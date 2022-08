À Quiberon, en Bretagne, une jeune agricultrice réintroduit des races oubliées de moutons rustiques

A l'entrée du terrain sur lequel Alix Derrien a installé son exploitation agricole, un panneau porte l'inscription : "Mouton Landes de Bretagne, un mouton local et rustique". La jeune éleveuse d'ovins a en effet choisi cette race pour son cheptel, établi sur la presqu'île de Quiberon dans le Morbihan depuis 2015. Aujourd'hui, le troupeau d'Alix compte 95 moutons de race Landes de Bretagne mais aussi Ouessant et Belle-Île, de petits animaux (50 à 60 centimètres au garrot) à la toison blanche ou brune. "Ce sont des races moins exigeantes parce qu'elles moins été sélectionnées", explique Alix. "Elles se plaisent tout à fait en zone littorale où il n'y a pas de prairies plantées par l'homme. Si on met des moutons de race à viande ici, ils vont mourir de faim ! Alors que mes brebis sont habituées à la végétation des landes. Ce sont des races rustiques, qui préfèrent être dehors tout le temps et tombent rarement malades."

Un panneau à l'entrée du terrain d'Alix Derrien indique que la jeune agricultrice élève des moutons Landes de Bretagne. © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'éco-pâturage, une activité très vertueuse

Ces races avaient pourtant été oubliées des éleveurs car elles produisent moins de viande et de lait. En 1987, il ne restait plus qu'une soixantaine de moutons Landes de Bretagne, préservés par deux bergers. Aujourd'hui, des agriculteurs comme Alix Derrien réintroduisent progressivement cette race dans la région, notamment pour faire de l'éco-pâturage. "Je suis rémunérée pour organiser l'entretien des terrains grâce aux brebis", raconte Alix Derrien. "Une tondeuse est une machine qui consomme de l'énergie ... ce qui n'est pas le cas d'un mouton ! C'est donc très bon pour l'environnement. En plus, là où ils paissent, les troupeaux font des crottes qui fertilisent le sol, ce qui participe à l'entretien et l'embellissement des paysages."

Autre avantage de poids, particulièrement après les incendies qui ont ravagé les Monts d'Arrée ces dernières semaines : "Un terrain entretenu par des animaux qui broutent la végétation a moins de risques de s'enflammer. Par exemple, les moutons mangent les grands buissons comme les pruneliers. Quand ce type de buisson prend feu, il est très difficile de l'éteindre !" Les clients d'Alix sont la municipalité de Quiberon, mais aussi l'armée qui possède un héliport sur la presqu'île ainsi que plusieurs particuliers. Elle ne commercialise pas ses moutons pour leur viande car elle ne souhaite pas les emmener à l'abattoir, mais elle vend les agneaux mâles à des familles qui souhaitent avoir des moutons chez elles, ou à d'autres agriculteurs. A terme, elle a pour projet de vendre la laine de ses brebis grâce à l'association "La mer moutonne", qui tond les moutons de manière traditionnelle, à l'aide de grands ciseaux appelés des forces.

Alix Derrien, jeune agricultrice installée sur la presqu'île de Quiberon depuis 2015. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un lama pour garder le troupeau

Pour garder son troupeau pendant qu'il pâture en liberté, Alix Derrien a fait un choix plutôt original : un lama. Une décision motivée, encore une fois, par une meilleure adaptation au milieu dans lequel la jeune agricultrice s'est installée. Avec ses plages et sa Côte Sauvage prisée des amateurs de surf, la presqu'île de Quiberon est en effet un lieu très touristique. "Avec le passage qu'il y a par ici, je ne voulais pas prendre un chien qui risque de mordre des promeneurs ou leur animal de compagnie", confie Alix.

Pour garder ses moutons, Alix Derrien a pris un lama, animal très territorial qui protège ce qu'il considère comme son troupeau. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Après quelques recherches sur Internet, elle a découvert que les lamas sont parfois utilisés en Amérique du Sud comme gardiens de moutons, car les mâles protègent ce qu'ils considèrent comme leur troupeau. "J'ai donc acheté un lama qui était né en Normandie, dans un élevage d'ovins justement", se souvient-elle. "Si l'on s'approche juste de la clôture, il n'est pas agressif, il peut même se laisser caresser parfois. Mais si quelqu'un qu'il ne connaît pas entre dans le pré, il va tout de suite l'intimider. Avec sa taille, il est déjà plutôt impressionnant, mais il peut même courir après des intrus, voire mordre et donner des coups de sabots !" Sans compter que les lamas sont eux aussi des animaux rustiques : habitués au froid et à une végétation sauvage.