en prendrait à leur famille. Les papas ne voulaient pas cela. Ceux qui ont réussi à fuir de ces deux camps sont principalement des célibataires."

Le convoi du père de Rachel est parti le 28 juin 1942, direction Auschwitz, même pas trois semaines avant la rafle du Vél' d'Hiv. "On nous a menti jusqu’au bout. On nous a dit qu’on les envoyait en Allemagne pour travailler et voilà plus de nouvelles."

Le 16 juillet, c’est la rafle du Vél' d'Hiv. "On a convoqué pour cela 5 000 policiers à la préfecture et on leur a remis les fiches du fichier juif. Ils étaient groupés par deux : un policier en civil et un en uniforme. Il n’y avait pas d’Allemands lors des arrestations. Un groupe de policiers – on ne sait pas combien ils étaient – est allé dans la rue et a lâché : ‘Demain, on vient chercher les femmes et les enfants !’ Je rappelle que, contrairement à ce qu’on entend en ce moment, presque tous les enfants étaient français. Ma mère nous a cachées chez nos grands-parents paternels, qui habitaient à 50 mètres de chez nous, nous pensant en sécurité. Mais à l’aube, de grands coups sont frappés à la porte. Violents. ‘Police ! Ouvrez ! Les enfants, habillez-vous, vous aller rejoindre votre mère !' Ma grand-mère a essayé de parlementer mais rien n’y a fait. Nous sommes descendues. Ma grand-mère et mon grand-père pleuraient. Et nous sommes parties chez notre maman. En chemin, l’un des policiers nous a dit d’un air goguenard : ‘Vous pouvez remercier votre concierge, c’est elle qui nous a dit où vous étiez !’ Et ma mère, contrariée de nous voir revenir, je vois toujours son visage. On lui dit ‘Vous avez cinq minutes pour faire votre valise ou votre baluchon, parce qu’on a encore beaucoup de gens à prendre sur la liste.'"

La mère et ses deux filles marchent ainsi, avec des centaines d’autres personnes, vers l’un des quatre lieux d’arrestation du XXe arrondissement, en l’occurrence La Bellevilloise. "De toutes les portes cochères sortaient des femmes et des enfants. Les mamans hurlaient : ‘Mais où allons-nous ? Où nous emmenez-vous ?' Les policiers ne répondaient pas. (…) Nous étions plusieurs centaines [à la Bellevilloise], serrés les uns contre les autres. Moi qui étais petite, je manquais d’air, la chaleur était étouffante et ma mère essayait de se frayer un chemin. Elle allait d’une personne à l’autre en disant : ‘On ne nous emmène pas pour travailler en Allemagne ! On nous raconte des bobards ! On ne peut pas travailler avec des petits dans les bras.’ Ma mère a eu de la prémonition. Les autres mamans étaient en colère après elle et disaient ‘Mais non, on ne nous fera rien avec des petits !’ Une voisine est arrivée auprès d’elle et lui a dit que Léa, sa grande fille de 14 ans, a réussi à s’enfuir par l’une des issues de secours qui n’était gardée que par deux policiers. Donc ma mère se tourne vers nous et nous dit : ‘Vous allez faire comme Léa ! Je ne veux plus vous voir près de moi, vous allez prendre l'issue de secours et vous trouvez le moyen de sortir. Et si on vous refoule, vous restez là-bas. Vous ne revenez pas, essayer de sortir à la première occasion !’ Quand on a huit ans comme moi, qu'on voit des hommes en armes qui crient, qui hurlent, qui sifflent, je n'ai pas voulu lâcher ma mère. J’ai hurlé : ‘Je ne vais pas te quitter !’ Alors, elle m'a giflée violemment. La seule gifle de ma vie. C'est plus tard que j'ai compris que cette gifle m'a sauvé la vie. Ma sœur m'a prise par la main. Nous sommes parties vers l'issue de secours et les deux policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Il y en a qui ont su résister. J'appelle cela un acte de résistance, le fait de tourner la tête et de ne pas voir deux enfants s'enfuir. Et puis nous sommes retournées en courant chez nos grands-parents et ma mère est partie directement au camp de Drancy avec les célibataires. Elle y est restée pendant treize jours et elle est partie par le convoi numéro 12 le 29 juillet 1942. Et voilà, plus de nouvelles du tout."

Le 11 février 1943, Rachel et sa sœur subissent à nouveau une rafle. Cette fois, elles sont emmenées avec leurs grands-parents au commissariat du XXe arrondissement. Les deux fillettes parviennent à nouveau à s’enfuir, 'fichez le camp !' leur crient les policiers, après les protestations de personnes au commissariat, voyant des enfants parmi les juifs arrêtés. Elles sont placées dans un centre de l’UGIF (Union générale des israélites de France) où elles étaient "constamment en danger car les Allemands avaient les listes de ces centres et lorsqu’ils envoyaient un convoi de 1 000 personnes vers Auschwitz mais qu’ils n’en avaient que 900, ils venaient compléter leur cargaison dans ces centres." Les deux sœurs finissent par s’échapper et vivent cachées jusqu’à la Libération. Lorsqu’elles rentrent à Paris, elles se rendent à l’hôtel Lutetia où sont accueillis les déportés survivants des camps. Elles y retournent plusieurs fois, consultent les listes mais ni leur père, ni leur mère ne rentreront d’Auschwitz. Rachel Jedinak a dû grandir et se construire avec l’idée qu’elle ne reverrait plus jamais ses parents. Elle a commencé à travailler à 14 ans, s’est mariée très jeune. C’est son petit-fils, à l’âge de 8 ans, qui l’a incitée à raconter son histoire. Ce qu’elle fait depuis maintenant 26 ans, presque quotidiennement. Elle a également écrit un livre, "Nous n'étions que des enfants" , publié en 2018.

Arlette Testyler : "Ce qu’on a vu dans le Vélodrome d’Hiver était inhumain"

Le témoignage d'Arlette Testyler, rescapée du Vel d'Hiv 12 min France Culture

Arlette Testyler a 6 ans au début de la guerre. Son père, un juif polonais a également été envoyé dans l’un des camps du Loiret, après son arrestation en 1941. "Mon père, comme le père de Rachel, a été arrêté lors de cette arrestation, qui n’est pas une rafle, l’arrestation du billet vert. Il est part la fleur au fusil, en disant ‘Je ne risque rien !’ Ma maman ne voulait pas qu’il y aille, ces femmes ont cet espèce de sixième sens… Avant qu’il parte au commissariat de la rue Beaubourg pour vérification d’identité, ces dernières paroles ont été : ’Qu’est-ce-que je risque ? J’ai fait mon service militaire (il s’était engagé volontaire pour faire la guerre, pour défendre la France, il était au 21e bataillon de Barcarès)… Qu’est-ce-que je risque dans la France de Voltaire, de Diderot, de Zola ?’ Il a donc été emmené, avec tous les autres, à Pithiviers. Et en 1942, convoi numéro 4, on a reçu un billet où il y avait écrit ‘parti en destination inconnue’. C’était destination Auschwitz, sans retour."

Arlette Testyle, sa sœur et sa mère sont restées à Paris où la famille a subi la spoliation. Avant la guerre, ses parents possédaient un grand atelier de fourrures. Tout leur matériel a été saisi par le gouvernement français et mis à disposition de l’occupant allemand. "Il y avait la promesse écrite que les personnes à qui on a saisi et réquisitionné ce matériel, si elles travaillent dessus, on pourra libérer leurs maris. Et Maman y croyait."

Mais le 16 juillet 1942, à 6 heures du matin, la police frappe à la porte. "Il y avait deux policiers avec une feuille qui disent ‘On vient arrêter votre mari.’ Et Maman s’énerve, leur dit qu’il est déjà parti en destination inconnue. Sans se démonter, ils disent : ‘Ce n’est pas grave, c’est vous et vos enfants.’ Ils nomment ma sœur Madeleine, Arlette moi-même donc et ma mère. Alors là, j’ai vu Maman qui était une maîtresse femme, qui avait l’habitude d’avoir du personnel sous ses ordres, qui s’est battue comme une furieuse. Elle a pris tout ce qu’elle a trouvé, des bibelots, des vases, des tabourets, des chaises ! Elle s’est battue et elle a hurlé ! Elle ne voulait pas se laisser arrêter. Mais cela n’a servi strictement à rien."

Leur mère prépare à la hâte une petite valise. Toutes les familles juives de l’immeuble descendent dans la cour du grand immeuble, certaines avec une valise en carton, d’autres ont glissé des affaires dans une taie d’oreiller ou des draps noués. "Puis on nous met dans des autobus. Ces horribles autobus ! Les gens hurlaient, étaient choqués, tétanisés ! Ils avaient très peur. Puis nous avons marché, on nous a entreposés je ne sais pas où et on est parti en direction du Vélodrome d’Hiver. Je ne connaissais pas le Vélodrome d’Hiver, mes parents n’étant ni très sportifs, ni très politisés. Nous sommes arrivées dans cet immense bâtiment, cette structure en fer… Avec ce bruit… On nous a déversés comme de la marchandise, il y avait des malades, des grabataires, des vieillards, des gens avec des béquilles. Cela a été l’horreur. On s’est installé sur les gradins en béton, plutôt en bas. On est là, tout serrés. Moi, j’étais une petite fille très remuante, je bougeais tout le temps. Mais là, je me sens un peu tétanisée. Puis un moment, j’ai envie d’aller aux toilettes. Ma mère me dit : ‘Va avec Lazare, c’était notre voisin, elles doivent être là-haut.’ Donc je monte. Plus je monte, plus je sens cette odeur qu’il y avait dans le Vélodrome d’Hiver – actuellement, quand je vois un film sur la rafle, je sens cette odeur, encore ! J’arrive avec Lazare tout là-haut et je vois des gens qui pudiquement, faisaient le long du mur parce que les waters avaient été fermés, bouchés, il n’y avait pas d’eau, on n’avait pas d’eau ! Mais ce qui m’a le plus choqué, c’est que j’ai vu beaucoup de sang. Je me mets à hurler, en descendant, bien sûr je fais pipi dans ma culotte, et je dis à Maman : ‘On tue tout le monde ! On va tuer tout le monde, il y a du sang partout !’ Maman me calme en m’expliquant vaguement que plus tard je saurai que ce sang fera de moi une jeune femme… Les femmes n’avaient pas de change, on n’avait rien pu emmener, même pour les bébés. C’était horrible. Puis un moment, ma mère me prend dans ses bras mais je vois quelque chose qui tombe du haut des gradins. C’était une femme qui se suicidait. J’ai vu des gens qui se mutilaient dans l’espoir d’être rapatriés dans les hôpitaux, j’ai vu une femme avec des aiguilles à tricoter. Vraiment, ce qu’on a vu dans le Vélodrome d’Hiver, c’est inhumain, d’avoir fait cela, c’était dantesque, c’est l’enfer de Dante."

Arlette, sa sœur et leur mère sont finalement appelées, avec d’autres. Elles remontent dans un autobus, direction la gare d’Austerlitz. De là, on les tasse dans des wagons à bestiaux, pour les emmener au camp de Beaune-la-Rolande. "Elle a fait une chose ma maman dans ce train. C’était une mère courage. Elle a voulu prévenir des voisins non juifs, qu’on avait été arrêtées arbitrairement. Donc elle trouve un papier dans son sac, elle écrit un petit mot. Elle le roule comme une cigarette. Elle se ravise. Elle y ajoute un billet. J’avais les cheveux longs à l’époque, elle me tire quelques cheveux et attache le tout. Et quand le train a démarré, elle l’a jeté sur la voie ferrée. Bien plus tard, on a appris que ce mot est arrivé. Qui l’a trouvé ? Peut-être un Juste ? Bien sûr, il a pris l’argent mais il n’y avait qu’une adresse sur ce petit mot. Et cela aussi, il faut le dire car c’est à partir de cette époque que la France a commencé à se réveiller. Tout le monde disait que les juifs allaient travailler en Allemagne. Mais en 1942, quand on a vu ces femmes, ces vieillards, ces enfants dans des trains à bestiaux, ces petites mains qui sortent… Les Français se sont dit ceux-là ne vont pas travailler, ce n’est pas normal. C’est vrai que la France a collaboré mais de toute l’Europe, c’est en France qu’on a sauvé le plus d’enfants juifs."

Les deux fillettes et leur mère restent au camp de Beaune-la-Rolande jusqu’au mois de septembre. La femme réussit à les faire sortir, miraculeusement [elle a déclaré travailler pour une fabrique allemande et est sans doute aller voir les gendarmes pour leur expliquer et obtenir le droit de sortir, Arlette ne sait pas exactement, ndlr]. Les deux sœurs sont cachées chez des Justes parmi les nations jusqu’à la fin de la guerre. "Quand je dis que je suis née à Paris, non je ne suis pas vraiment née à Paris. Parce qu’en 1942, je suis née en Touraine, à Vendôme, là où des gens m’ont sauvé la vie." Quant à leur mère, elle s’est cachée dans des fermes, se faisant passer pour Alsacienne, mais elle n’a pas survécu au non-retour de son mari et s’est laissée mourir.