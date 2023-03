À l'origine de Wikipédia, l'opposition entre deux visions du savoir

À travers une utopie partagée d'abord, puis le désaccord entre ses deux fondateurs, c'est toute l'histoire de Wikipédia qui se révèle, et la genèse de son succès jusqu'à aujourd'hui. Découvrez le 1er épisode de notre série consacrée à l'origine des géants du numérique, dont le 3e épisode est consacré à l'histoire de Netflix comme généalogie de la paresse, et le deuxième au mythe de l'entrepreneur incarné par le fondateur d'Apple, Steve Jobs .

Quand Ayn Rand rencontre Montessori

À la fin des années 1990, l'un des deux fondateurs de Wikipédia, Jimmy Wales est un trentenaire qui vit à Chicago aux Etats-Unis. La transmission des savoirs le passionne depuis son enfance.

Publicité

Rémi Mathis, historien et conservateur, ancien président de Wikimedia France, auteur de Wikipédia : dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde" (Paris, First, 2021) : "Jimmy Wales accorde une grande importance à la connaissance, parce que sa mère et sa grand-mère tiennent une petite école privée, avec un côté un peu Montessori, où elles enseignent à une classe multi niveaux."

Jimmy Wales suit sa route, fait des études de finance et devient courtier.

Rémi Mathis : "On est à l’époque de la bulle de l’Internet de la fin des années 1990. Les opportunités sont nombreuses, il est facile de lever des fonds. On peut avoir plein d’idées pour monter des entreprises. Et Jimmy Wales est un entrepreneur dans l’âme."

En 1996, il fonde Bomis, un portail donnant des informations sur Chicago, transformé en site “pour hommes”... Rémi Mathis précise : "Bomis est tourné vers les grosses voitures, les femmes dénudées, des choses pas forcément très liées au savoir encyclopédique ! Jimmy Wales a donc eu l’idée de lancer une encyclopédie sur Internet, parce que c’est quelque chose qui l’intéressait, qu’il avait envie de développer. Il avait besoin de fonds, mais ces fonds étaient apportés par Bomis. Et donc Wales a créé une encyclopédie qui s’appelait Nupedia et a embauché pour ça un rédacteur en chef, Larry Sanger."

C’est donc en 2000 à Chicago, que Jimmy recrute la 2e figure de Wikipédia, Larry Sanger, qui va avoir un rôle crucial.

Des débuts que retrace Rémi Mathis : "Dans un premier temps, Larry Sanger va développer Nupedia, une encyclopédie où des internautes peuvent proposer des textes, qui, après avoir été validés par un conseil scientifique, un comité de rédaction, vont être publiés sur Internet."

Larry Sanger a un rôle important, puisque c’est lui qui, travaillant à temps plein sur le projet, va amener certaines idées. Originaire de Washington, c’est un intellectuel, titulaire d'un doctorat de philosophie. Il a rencontré Jimmy six ans plus tôt grâce à leur curiosité commune pour la philosophie d’ Ayn Rand , considérée comme la théoricienne du capitalisme individualiste. "C’est une philosophie qui se veut une philosophie de la raison et qui accorde une importance toute particulière à la notion d’individu agissant" précise Rémi Mathis.

À réécouter : Ayn Rand, les libéraux font de la résistance Les Chemins de la philosophie Écouter plus tard écouter 58 min

"wikiwiki" : "vite" en hawaïen

À la fin des années 1990, plusieurs conditions sont réunies pour permettre à Nupedia de se développer :

Internet devient accessible au grand public

Richard Stallman initie le principe du “logiciel libre”, un logiciel qui peut être librement utilisé, copié, distribué et modifié par tous ses utilisateurs

Le 2 janvier 2001, Larry discute avec un programmateur qui lui parle du “wiki”, un logiciel qui permet à un grand nombre de personnes de collaborer sur un même site Internet. Comme Nupedia progresse lentement, Larry propose à Jimmy de créer un wiki pour accélérer le développement des articles. C’est ainsi que moins de deux semaines plus tard, le 15 janvier 2001, est créée Wikipédia. Ce nom est la contraction de “wiki” (“wikiwiki” en hawaïen signifie “vite”) et d’“encyclopédia”.

Rémi Mathis : "Wikipédia va utiliser un logiciel de wiki pour développer ses articles, alors que Nupedia existe encore et continue de tenter ce modèle de la validation a priori."

Très rapidement, on se rend compte que Wikipédia est plus efficace pour proposer des textes de qualité suffisante. Et donc Wikipédia va se développer et prendre le pas sur Nupedia qui ferme avec 25 articles en 2003, alors qu’à la même époque Wikipédia a atteint les 10 000 articles en 2001, les 40 000 en 2002 et se développe ensuite de manière exponentielle jusqu’à atteindre plusieurs millions d’articles aujourd’hui.

Wikipédia devient rapidement un géant de la tech. Mais contrairement aux autres, elle n’est financée que par des dons.

Jimmy Wales, archive Ina : “Les gens me demandent si je suis communiste ou anticapitaliste. Mais pas du tout ! Je pense que c’est très bien que les gens gagnent plein d’argent. Mais on ne peut pas en faire avec tout. Pas avec un site Internet culturel comme Wikipédia.”

Wikipédia se développe dans d’autres langues, comme en français à partir de mai 2001. Et en parallèle, le profil des contributeurs se transforme, comme le rappelle Rémi Mathis : "Wikipédia, dans les premiers temps, attirait des geeks. C’était lent, il fallait vraiment savoir où on allait parce qu’il n’y avait pas de moteur de recherche, donc ça fonctionnait par le bouche à oreilles. À partir du milieu des années 2000, arrive une nouvelle vague de wikipédiens, des personnes du milieu intellectuel, du monde de l’université, des bibliothèques, qui, comme ce fut mon cas, vont se dire : “Ah oui, il y a une encyclopédie qui existe, ça a l’air de bien fonctionner. Est-ce qu’on ne pourrait pas se mettre ensemble pour faire quelque chose de bien ?”

Validation a priori ou a posteriori : un enjeu crucial

Au moment où Wikipédia prend son envol et que Nupedia bat de l’aile, Jimmy et Larry commencent à ne plus être sur la même longueur d’ondes. Jimmy soutient l’idée d’horizontalité. La contribution à l’encyclopédie est collective et ouverte à tout internaute. Larry, lui, défend une vision traditionnelle de la connaissance et estime nécessaire la validation par un comité d’experts.

Rémi Mathis retrace ce moment de rupture : "Dès 2002, Larry Sanger va quitter son poste. Officiellement parce que le financement proposé par Bomis et par Jimmy Wales va être supprimé. En réalité, parce qu’un certain nombre de dissensions se font déjà jour. Larry Sanger va expliquer que l’idée-même de Wikipédia est vouée à l’échec, que jamais on ne pourra atteindre une qualité suffisante avec des contributeurs non-spécialistes, qu'à un moment donné, il faut qu’un spécialiste intervienne, pour trancher Il faut un rédacteur en chef, quelqu’un qui soit spécialiste du sujet."

Une polémique naît alors : Larry Sanger est-il un cofondateur ? Pour Jimmy Wales, Larry a seulement été son employé et lui-même est le seul fondateur de Wikipédia. À ce jour, Jimmy Wales est le président honoraire de la Wikimedia Foundation et reste une figure tutélaire pour les wikipédiens.

Archive Ina, interview de "wikipediens" : “Ce qu’il a fait est vraiment très important. Partager les connaissances, c’est vraiment l’esprit d’Internet. Il a inventé une énorme plateforme d’information disponible par tous et pour tous. C’est une sorte de héros.”

Larry Sangler, quant à lui, s’est radicalement retiré du monde wikipédien, en développant sa critique du modèle. Rémi Mathis évoque la façon dont cette critique a récemment fait l'objet d'une récupération politique aux Etats-Unis : "Larry Sanger a eu une très grande audience chez les trumpiens parce qu’il a critiqué Wikipédia toujours avec les mêmes arguments. Il y a une espèce de récupération politique de la critique de Wikipédia, pour expliquer que si les informations qu’on trouve sur Internet vont à l’encontre de ce que je crois, c’est parce qu’il y a, sinon un complot, en tout cas un groupe de pouvoir qui a pris le contrôle de Wikipédia et qui peut le faire, parce que Wikipédia est foncièrement mauvais dans son fonctionnement."

Malgré des critiques émises à son encontre, quant à sa fiabilité notamment, Wikipédia s’est imposée comme l’encyclopédie en ligne de référence. La version française a été consultée 12 milliards de fois en 2022 et il semble difficile de s’en passer. Comme le résume Rémi Mathis : "Wikipédia a véritablement changé notre rapport au savoir."

A l'origine des géants du numérique, la série :

- " Steve Jobs et les entrepreneurs de la Silicon Valley sont-ils des imposteurs ? "

- A venir : A l'origine de Google, A l'origine de Twitter