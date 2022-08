Adaptations de mangas au cinéma : "Les films sont des ambassadeurs"

Dès sa sortie mercredi, 'One Piece : red' a battu un record dans les salles françaises : 267 631 entrées selon son distributeur Pathé ! Soit le film d'animation japonais qui a réalisé le plus d'entrées au cinéma en France lors de sa sortie, après des scènes de liesse et même quelques débordements lors des avant-premières .

La bande-dessinée la plus vendue de la planète, un manga né il y a vingt-cinq ans sous le crayon du japonais Eiichiro Oda, est ainsi une nouvelle fois adaptée au cinéma. Mais le mariage entre BD nippone et septième art est loin d’être récent, comme l’explique Sébastien Célimon, le directeur éditorial du magazine AnimeLand, une revue française spécialisée sur l'animation japonaise et le manga.

Assiste-t-on à une percée du manga au cinéma ?

Le manga au cinéma n’est pas du tout un phénomène nouveau, il existe depuis soixante ans ! Depuis environ vingt-cinq ans, le manga connaît épisodiquement des succès au cinéma. Le plus important jusqu'à présent, c’est le film Pokémon en 1998. Mais il faut bien avoir en tête que pendant très longtemps les films tirés de mangas avaient un succès d'abord en cassette vidéo.

Aujourd’hui, One Piece : Red arrive après la sortie de plusieurs films d'animation qui ont eu un certain écho : Demon Slayer : Le train de l’infini, et Jujutsu Kaisen 0 l'année dernière [qui ont chacun franchi la barre du demi-million de spectateurs au cinéma, NDLR]. Arrive aussi au mois d'octobre un nouveau film, Dragon Ball : Super Hero, considéré comme un événement très important.

Comment expliquer que les longs-métrages adaptés de manga sortent de la confidentialité en ce moment ?

Le film Demon Slayer : Le train de l’infini a bénéficié de l'engouement démentiel autour du manga et de la série animée d’origine. Ce film a vraiment été un fer de lance et a participé à l'élan de popularité du manga au cinéma. En parallèle, le manga connaît aujourd’hui un succès et un renouveau absolument incroyable. Il domine le marché de la bande dessinée : une BD sur deux vendue en France est un manga . Il y a aussi eu un renouveau assez considérable de ce qu'on appelle le shonen, c'est-à-dire le manga pour adolescents. Dragon Ball est passé de mode ! Maintenant, il y a Demon Slayer, One Piece, mais aussi My Hero Academia... Ces nouvelles séries ont, contre toute attente, rencontré le public dans des proportions assez inédites. Le manga est devenu fréquentable : le Pass Culture a même été qualifié de ‘’Pass manga’’ .

La demande vient donc du public ?

On parle d’un public habitué à visionner du manga sur écran depuis toujours. Le désir est déjà là, c'est déjà dans le périmètre culturel connu des fans. Mais c'est d'autant plus important aujourd'hui qu’il existe des licences porteuses du renouveau du manga ces deux ou trois dernières années qui sont déjà finies. Donc pour continuer à les faire vivre, on créé des films. L’objectif des éditeurs est de continuer à exploiter au maximum les licences.

Les films adaptés de manga représentent-ils finalement juste un produit dérivé de plus ?

Cet écosystème fonctionne en rebond : vous lisez le manga ou vous voyez l'adaptation animée en série sur Wakanim, Crunchyroll ou ADN [des plateformes de streaming en ligne spécialisées dans l'animation japonaise, NDLR], et puis vous allez voir le film au cinéma. À partir du moment où vous avez une licence qui a une renommée internationale, les producteurs de cinéma vont se dire : ‘’Puisque c'est très connu, que ça marche, et que je m'appuie sur quelque chose qui a déjà une fanbase considérable, je minimise les risques’’.

On est dans de la gestion du risque et de la gestion de la rente de la licence. C’est le même principe avec Star Wars ou Marvel ! C'est avant tout une affaire de business. Après, cette affaire de business n'empêche ni le talent, ni la bonne surprise.

Peut-on peut comparer ce business avec celui des adaptations des comics américains en films ?

Historiquement, l'industrie de l'animation au Japon a des décennies d'avance sur celle des États-Unis en ce qui concerne les adaptations. L'animation japonaise est consubstantielle du manga. Le père de l'animation japonaise, Osamu Tezuka, est aussi le pape du manga. Pour le dire autrement, il existait une industrie de l'animation aux États-Unis qui n'était pas corrélée à l'édition, contrairement au Japon.

C’est pour cela que les films adaptés de mangas ne sont pas tournés en prise de vues réelles, contrairement aux films issus de DC Comics ou de Marvel ?

La plupart des mangas, notamment les mangas de romance, ont été adaptés en films ou en séries tournés en prise de vues réelles. Sauf que cela ne sort jamais du Japon. Il est très compliqué de regarder un manga qu'on a aimé en dessin quand il est tourné à l’occidental, ou même avec des comédiens japonais. Par exemple, 20th Century Boys a été adapté en trois films de live action, avec de très gros moyens. Ils ont rencontré un succès assez correct au Japon, mais pas du tout à l'international. Pourtant, à l’origine, la licence est considérée comme l’un des plus grands mangas contemporains.

Le cinéma japonais n'arrive pas encore complètement à convaincre, sauf sur du cinéma de genre. Et bien sûr, sur l'animation qui, elle, a imprégné le grand public à travers le monde depuis des dizaines d’années. À Hollywood, un certain nombre de projets en prise de vues réelles sont sortis ou ont été annoncés, comme des adaptations de One Piece ou des Chevaliers du Zodiaque . Ce sont des licences qui sont devenues patrimoniales, qui ont une audience internationale, et qui permettent à des producteurs américains de pouvoir investir. Souvent, ce n’est pas fameux… L'exemple typique, c'est Dragon Ball Evolution, qui avait été totalement massacré.

L’adaptation de mangas au cinéma, n'est-ce pas aussi, avant tout, un moyen d’attirer un nouveau public ?

Si vous avez un succès d'adaptation au cinéma, cela vous permet d'installer durablement une licence et de faire découvrir à des territoires beaucoup plus larges des univers, des créations, des personnages... L’audiovisuel est un cheval de Troie qui permet ensuite, le cas échéant, de s’ouvrir à d'autres formes d'exploitation. C’est ce qui se passait beaucoup dans les années 80, où on découvrait d’abord Dragon Ball dans le Club Dorothée, pour ensuite lire le manga. Les films sont clairement des ambassadeurs.