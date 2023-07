À Riga, le passé occupé de la Lettonie

Le bâtiment est une construction typique du style architectural soviétique, et pour cause : il est sorti de terre en 1971, pour célébrer le centenaire de la naissance de Lénine. On l’appelait alors Musée des tirailleurs des Lettons rouges, en hommage aux membres d’un bataillon tsariste qui, en 1917, on choisi le camp bolchévique.

C’est ce même immeuble, dans la vieille ville de Riga, que la Lettonie indépendante et libre a choisi, en 1993, pour raconter l’histoire terrifiante des trois occupations étrangères qu’elle a subies : celle des soviétiques entre 1940 et 1941, l’occupation nazie entre 1941 et 1944 et le retour des troupes de Moscou entre 1944 et 1991.

Le Musée des occupations de la Lettonie , ce sont d’abord des témoignages sur l’histoire du pays et du peuple letton durant les 51 ans d’emprise étrangère sur le pays. C’est aussi un appel au reste du monde, et en particulier à l’Occident, à ne pas oublier. C’est enfin un hommage aux victimes, aux morts, aux déportés ou à ceux qui ont pu fuir la terreur.

Performance sportive à Riga à l’occasion du 10e anniversaire de la Lettonie soviétique en juillet 1950. © Getty - Sovfoto/Universal Images Group

Les deux totalitarismes qui se sont imposés par la force en Lettonie (et dans les deux autres pays baltes) ont laissé des traces. L’URSS, d’abord. Suite au Pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939, les nazis attaquent la Pologne par l’ouest tandis que l’URSS progresse par l’est, par l’actuelle Ukraine occidentale. Le 16 juin 1940, l’URSS envahit l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, une partie de la Roumanie (la Bessarabie et la Bucovine) et une partie de la Carélie, en Finlande.

Double invasion

Deux mois plus tard, le 5 août 1940, les Pays baltes sont intégrés dans l’URSS. Près de 14 000 personnes, dont tous les officiers, sont déportées en Sibérie. Pour les Lettons, c’est « l’année des horreurs ».

La suivante ne sera pas plus douce. Le 22 juin 1941, l’URSS est envahie par les Nazis, dans la cadre de l'opération Barbarossa. Les trois pays baltes sont pris et réunis dans le Reichskommissariat Ostland, dont le siégé est à Riga, occupé dès le 1er juillet par les Allemands. Les 70 000 Juifs lettons sont balayés par trois vagues de meurtres ou de déportations.

Propagande nazie dans la Lettonie occupée, entre 1941 to 1944. © Getty - PHAS/Universal Images Group

L’espoir aurait pu renaître à la fin de la guerre en Europe, mais en octobre 1944, c’est l’URSS qui chasse les Nazis. La Lettonie, avec l’Estonie et la Lituanie, retombe sous le contrôle de Moscou. Leur troisième occupation a commencé. Certains continuent de résister. Dans tous les pays baltes, on les appelle « les Frères de la forêt ». Ils ont organisé une guérilla contre les Nazis ; ils la maintiennent contre les Soviétiques jusque dans les années 1950.

La Lettonie a compté jusqu’à 10 000 Frères de la forêt. La plupart seront déportés, tout comme des opposants politiques, les familles dites « bourgeoises » ou les paysans résistant à la collectivisation de l’agriculture. Au total, un tiers des Lettons sont morts, estime Riga, entre 1945 et 1991, victimes de meurtres politiques et de déportations au Goulag. Et en parallèle, les ouvriers russophones venus de toute l’URSS ont alimenté sans discontinuer l’industrie de la République socialiste soviétique de Lettonie.

Mémoire multilingue

C’est cette histoire dramatique que le Musée des occupations raconte par le biais de cartes, de reconstitutions, d’objets personnels, de photos ou de films. En letton, bien sûr, mais aussi en allemand, en russe et en anglais. Pour parler aux anciens occupants, sans doute ; pour toucher, aussi, tous les Lettons qui ont dû abandonner leur patrie, pour fuir les déportations et les meurtres.

On les trouve principalement aux États-Unis, au Canada – l’ex-présidente Vaira Vike-Freiberga (1999-2007) venait de Montréal, sa famille y ayant trouvé refuge après un périple en Allemagne puis au Maroc –, en Australie, en Grande-Bretagne et en Suède. Cette importante diaspora a maintenu pour ses nationaux un espoir de changement et combattu pour sauver la langue lettonne, menacée par la russification.