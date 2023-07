À Medzilaborce, en Slovaquie, le temple européen du pop art

« Je viens de nulle part », aimait à rappeler Andy Warhol. L’artiste américain qui traça les contours du pop art pensait que sa région d’origine n’intéressait personne. Et pour cause : lorsque ses parents quittent cette poussière de l’Empire des Habsbourg, en 1914 pour l’un, en 1921 pour l’autre, c’est un lieu de misère absolue, dans une Europe oubliée, qu’ils laissent derrière eux.

La famille trouve pourtant son origine dans un empire pluriethnique, où se mélangent des Slovaques, des Hongrois, des Polonais et des Ukrainiens, comme eux ! Ondrej (en slovaque) ou Andriî (en ukrainien) Varhola ou Warhola et Julia (en slovaque) ou Ioulia (en ukrainien) Zavacka, grandissent dans un village de 200 habitants, Mikova, à 17 km de Medzilaborce, aujourd’hui en Slovaquie.

Publicité

La famille Warholas à Pittsburgh en 1946-47, aux États-Unis. Andy porte une chemise sombre. Ses parents ont grandi dans un village de 200 habitants, Mikova, à 17 km de Medzilaborce, aujourd’hui en Slovaquie. © Getty - Jerry Bergman/Gamma-Rapho

Ici, tout le monde connaissait la langue de ses voisin ; toute sa vie, même aux États-Unis, Julia Warhol parlera en ukrainien et en hongrois. Ici, tout le monde connaît la religion de ses voisins ; les Warhol sont catholiques grecs. Ici, tout le monde vit en paix (jusqu’à-ce que l’Europe bascule dans la guerre). Ce creuset, Andy Warhol, né à Pittsburgh en 1926, ne le soupçonne sans doute pas. L’artiste n’est jamais venu sur les terres de ses ancêtres.

Hommage tardif

Son frère, John, en revanche, renoue le lien avec le Vieux Continent. Dès 1987, à la mort d’Andy, il se rend en Tchécoslovaquie, où il évoque un projet de musée avec les dirigeants communistes d’alors. John Warhol veut déjà relier l'œuvre de son frère à la terre de ses ancêtres, à cette Europe plurielle et complexe. Trop tôt ! Les vieillards cacochymes du PC prennent peur.

Mais en 1989, Vaclav Havel fait triompher en Tchécoslovaquie la « Révolution de velours ». Un terme choisi par Havel en hommage au Velvet Underground de Lou Reed et Andy Warhol, qui a marqué les jeunes Tchèques et Slovaques des années 1970 et 1980. Pour John Warhol, tous les voyants sont au vert. Le frère d’Andy est accueilli à bras ouverts par le président de la toute nouvelle République fédérale tchèque et slovaque.

Le 5 octobre 1991, le Musée d’Art moderne Andy Warhol voit le jour à Medzilaborce, au nord-est de la Slovaquie, au cœur d’une nouvelle Europe démocratique. Dans la très communiste Maison de la Culture le pop art, qui se nourrit de la société de consommation, remplace désormais l’art réaliste socialiste. Les 13 œuvres accrochées au départ sont prêtées par la Fondation Andy Warhol pour les Arts vivants à New York. Et la famille confie des objets et des souvenirs de l’artiste.

Succès européen

Rapidement, ce musée est un succès. Et pas seulement auprès des Slovaques : deux visiteurs sur trois sont des étrangers, qui, n’était pour Warhol, n’auraient sans doute jamais visité la lointaine Slovaquie orientale – il faut rouler huit heures depuis la très touristique capitale Bratislava.

Désormais, pour les autorités, il faut gérer cette réussite. Le Musée d’Art moderne Andy Warhol propose déjà 200 œuvres de l’artiste issues de collections privées. Mais le ministère de la Culture doit rénover le bâtiment, qui date des années 1970. Bratislava veut aussi proposer une expérience nouvelle. Pour le gouvernent slovaque, ce musée, agrandi, repensé, doit être un exemple dans toute l’Europe centrale. Face à Pittsburgh, la métropole américaine, Medzilaborce se voit en « Warhol City » !

Qui l’eût cru ? Le pop art pour faire découvrir la vieille Europe, ses nombreux châteaux, ses églises ancestrales dans une nature belle et sauvage, aux confins de la Hongrie, de la Pologne et de l’Ukraine.