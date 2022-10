Activisme écologiste, Pierre Soulages, variole et frissons : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email .

Au programme de cette Session : un décryptage des nouvelles armes des militants écologistes, les fruits embarrassants des superprofits, et les idées fructueuses du festival "Et maintenant ?". Mais aussi un hommage au peintre du noir, Pierre Soulages et une nouvelle saison des Mécaniques des épidémies consacrée à la "mort rouge". Bonnes écoutes ! 🎧 Pauline Petit

Le Zoom de la semaine : contre le pétrole, un peu de soupe ?

Une militante du mouvement "Just top oil", arrêtée après avoir aspergé de soupe un tableau de Van Gogh, à la National Portrait Gallery de Londres. © Getty - Martin Pope

Pour dénoncer l'inaction des responsables politiques face au changement climatique, les militants écologistes multiplient les actions spectaculaires, en recouvrant de peinture les vitrines des concessionnaires automobiles ou en collant, sous des toiles de maîtres, leurs mains aux cimaises des musées. À la croisée de la performance et de la désobéissance civile, ce vandalisme non-violent interroge sur l'art délicat d'éveiller les consciences à l'urgence écologique.

🖼️ Actions écolos dans les musées : l’art d’éveiller les consciences ? (Les Matins, 42 min)

🌱💣 Ecologie, de la désobéissance civile à l'écoterrorisme ? (à lire)

🖌️ Vandalisme militant : pourquoi s’en prendre aux œuvres d’art ? (Affaire en cours, 7 min)

⛓️ Criminalise-t-on l'écologie ? (Le Temps du débat, 38 min)

👨🏻‍🎨👩🏽‍🎨 Pourquoi les militants écologistes utilisent-ils l'art pour mener leur action ? (à lire)

C'est dans l'actu

Un réservoir de stockage de carburant sur le site de la raffinerie TotalEnergies, à Mardyck, dans le Nord de la France, le 13 octobre 2022. © AFP - DENIS CHARLET

🤑 Qu'est-ce que j'vais faire de tout cet oseille ? Total a annoncé une hausse de ses bénéfices de 43 %. Emmanuel Macron, qui ne veut pas entendre parler de "taxes" sur les superprofits, propose "une grande conférence sur la valeur ajoutée". À partir de quel seuil un profit devient-il excessif ? (Le Temps du débat, 41 min)

⚔️ Conflit au Tigré. Il existe "une fenêtre très étroite pour éviter un génocide" au Tigré. C’est en ces termes que le directeur de l’OMS a parlé, ce mercredi, du conflit qui a lieu depuis deux ans dans le nord de l'Éthiopie, à la frontière de l’Erythrée. ( La Question du jour, 9 min )

🐛 Chercher la petite bête. Quand avez-vous rencontré pour la dernière fois une blatte luisante, une vibrionnante libellule ou un affectueux mille-pattes ? Sûrement pas hier (et cela vous rassure peut-être). Pourtant, ce déclin est inquiétant. Plusieurs études montrent que les populations d’insectes diminuent plus rapidement qu’aucune autre. ( La Science, CQFD, 58 min )

🇺🇦 Plan Kyiv. La communauté internationale veut penser à l'après-guerre. Mardi se tenait à Berlin une seconde conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. Comment financer ce "plan Marshall de l'Ukraine", comme le nomme déjà le chancelier allemand Olaf Scholz ? ( Les Enjeux internationaux, 14 min )

Et maintenant, l'after du festival

Les étudiants du Prix France Culture/Télérama ont pu échanger avec l'autrice Lucie Rico autour de son livre "GPS" (P.O.L, 2022). © Radio France - © Christophe Abramowitz

On vous en parlait la semaine dernière : le festival de France Culture et d'Arte "Et maintenant ?", c'est fini ! Mais comme son nom l'indique, cette newsletter vous propose une séance de rattrapage. Au programme : des débats, des rencontres, des ateliers, un grand live sur notre chaîne Twitch … Bref, beaucoup d'idées pour construire le monde de demain.

🎉 Et maintenant, le podcast des idées de demain

Le noir en deuil : hommage à Pierre Soulages

Pierre Soulages, à Sète, le 27 novembre 2019, peu avant ses 100 ans. © Maxppp - Fred Dugit

🖤 Qu'il soit d'ivoire, de Mars ou de vigne, sur la palette du peintre, le pigment noir n'est pas là que pour assombrir et ombrer la toile. Pierre Soulages l'avait bien compris, lui qui savait comme nul autre en faire jaillir la lumière. L'artiste est mort ce mercredi, à l'âge de 102 ans. Dans cette émission enregistrée en 2011, le peintre raconte comment il s'est entiché du noir :

"Je devais avoir quatre ou cinq ans, j'étais en train de tracer de grandes lignes noires sur du papier blanc et quelqu'un m'a demandé ce que j'étais en train de faire. J'ai répondu : "De la neige." Tout le monde a ri, bien sûr, mais tout le monde s'en est souvenu et on me l'a rappelé. Le noir n'était pas là seulement pour sa qualité, mais aussi pour ses pouvoirs de noir : par contraste, il rendait le papier plus blanc, comme la neige." Pierre Soulages

Soulages : "Depuis les origines de la peinture, il y a du noir" (Hors-champs, 44 min)

Il est temps

Les observations de quatre constellations ont été identifiées et sont différentes de celles de Ptolémée. © Getty - - Emilie Drd / EyeEm

Vous n'avez que 6️⃣ minutes

🌟 Dans une galaxie lointaine… On savait qu'il existait, mais personne ne l'avait encore déniché. Des fragments du plus ancien catalogue recensant les coordonnées d'étoiles, rédigé par Hipparque, un astronome grec du IIe siècle avant notre ère, viennent d'être découverts… Un voyage dans le temps et l'espace. ( Le Journal des sciences )

Vous avez 1️⃣demi-heure

🦺 Le fond de l'air est (toujours) jaune. “Le mouvement des Gilets Jaunes m’a pris beaucoup d’énergie, tout en m’apportant une richesse intérieure.” On avait rencontré Sophie il y a trois ans, lors d’un rassemblement de Gilets Jaunes à Saint-Nazaire. Elle revient aujourd'hui sur un engagement politique vécu comme une expérience émancipatoire. ( Les Pieds sur terre )

Et bien 3️⃣0️⃣ minutes…

🎤… pour les 30 ans de carrière de Kery James. Le rappeur réunit ses textes les plus forts dans un recueil, ainsi que quelques inédits. Du son qui résonne à l'écriture, Kery James confirme son envie de toujours lier texte et musicalité. ( Poésie et ainsi de suite )

Vous avez 1️⃣ heure et 5️⃣ petites minutes

💡Le survolté. "Je rêve qu'un jour, les sons qui sont dans sa tête arrivent directement sur une bande magnétique", confie Robert Wyatt dans cet entretien nocturne. Il raconte aussi cet accident, qui, en 1973, le laisse paraplégique. Et cette renaissance, l'année suivante, avec l'enregistrement de l'album solo Rock Bottom. ( Les Nuits de France Culture )

Vous avez 4️⃣ x1️⃣5️⃣ minutes

🦠Variole. On l’appelle la “mort rouge”, elle fait des ravages depuis l’Antiquité. Quand on avait la chance d’y survivre, on en sortait aveugle ou défiguré. La variole, c'est cet ennemi mortel de l’humanité qui a aussi rendu possible, près de 100 ans avant Pasteur, l’invention du principe de vaccination. ( Mécaniques des épidémies, saison 6 : la variole )

Vous avez carrément 4️⃣ x 🕐

🎭 La modernité, cette vieille obsession. Depuis le XVIIe siècle, cette querelle traverse l'histoire de la philosophie, de la littérature et de la pensée politique. Mais qui sont ces Anciens et ces Modernes qui s'affrontaient sous Louis XIV ? Comment Baudelaire, puis nos contemporains, ont-ils réveillé et revisité cet éternel conflit ? ( Avec philosophie )

🎃 Cette session prend fin ici. On l'aime, on la déteste, on aime la détester : la fête d'Halloween se prépare dès ce week-end. Pour ses amateurs qui peaufinent leurs costumes au son d'une playlist intitulée "musique qui fait peur", on propose d'en apprendre un peu plus sur le réalisateur de La Nuit des masques, John Carpenter, maître insoupçonné des sons qui donnent des frissons . A la semaine prochaine !