Allocs à Malibu : faut-il payer les surfeurs ?

"Du petit matin au milieu de la nuit, il n'y a pas de mauvais moment pour aller surfer", chantaient les Beach Boys sur leur titre Surfin'. C'est bien gentil, mais comment ces joyeux chevaucheurs de vagues gagnent-ils leur vie ? Cheveux au vent et pieds dans l'eau toute la journée, les surfeurs méritent-ils de toucher un salaire ? Apparemment saugrenue, cette question est au cœur des débats sur le revenu de base : l'image du "surfeur de Malibu" est encore employée par ceux qui craignent que la mise en place d'un revenu universel revienne à instaurer une "rémunération d'assistanat"... C'est à John Rawls , grand théoricien de la justice, que l'on doit cette expression. Ou plutôt, à John Rawls et à l'économiste et philosophe belge Philippe Van Parijs qui, en 1987, osa interpeller son célèbre confrère américain pour l'interroger sur l'idée d'un revenu inconditionnel.

À réécouter : Inconditionnels du revenu de base La Suite dans les idées Écouter plus tard écouter 45 min

Quand le maître ne suit pas l'élève

"Ce qui s'est passé dans la salle du petit-déjeuner de l'hôtel des Grands Hommes fut l'une des plus grandes déceptions intellectuelles de mon existence", confiait Philippe Van Parijs sur France Culture . La scène se passe un matin de novembre 1987, à Paris. Le jeune économiste est invité à un colloque organisé à l'occasion de la traduction française de La Théorie de la justice, le grand œuvre de John Rawls. Prenant son courage à deux mains, Van Parijs aborde l'Américain de 30 ans son aîné, dont il admire le travail et auquel il a consacré le premier séminaire francophone à l'université de Louvain. Il veut s'entretenir avec lui du sujet sur lequel il planche depuis le début des années 1980 : l'attribution d'un revenu de base .

Publicité

"Je m'étais rendu compte que l'objection principale à cette idée n'était pas de nature technique, économique ou administrative, mais éthique", explique-t-il . "Lorsque l'idée commença à faire l'objet d'un débat public en 1985, l'un des leaders du Parti social démocrate néerlandais a dit qu'il était possible de mettre en place le revenu universel comme on l'avait fait auparavant pour le suffrage universel, la Sécurité sociale, etc., mais qu'il n'en était pas question parce que le revenu devait être subordonné à la prestation d'un travail." Van Parijs est alors persuadé que l'œuvre de Rawls, auteur de la "théorie de la justice la plus prestigieuse et la plus influente du siècle", peut l'aider à apporter une réponse à ce problème éthique.

Le philosophe américain défend en effet une théorie de la justice sociale selon laquelle nous devrions assurer à chacun le même accès aux "biens premiers" : des libertés, l'accès aux soins ou un revenu. Selon son " principe de différence ", on peut tolérer les inégalités sociales si elles permettent aux plus démunis d'être avantagés et que l’égalité des chances existe. Autrement dit, les moins bien lotis doivent pouvoir bénéficier de la meilleure position possible. "Les inégalités économiques et sociales doivent remplir deux conditions : elles doivent d’abord être attachées à des fonctions et des positions ouvertes à tous dans des conditions d’égalité équitable des chances ; ensuite, elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus défavorisés de la société", résume-t-il dans son ultime essai, La Justice comme équité (2001).

À réécouter : La théorie de la justice et ses révisions Avoir raison avec... Écouter plus tard écouter 28 min

Philippe Van Parijs pensait que son projet de revenu universel s'inscrivait pleinement dans les propositions rawlsiennes. "Je lui ai alors demandé, avec anxiété, c'était si de sa théorie, en particulier son principe de différence, il ne découlait pas la justification d'un revenu inconditionnel, du montant le plus élevé qui soit soutenable ?". Mais l'Américain va rabrouer son enthousiasme et repousser l'idée : "Si vous choisissez de vivre en faisant du surf à Malibu toute la journée, pourquoi la société devrait-elle vous nourrir ?"

En 1991, dans Libéralisme politique, John Rawls réitérera : "Ceux qui font du surf toute la journée à Malibu doivent trouver une façon de subvenir à leurs besoins et ne peuvent bénéficier de fonds publics". Selon Rawls, le loisir est un bien premier, au même titre que le salaire que l'on reçoit en échange de son travail. Le surfeur qui passe ses journées sous le soleil à dompter les vagues recevrait donc autant de biens premiers qu'un salarié qui travaille et cotise… Pourquoi bénéficierait-il d'allocations, et ce, alors qu'il ne contribue pas directement à la société par le travail ?

"Lors de la discussion qui a suivi la conférence, Rawls a répondu qu'il n'était pas contre, s’il n’y a pas moyen de fournir du travail pour tout le monde", raconte Van Parijs dans la revue Mouvements . "Jusqu’à la fin de sa vie, ses préférences allaient spontanément à des formules de soutien à l’emploi, par exemple celle proposée par Edmund Phelps (...) : une subvention substantielle complétant le salaire des travailleurs à temps plein peu rémunérés." Les "surfeurs de Malibu" devaient ainsi devenir l'illustration d'un dilemme philo-économique : faut-il subventionner ceux qui décident de ne pas participer à la société ?

À réécouter : "Non" au revenu universel Revue de presse internationale Écouter plus tard écouter 6 min

Il faut (aussi) nourrir les surfeurs

Ébranlé par cette réponse, Van Parijs peaufina sa réplique dans un article qui fera date : " Pourquoi les surfeurs doivent être subventionnés " dans la revue Philosophy & Public Affairs (1991). Un titre en forme de clin d'œil, quitte à passer, malgré lui, pour "l'avocat des surfeurs"... S'appuyant toujours sur les travaux de Rawls, il défend l'idée d'un revenu universel inconditionnel, considérant que dans une société dite libérale, l’Etat n’a pas à favoriser un mode de vie par rapport à un autre. Dans un cadre véritablement égalitaire et libéral, chacun devrait pouvoir mener sa vie comme il l'entend ; on ne peut donc pas justifier de prioriser le travail. Le versement d’un revenu d'existence, écrit Van Parijs dans L’Allocation universelle (La Découverte, 2005), ressort d’un "égal respect pour la diversité des conceptions de la vie bonne et d’un égal souci des intérêts de chacun".

L'économiste estime, d'une part, que cet argent redistribué sous forme de revenu de base est une sorte d'héritage légué par les générations précédentes : les infrastructures et inventions, tout "ce que nous héritons du passé et qui fait que notre revenu réel est tellement plus élevé qu'il y a 100 ans" . D'autre part, ce salaire valoriserait, certes, des activités qui peuvent sembler non productives, mais qui contribuent autrement à la société. S'il l'on reprend l'exemple du surfeur amateur, on peut dire qu'il valorise un sport aux dimensions esthétiques et environnementales intéressantes… Tout en permettant de "faire l’économie des dispositifs administratifs coûteux chargés de vérifier si un 'inactif' cherche bien un emploi ou si une activité non marchande apporte bien une contribution à la société", souligne le chercheur en éthique et économie Jérôme Ballet dans Sciences Humaines .

Vivre sans travailler, une idée scandaleuse ?

En France, la question du revenu universel a été particulièrement médiatisée lors des deux dernières élections présidentielles. Benoît Hamon, candidat en 2017, et Yannick Jadot, candidat en 2022 (qui parlait, lui, de " revenu citoyen ") ont tous deux défendu cette idée, opérant ainsi une rupture avec le système de protection sociale selon conditionne l'attribution d'aides à l'incapacité d'obtenir un revenu par l'emploi.

Comme le rappelle le sociologue Denis Colombi dans son essai Où va l'argent des pauvres. Fantasmes politiques réalités sociologiques (Payot, 2020), au moment où la question du revenu universel faisait irruption dans la campagne de l'élection présidentielle de 2017, le journal satirique Charlie Hebdo avait publié une caricature mettant en scène un SDF faisant la manche en tenant une pancarte "1 euro pour voter Hamon". Avec, en légende : "Les feignasses ont leur candidat". L'image synthétisait alors les grandes attaques que pouvaient susciter la proposition. Le problème n'était en effet pas tant le coût d'une telle mesure, que le fait qu’elle permette à certains de mener une vie sans travail. "L’idée insupportable dans le revenu universel est bien que certains pourraient y trouver un moyen de vivre sans apporter leur contribution à la société, laquelle passerait nécessairement par le travail rémunéré", résume le sociologue. Aujourd'hui encore, le gouvernement entend conditionner les allocations du revenu de solidarité active (RSA) à l'obligation de suivre des "heures de formation en insertion ou d'emploi".

Se la couler douce… ou travailler autrement

La mise en place d'un revenu de base inconditionnel implique de repenser totalement le travail , notamment le rapport entre l'emploi et les activités non rémunérées ; un changement de paradigme difficile à opérer pour un certain nombre de responsables politiques comme d'intellectuels... Quand bien même ce revenu universel serait un surplus de la valeur produite par la société, pour ses opposants, les bénéficiaires de cette allocation seraient des "parasites" s'ils n'apportent pas, en échange, une contribution à la société, que ce soit par du travail ou des activités bénévoles.

D'autres considèrent qu'une telle prestation inciterait à se la couler douce… bien que des recherches avancent en fait plutôt le contraire. Une étude américaine menée par Richard Gilbert à partir de 16 expériences de revenu de base inconditionnel dans le monde, montre que, dans les pays développés, sa mise en place a légèrement dissuadé ses bénéficiaires à chercher du travail, mais que cette légère tendance se trouvait compensée par l’augmentation de leur bien-être. "Le stress de devoir trouver un travail quand on est au chômage, par exemple, a diminué", rapporte Jérôme Ballet à propos de cette étude . En revanche, dans les pays en développement, le revenu de base inconditionnel a accru la participation au marché du travail. "Les individus l’ont utilisé pour réaliser des investissements susceptibles de faciliter leur activité (téléphone mobile, engrais, etc.), accroître leur production et prendre des risques en matière d’activité qu’ils ne se permettraient pas autrement".

À réécouter : L'universel et le revenu du même nom À présent Écouter plus tard écouter 57 min

Prenant en considération certaines de ces craintes, des économistes ont pensé à modérer le principe d'inconditionnalité de l'allocation universelle. L’économiste britannique Anthony Atkinson, par exemple, avance l'idée d'un "revenu de participation" qui serait versé en contrepartie de toute activité jugée "socialement utile", qu'il s'agisse d'un emploi indépendant, d'un bénévolat associatif, ou bien d'activités domestiques jusqu'alors non rémunérées… Encore faut-il s'entendre sur ce qui relève du "socialement utile". Dans Bifurquer (Les Liens qui libèrent, 2020), le philosophe Bernard Stiegler proposait quant à lui la mise en place d’un revenu contributif , "inspiré par le régime des intermittents du spectacle, qui favorise l’engagement des individus dans des projets collaboratifs", comme il l'expliquait dans Le Monde . Ce salaire compléterait le revenu universel inconditionnel, en fonction de la contribution sociale des individus.

En développant l'idée du revenu universel, Van Parijs a voulu se faire la voix d'un mouvement "libéral de gauche", afin de ne pas " laisser la liberté aux libéraux et néo-libéraux ". Soutenant que la société n'a pas à imposer une conception de ce que doit être une vie bonne, il s'agissait avant tout pour lui d'aboutir aux conditions d'une véritable liberté par des mesures égalitaires : "L'allocation universelle vise bien sûr à améliorer la situation des plus démunis en termes de revenus, mais aussi en termes de temps, parce qu'il y a une pauvreté en temps dont souffrent beaucoup de ménages, bien plus encore que la pauvreté en revenus, expliquait-il . Il s'agit d'augmenter la liberté réelle de ceux qui en ont le moins. Cela veut dire de la liberté réelle, peut-être pour une infime minorité de partisans du "rien-foutre", qui vont aller dorer sur la plage, ou regarder des imbécilités à la TV... Mais pour la plupart, ceux qui en sont aujourd'hui le plus privés, c'est la possibilité de faire ce qui a vraiment du sens pour eux". Et pourquoi pas du surf.