À l’origine des protections périodiques

Avant le développement des produits menstruels jetables, toute sorte de linge était utilisé pour éponger le sang des règles. Loin d’être des objets du passé, “les linges menstruels sont très actuels et de l’ordre de l’avenir aujourd’hui. L’industrie menstruelle du jetable ne s’est pas imposée du jour au lendemain, partout, en même temps”, rappelle Jeanne Guien, chercheuse, spécialiste du consumérisme et autrice de Une histoire des produits menstruels (Divergences).

Linge menstruel et économie domestique

Les archéologues ont retrouvé des bâtonnets enrobés de bandelettes de lin ou de laine, sorte d’ancêtres du tampon, utilisés dans l’Égypte ancienne. Au fil des siècles, les femmes se sont servies de morceaux de vêtement ou de linge menstruel réutilisable en coton, laine ou lin, qu’elles ont fixé à leurs vêtements grâce à des épingles ou des ceintures.

Ceinture menstruelle - Museum of Menstruation and Women's Health

Ces protections ont varié en fonction de la classe sociale et des pays. Certaines femmes ont même pu broder leurs initiales sur ces bouts de tissus, comme cette aristocrate italienne. La fabrication de ces produits relevait d’une économie domestique : “C'étaient des objets fabriqués et entretenus par les personnes qui avaient leurs règles”, appuie Jeanne Guien.

C'est à partir de la Première Guerre mondiale que les protections deviennent jetables et sont produites en masse. En 1910, l’entreprise américaine Kimberly-Clark, spécialisée dans la fabrication de papier, se met à produire du Cellucotton, une fibre plus absorbante et moins chère que le coton, utilisée pour soigner les blessés.

Les coulisses de la première serviette hygiénique jetable

La marque va “prétendre que ce sont les infirmières de guerre qui se sont servies de cette fibre pour leurs règles et qui auraient découvert ses vertus absorbantes" mais la chercheuse rappelle que le produit “a en réalité été développé par des ingénieurs missionnés pour rentabiliser ce surplus.” Dans les années 1920, "Kotex", première serviette jetable, va connaître un véritable succès industriel.

L’industrialisation de ce produit est portée par un matraquage publicitaire qui mobilise le sentiment de peur des consommatrices : “Le discours de la publicité à cette époque consiste à dire aux femmes que leurs habitudes sont dégoûtantes, rétrogrades et dangereuses pour leur santé”, rappelle Jeanne Guien. Un discours qui se veut également une ode à la modernité : plus besoin de perdre du temps à laver son linge comme le faisait votre grand-mère, les protections jetables sont un “produit révolutionnaire".

Imaginaire de la honte autour des règles

La publicité de l’autre mastodonte du marché, l’américain Johnson&Johnson, “Modess”, qui s’intitule “Modernizing Mother”, que l’on peut traduire par “Modernise ta mère”, le montre bien. Jeanne Guien. la décrit pour nous : “On voit une jeune femme aux côtés d'une femme plus âgée. La jeune femme est en train d’apprendre à celle qu’on suppose être sa mère les pratiques de la jeunesse : le charleston, le ski, ou encore le golf. Ces loisirs propres à la jeunesse issue des classes sociales supérieures dans les années 1920 sont associés au fait de porter des serviettes jetables.”

Dans le même mouvement, se déploie dans les magazines féminins américains au travers de ces campagnes publicitaires tout un imaginaire de la honte et de la saleté autour des règles. Les serviettes jetables sont vendues dans des boîtes grises marquées d'une croix, sur lesquelles rien n’indique leur contenu. Pour éviter aux clientes d'avoir à demander à voix haute le produit en magasin, des coupons d’achat discrets sont fournis avec les tracts publicitaires.

Coupon d'achat silencieux - Museum of Menstruation and Women's Health

Les années 1930 marquent l’arrivée d’un autre produit menstruel, le tampon, popularisé par Tampax. D’ailleurs, on ne parle pas de tampons mais de “serviette hygiénique invisible” ou “serviette hygiénique interne”. La publicité pour les produits menstruels a été autorisée à la télévision dans les années 1970 aux États-Unis, mais cette ouverture était encadrée par certaines contraintes comme celle de ne pas montrer de sang et de respecter certains horaires de diffusion.

Du sang rouge à la télévision

Le mot “règle” n'est prononcé à la télévision qu'en 1985 dans une publicité de la marque “Tampax”. Et il a fallu attendre 2018 pour qu’une marque utilise du sang de couleur rouge - et non bleu - dans une publicité pour des serviettes hygiéniques. Pour Jeanne Guien, cette stratégie relève d’une certaine hypocrisie car “ces marques vont prétendre lever les tabous à la construction desquels elles ont elles-mêmes participé. Parce que ces marques ne sont pas des marques nouvelles : Nana ou Libresse par exemple, qui ont montré du sang récemment, existent depuis très longtemps”.

Ce discours ambivalent se retrouve aussi dans la diversification des produits vendus, comme les culottes menstruelles ou encore les cups pour séduire une nouvelle clientèle animée par des motivations d'ordre écologique, économique ou culturelle. “Les industriels du secteur récupèrent aujourd'hui ces alternatives aux protections périodiques jetables qu’il a été si difficile de construire étant donné l’omniprésence du discours véhiculé par leurs publicité depuis des décennies, à savoir qu’il n’y a que le jetable qui soit propre, sans danger, et donc acceptable”, explique la chercheuse.

La précarité menstruelle : au-delà des serviettes hygiéniques

Et qui dit nouveaux produits, dits prix plus élevés. Depuis quelques années, on parle de “précarité menstruelle”. 30% des femmes menstruées n’ont pas accès à des protections périodiques en France, selon un sondage Opinionway pour Règles Élémentaires de février 2023. De nombreuses associations proposent des distributions de ces produits et la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé que dès 2024 les protections périodiques réutilisables seront gratuites pour les moins de 25 ans.

Mais si l’on veut penser la précarité menstruelle dans “une approche plus globale”, il faut selon Jeanne Guien se poser la question suivante : “Quels sont les besoins des femmes au moment de leurs règles, au-delà des absorbants ? C’est-à-dire qu’on n’a pas besoin seulement besoin d’objets permettant de recueillir ou d’absorber le sang”. La chercheuse plaide pour qu'il y ait des espaces dédiés pour "se reposer, trouver des informations sur les règles" car selon elle, les réflexions actuelles “ne permettent pas de saisir le sujet dans son ensemble”.