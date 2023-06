A Carnac, l'équilibre délicat de la préservation des menhirs

37 menhirs détruits pour un Mr. Bricolage. C'est un archéologue amateur qui a donné l'alerte, le 2 juin dernier, regrettant que "plusieurs aménagements brutaux" aient dénaturé le "site mondialement connu" de Carnac, dans le Morbihan, afin de préparer l'installation d'un magasin. La nouvelle, reprise par la presse, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où beaucoup ont regretté que des objets ayant une telle valeur archéologique aient pu être détruits sans autre forme de procès.

La Direction régionale des affaires culturelles (Drac) de Bretagne a rapidement rappelé, dans un communiqué, que "l’atteinte à un site ayant une valeur archéologique n’était pas établie". Des recherches avaient été initiées dès 2015 par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) qui n'avait découvert "aucun vestige" sur le site archéologique.

Des menhirs à la fonction encore mystérieuse

L'écho qu'a rencontré cette actualité doit beaucoup au statut hors norme du site de Carnac. Avec plus de 3 000 menhirs alignés sur un territoire de 4 km², la commune bretonne est considérée comme un des hauts lieux du mégalithisme. Mais que signifient ces agencements de pierres levées que l'on trouve en Bretagne ?

"Nous ne savons pas trop à quoi ils servaient", reconnaît sans détours l'archéologue Philippe Gouézin. "Certains menhirs sont gravés, d'autres sont peints [bien qu'effacés par les intempéries, ndlr] mais leur signification nous échappe la plupart du temps. Pourquoi ont-ils ont été disposés là ? Ont-ils un rôle de marqueur, symbolique, d'un territoire, funéraire ou autre ?"

"Un menhir est l'élément le plus simple de l'architecture mégalithique", complète Olivier Agogué, administrateur des Monuments Nationaux de Bretagne et directeur du Musée de la préhistoire de Carnac. "Cette pierre dressée peut être isolée, ou bien combinée à d'autres sous forme de files de pierres, comme les célèbres alignements de Carnac, ou d'enceintes mégalithiques qui délimitent un espace". Au sens archéologique, ces constructions relèvent de la préhistoire récente, de la période néolithique, lorsque les premières sociétés agricoles se sont installées en Bretagne, c'est-à-dire entre 5 500 avant J.-C. et 2 500 ans avant Jésus-Christ. "Leur fonction exacte est difficile à déterminer puisque dresser une pierre laisse peu de traces archéologiques. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a une portée symbolique, la volonté de marquer durablement le paysage. Pour prendre le cas des alignements de Carnac, ils s'étalent sur plusieurs kilomètres et soulignent la ligne de crête de séparation entre les plaines littorales et l'intérieur des terres. Il y a ce rôle de marquer cette frontière paysagère".

Autre obstacle à l'interprétation de la fonction des menhirs : leur datation ne se fait pas sans difficulté. Pour les dater précisément, les archéologues sont souvent contraints d'étudier ce qui se trouve sous ces pierres dressées, en espérant découvrir du charbon de bois ou des ossements par exemple. "Grâce à une technique qui s'appelle l'OSL, Optical Sensibility Luminescence, on peut dater la période à laquelle une pierre a été cachée du soleil, lorsqu'elle a été mise en sol", précise Philippe Gouézin.

De nombreuses théories tentent d'expliquer les gravures du cairn de Gavrinis (Morbihan). © Getty - Christophe Boisvieux

Menhirs, dolmen, tumulus : la grande famille des mégalithes

Les menhirs (des mots bretons "maen" pour "pierre" et "hir" pour "longue") appartiennent, tout comme les dolmens (des mots "dol" pour "table" et "maen" pour "pierre") à la grande famille des mégalithes, c'est-à-dire des constructions en pierre, érigées par l'Homme sans mortier ni ciment.

"La majorité des menhirs sont une construction funéraire ou un tombeau, plus ou moins monumental, détaille Olivier Agogué. On a l'image d'Épinal du dolmen avec sa table de pierre supportée par des piliers. En fait, c'était l'architecture intérieure d'un monument qui était recouvert d'une masse de terre, qu'on peut appeler tumulus, ou d'une masse de pierres sèches, qu'on appelle cairn. Et le dolmen correspond à l'intérieur, à la chambre funéraire et à son couloir d'accès".

Contrairement à ce que suggère le nom "mégalithe", il ne s'agit pas uniquement de structures imposantes, visibles de loin. "70% des pierres dressées ne mesurent pas plus d'1,50 m", rappelle Philippe Gouézin.

Dans l'émission "Le Cours de l'Histoire", Christine Boujot, ingénieure de recherche au Ministère de la Culture, précise que "les sociétés d'agriculteurs-éleveurs, les sociétés néolithiques, domestiquent les plantes et les animaux, mais vont aussi domestiquer leurs paysages en les transformant à travers différentes constructions, dont les constructions mégalithiques". D'autres monuments mégalithiques sont certainement liés à des usages rituels, notamment à des cérémonies.

Des structures funéraires

La seule fonction des mégalithes qui fasse consensus chez les archéologues reste cependant la dimension funéraire, notamment pour ce qui est des dolmens : "La plupart des dolmens sont des espaces sépulcraux", assure Philippe Gouézin. "Ce sont des tombes funéraires, souvent réservées à des classes sociales privilégiées. Les tumulus en pierre peuvent atteindre trois ou quatre mètres de hauteur. Ces monuments sont ostentatoires dans le paysage, au moins dans les premières architectures."

Ce n'est qu'au néolithique "récent" que les monuments funéraires sont créés pour des communautés : les chambres sépulcrales allongées peuvent abriter plusieurs dizaines de corps. "Ce sont des tumulus qui se fondent dans le paysage, beaucoup moins visibles", poursuit l'archéologue. "Les habitations n'étaient pas très éloignées de ces tombes, il y avait une relation privilégiée entre le monde des morts et celui des vivants. Tous ces tumulus, dolmens, et menhirs sont du minéral, alors que les maisons, elles, ont complètement disparu puisqu'elles étaient bâties avec des matériaux périssables".

Un patrimoine à protéger

En France, ces structures mégalithiques sont protégées depuis le XIXe siècle. "Le site de Carnac a été inscrit en tant que monument historique en 1889", assure Olivier Agogué, directeur du Musée de la préhistoire de Carnac. "La plupart de nos monuments protégés aujourd'hui ont été classés au début du XXᵉ siècle, jusque dans les années 30, notamment sous l'impulsion d'un archéologue local qui s'appelait Zacharie Le Rouzic".

Le site de Carnac est bien sûr incomplet. "Ce n'est que la ruine de ce qu'il a été", poursuit Olivier Agogué. "Beaucoup de pierres ont disparu et ce n'est plus un ensemble continu. On a encore, sur beaucoup des menhirs des alignements de Carnac, des traces de coin de carrier, ce qui prouve qu'on a tenté de débiter ces pierres par le passé, certainement pour les réutiliser dans des chantiers de construction". Selon l'archéologue, le site de Carnac doit son état de préservation à la fois à une forme de respect pour ce monument ancien et à des sols impropres à la mise en culture.

Le site est aujourd'hui très protégé, malgré la polémique autour de l'installation d'un magasin de bricolage. "Tout le travail des services patrimoniaux, de l'État et de collectivités, est d'essayer de trouver cet équilibre entre l'aménagement du territoire et la préservation des vestiges. Nous avons la chance, en France d'avoir une législation qui est suffisamment protectrice, même si on n'échappe pas à quelques accidents comme celui qui a défrayé la chronique la semaine dernière".

Ne suffisait-il pas, simplement, de pousser les menhirs situés chemin de Montauban ? "C'est vrai que la tentation est forte de pousser un menhir", admet Olivier Agogué. "Un agriculteur peut souhaiter le déplacer pour pouvoir cultiver plus facilement son champ. Ce sont des choses qui sont arrivées régulièrement, qui arrivent encore, même s'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Ça peut donc s'envisager, mais il ne faut pas l'encourager sans étude préalable. Dans le cas présent, peut-être aurait-il fallu une petite intervention archéologique complémentaire préalablement aux travaux pour vérifier l'état de quatre stèles. Mais ce n'est pas non plus la catastrophe telle qu'elle a été présentée dans beaucoup de médias".

Le Morbihan abrite environ 15 000 dalles, "dressées aussi bien dans les menhirs en extérieur que dans les dolmens", relève de son côté Philippe Gouézin. Avec un tel patrimoine, la région a entamé, depuis 2011, les démarches pour l'inscription des mégalithes de Carnac au patrimoine mondial de l'Unesco. La réponse est attendue pour 2025.