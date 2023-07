À Chisinau, le miroir des ambitions européennes de la Moldavie

Une très belle demeure bourgeoise, qui date de 1830, et un ancien lycée pour jeunes filles de la noblesse, fondée par une Princesse roumaine à l'époque de l’Empire russe, en 1901. Deux édifices signés par les plus grands architectes de leur temps aux confins de la Roumanie, de la Moldavie et de l’Ukraine. Le Musée national des Arts de Moldavie , partagé notamment entre ces deux sites historiques de Chisinau, est certainement la plus belle institution patrimoniale de Moldavie. Il incarne, surtout, un véritable triangle pluriethnique européen.

Mais tout d’abord, où sommes-nous ? En Roumanie, en Principauté de Moldavie, en Boudjak, en Bessarabie, en Podolie ? Chez les Roumains, les Russes, les Ottomans ou les Ukrainiens ? Une région partagée, déchirée, entre les empires tsaristes et ottomans toujours en guerre pour récupérer ces terres roumaines voire ukrainiennes.

Entre 1359 et 1859, Chisinau est au cœur de la Principauté de Moldavie, qui forme, avec la Valachie voisine (Bucarest est sa capitale), la Roumanie. Mais les empires ne sont pas loin. En Transylvanie, notamment, peuplée en partie par des paysans roumains et contrôlée par les rois de Hongrie et l’Empire des Habsbourg.

Convoitise d'empires

En 1516, les principautés de Moldavie et de Valachie tombent sous le contrôle des puissances voisines. D’abord des Ottomans, qui leur réclament d’abord le paiement d’un tribut avant d’en prendre le contrôle pur et simple. La Moldavie devient le Boudjak pour les Ottomans. Pour les Russes, c’est la Beassarabie. Et ils ne cachent pas leur appétit pour la région, qui se manifeste par huit guerres.

Le 28 mai 1812, la Russie, victorieuse, signe avec la « Sublime Porte » un traité de paix à Bucarest, reprenant le contrôle de la partie orientale de la Moldavie. Une région que les Soviétiques lâcheront, à leur corps défendant, à l’issue du traité de Saint-Germain-en-Laye de 1919, au profit du roi de Roumanie Ferdinand 1er. Dès 1922, Moscou s’efforcera d’y reprendre pied en créant en Transnistrie l'« l'oblast autonome moldave », qui deviendra République socialiste soviétique autonome moldave.

L’Armée rouge à Chisinau – Kichinev en russe –, devant ce qui deviendra le Musée des Beaux-Arts, en 1940. © Getty - Fine Art Images/Heritage Images

Les années 1940 relancent la pression sur ce confetti très disputé d’Europe orientale. Le pacte Hitler-Staline, qui donne à l’URSS la prééminence sur la Moldavie, ne dure pas. La Roumanie pro-fasciste d'Ion Antonescu, alliée de l’Allemagne, reprend la main sur les conquêtes soviétiques, où elle mettra en œuvre la terreur nazie. La fin de la Seconde Guerre mondiale marque le retour de la Moldavie dans le giron soviétique, partagée entre la Roumanie, l’Ukraine et la Russie, qui garde un pied dans la république séparatiste de Transnistrie.

Les arts comme ciment

Comment, dès lors, réconcilier la Moldavie avec un passé aussi mouvementé ? Quel levier d’unification pour un territoire si disputé, pluriethnique et polyglotte ? Les musées de Chisinau sont les témoins de cette histoire complexe. Le Musée national des Arts, en particulier.

Une partie de ses locaux datent de 1835, une période où Chisinau s’appelle Kichinev, en russe, et où la Moldavie se nomme Bessarabie. Une demeure de style néo-byzantin, dessinée par l'architecte Gasket, notamment. Au début de XXe siècle, elle échoit à Vladimir Herta, homme politique moldave et maire de Chisinau, qui lui laissera son nom, avant qu’elle soit transformée en Musée national des Arts, en 1939, par un sculpteur français, Auguste Baillayre, installé dans la capitale moldave.

Le Musée des Beaux-Arts de Moldavie présente quelque 40 000 pièces qui racontent l’histoire du pays, de l’Europe et du monde. - Musée national des Arts de Moldavie

Durant la période soviétique, l’ancienne maison Herta sera tour à tour le siège du Comité central du Parti communiste de la République socialiste soviétique de Moldavie puis le Palais des Pionniers et des étudiants.

L’autre partie historique de l’actuel musée date de 1901. À l’époque russe, le bâtiment, voulu par la Princesse roumaine Natalia Dadiani, avait été conçu par l’architecte suisse Alexandre Bernardazzi pour être le très chic lycée pour jeunes filles de Kichinev.

Ce n’est qu’en 1991 que les différentes entités seront associées pour rassembler, dans deux départements différents, quelque 40 000 pièces emblématiques des arts de la région et du monde, dans des registres très variés : art ancien, sculptures, art décoratif, icônes, numismatique, art national, art du XXe siècle etc.

L’adresse du musée, dans le centre-ville de Chisinau, et plus précisément dans le boulevard principal de la capitale, la rue Etienne-le-Grand, en dit long sur sa mission. Étienne III de Moldavie, Stefan cel Mare en roumain (1433-1504), est un Voïvode, un gouverneur militaire de la Principauté de Moldavie. Il a combattu les Hongrois, les Tatars, les Ottomans et les Polonais. À lui seul un symbole du rapprochement de la Moldavie avec son histoire européenne, à l’heure où le gouvernement de la présidente Maïa Sandu se démène pour marcher vers l’UE.