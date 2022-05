À podcaster sur France Culture - Volodymyr Zelensky s’adresse aux étudiants des universités françaises

À l’initiative de l’ambassade d’Ukraine en France, le président Volodymyr Zelensky s’est adressé ce mercredi 11 mai aux étudiants de Sciences Po, de l’Institut National du Service Public, de l’Ecole Polytechnique, de l’Inalco et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son discours a été suivi d’un temps d’échange avec les étudiants, réunis dans l’amphithéâtre Boutmy de Sciences Po.

L’intégralité de cette conférence est à retrouver sur franceculture.fr et l’application Radio France.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky s’est déjà exprimé à plusieurs reprises devant des parlements, notamment l’Assemblée nationale française, le Parlement européen ou encore le Congrès américain. Mais c’est la première fois qu’il s’adresse ainsi à un public étudiant.

A l’occasion de son 150e anniversaire, Sciences Po a noué un partenariat avec France Culture et choisi de lui confier ses cours magistraux, ses leçons inaugurales, ou ses sessions d’enseignements exceptionnelles portés par des grands conférenciers, français et étrangers, hommes et femmes politiques, intellectuels, chercheurs, artistes, écrivains. Ces passionnantes conférences enregistrées sont désormais proposées au grand public en collections thématiques sur le site franceculture.fr et l’appli radiofrance.

Sciences Po, en tant qu’institution d’enseignement supérieur et comme université internationale de recherche, partage avec France Culture des valeurs et une ambition commune : la diffusion au plus grand nombre du savoir et des connaissances. Alors que notre institution célèbre ses 150 ans et à l’heure où notre pays décide de son avenir, nous nous réjouissons de ce partenariat qui contribue à faire vivre le débat et le pluralisme des idées, fondamentaux à la vie démocratique.

Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po

Nous sommes très heureux et fiers de ce nouveau partenariat qui vient enrichir l’offre de contenus de référence que France Culture distribue à tous les publics par la puissance de ses antennes hertziennes et numériques. Après les cours du Collège de France, c’est un nouveau pas pour France Culture vers la constitution d’une académie numérique de l'actualité et des savoirs. Sandrine Treiner, directrice de France Culture

