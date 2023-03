À l'origine de Google, une ambition futuriste

Les employés de Google ont une blague pour parler des ambitions de leurs créateurs : "Larry Page est allé dans le futur et il est revenu pour nous le raconter." Comme pour Wikipédia ou Netflix, découvrez l'histoire à l'origine de Google, grâce au regard du sociologue Olivier Alexandre, auteur notamment de La Tech : Quand la Silicon Valley refait le monde (Seuil, mars 2023).

Larry l'ambitieux et Sergey le mathématicien

Larry Page est l’un des deux fondateurs de Google. À la fin des années 1990, il rencontre Sergey Brin à Stanford, une université prestigieuse de la Silicon Valley. Ils commencent le même doctorat d’informatique. Tous les deux sont des geeks depuis leur enfance et viennent de familles de scientifiques. Olivier Alexandre rappelle que "leurs deux pères enseignaient dans des universités de mathématiques". Si Larry Page est américain depuis plusieurs générations, Sergey Brin lui est fils d’immigrés russes. Ses parents ont quitté la Russie quand il avait 4 ans, afin d'offrir à leur fils un avenir meilleur.

Sergey Brin va devenir "un mathématicien assez visionnaire et très pointu". Pour bien comprendre leur ambition, Olivier Alexandre explique qu'ils inscrivent leur ambition dans "une échelle mondiale et qu’en même temps, ils se projettent tout le temps vers le futur".

Pendant leurs études, Sergey et Larry développent le projet d’organiser le web naissant dans la Silicon Valley. Pour Olivier Alexandre, "ils ont puisé leur inspiration dans le système de classement des références académiques". Il s'agit pour eux de "penser l'information à partir du critère de qualité, et d'identifier ce critère à travers un système de référencement".

Ainsi, les pages les plus citées seront considérées comme les plus légitimes. Le sociologue explique que "ce principe à la fois philosophique, éthique et social va se retrouver au cœur de la machinerie morale de Google."

Une ambition mondiale affirmée d'emblée

Même si au début d’Internet, on est loin de pouvoir trouver une information en un clic, les deux étudiants y voient déjà un énorme potentiel. Olivier Alexandre rappelle qu'"au moment où ils s’intéressent à cette problématique, il n'y a que 16 millions d’utilisateurs d’Internet." Aujourd’hui, on évalue leur nombre à 5 milliards.

Deux algorithmes révolutionnaires

À la fin des années 1990, Yahoo! est le seul moteur de recherche utilisé par le grand public. Mais Internet reste un espace chaotique que Sergey et Larry comptent bien ordonner, grâce à leur système d’indexation des pages web. Les deux ingénieurs collaborent de manière efficace et mettent en place deux algorithmes qui vont faire la fortune, la renommée et l’efficacité de Google : BackRub développé essentiellement par Sergey Brin, et PageRank, développé essentiellement par Larry Page.

À partir de ces deux algorithmes qui se révèlent les plus rapides, les plus pertinents et les plus performants pour classer les informations sur le web, les deux étudiants créent le moteur de recherche Google en 1997. Le nom “Google” est une déformation (apparemment involontaire) du terme “Googol” qui désigne 10 à la puissance 100.

Google, cette entreprise qui a failli ne jamais exister

Sergey et Larry ne voulaient pas se lancer tout de suite dans l’entrepreneuriat. Ils préféraient poursuivre leurs études, comme le souligne Olivier Alexandre,"ils ont essayé de vendre leur algorithme. Ils ont fait un petit tour de table via leurs enseignants. Ça n’a pas fonctionné. Suite à cet échec, ils se sont dit qu’ils allaient continuer seuls."

Finalement le déclic vient d'une rencontre avec un investisseur qui leur est présenté via un de leurs enseignants. Grâce aux fonds apportés par cet investisseur et par leurs familles, ils créent Google quelques mois plus tard. Installés au début dans un garage loué à Menlo Park, ils déménagent l’année suivante à Mountain View, en Californie.

L’entreprise grossit à partir de l’an 2000. Google signe un partenariat avec Yahoo!. Le moteur de recherche indexe de plus en plus de pages web, et une fois monétisé, devient rentable financièrement. Son entrée en bourse en 2004 va constituer une étape décisive de son succès. Olivier Alexandre rappelle que "ces années sont un peu moroses pour la Silicon Valley et pour la tech." Trois ans auparavant, au début des années 2000, le secteur numérique a connu "un grand burst, un krach des valeurs économiques aux États-Unis". Beaucoup considèrent alors que la tech est dévaluée, qu'elle n'a plus d’intérêt et qu'elle n'est plus un investissement valide. Le cas de Google constitue alors "une étoile filante dans la galaxie morose de la technologie."

Cette entrée en bourse s’est faite par un système d'enchères qui a permis aux fondateurs et au PDG de conserver le contrôle de l’entreprise. Olivier Alexandre nuance que les fondateurs n'ont jamais réellement été les PDG de l’entreprise : "Quand ils ont commencé à lever beaucoup d’argent, on leur a imposé quelqu’un d’expérimenté, un entrepreneur qui avait déjà fondé plusieurs entreprises. Ils ont choisi Eric Schmidt. Et ce n'est que bien après que Larry Page lui a succédé."

Ce qui était à l’origine une solution informatique lancée par deux étudiants à Stanford est devenue une multinationale extrêmement puissante. Mais l’ambition initiale de Sergey et Larry allait même encore plus loin. Olivier Alexandre revient sur cette impulsion de départ : "Ils avaient une très grande ambition pour leur outil Search Engine : à terme, l’objectif était de créer une intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs de s’améliorer. Autant dire à l'humanité toute entière".

Olivier Alexandre cite Larry Page qui affirmait, un brin provocateur, "qu'on devrait avoir la réponse à une question dès qu’on se la pose". L’idée que le développement des technologies est forcément une bonne chose pour l'avenir des sociétés ne fait pas de doute au sein de Google "alors même que ça semble une idée quasi diabolique dans d’autres pays, dans d’autres cultures et dans d’autres histoires”, conclut le chercheur.

