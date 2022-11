André Malraux : "La culture est l'héritage de la noblesse du monde"

Romancier réputé, prix Goncourt en 1933 et créateur des Maisons de la culture, André Malraux est ministre d'État chargé des Affaires culturelles sous le général de Gaulle entre 1959 et 1969, responsable du rayonnement de la politique culturelle en France et par-delà ses frontières. Entre le 7 et le 15 octobre 1963, l'homme politique et écrivain de premier plan se rend en visite au Canada, entre Ottawa et le Québec. Lors de son voyage, il prononce plusieurs allocutions en public et aborde les thèmes qui lui sont chers, autour des enjeux de civilisations, d'éducation et de culture.

Le Général de Gaulle et André Malraux, ministre des Affaires culturelles, en 1965. © AFP - HAND OUT / AFP

Ode à la culture

Le samedi 12 octobre, en France, l’antenne d’Inter actualités de 07h15 diffuse un morceau de discours prononcé outre-Atlantique par Malraux, qui commence par “la culture est l’héritage de la noblesse du monde”. Cet extrait est conservé dans les fonds d’archives de l’INA :

"La culture est l'héritage de la noblesse du monde. La seule force que nous ayons en face de l'élément de la nuit, c'est précisément tout ce qui, en nous, échappe à la mort. Et en définitive, la définition de l'œuvre d'art, c'est ce qui a échappé à la mort. Comprenez bien, jeunesse canadienne, que le destin de l'esprit dans le monde entier va se jouer maintenant, dans les vingt ou les trente prochaines années : ou bien, la civilisation acceptera de n'être pas autre chose que stimulus réflexe. Avec l'idée que ce qui fut loisir de la société bourgeoise, sera loisir de la société prolétarienne. Auquel cas, ce par quoi l'homme est homme, peut parfaitement disparaître ou s'amenuiser de telle façon que la civilisation change de nature. Ou bien, au contraire, ceux qui ont devant l'esprit la responsabilité qui est la vôtre, puisque vous êtes dans cette maison. Ceux-là auront compris qu'ils sont garants et témoins de la grandeur humaine et que c'est dans leurs pauvres mains que se trouve le destin du monde." Discours d'André Malraux au Québec

André Malraux au Québec, le 12 octobre 1963, extrait de son allocution prononcée à Inter actualités. 1 min France Culture

Lors de ce voyage au Québec, ce discours fut prononcé très probablement pendant la journée du vendredi 11 octobre, dans un propos plus général visant à motiver la jeunesse et à rapprocher les deux côtés de l’Atlantique. Si l’origine précise ne peut être établie avec certitude, les éléments apportés par les écrits de l’universitaire Claude Corbo - auteur de Malraux au Québec : propos et discours, 1963 -, l’INA, et les quotidiens de presse retiennent cette date du 11 octobre, lors de l’inauguration de l’exposition industrielle française ou bien durant le dîner d’état qui a suivi. De fait, il est possible que certains propos d’André Malraux à l’occasion de l’inauguration de l’exposition aient pu être enregistrés puis diffusés le lendemain à la radio sans être consignés dans les journaux écrits.

Plus tôt dans cette journée du 11 octobre 1963, le ministre avait déjà prononcé une allocution définissant la culture et retranscrite dans les pages du quotidien Le Devoir le 15 octobre, avec des éléments de langage annonçant les thèmes du passage diffusé à l’antenne : "La civilisation moderne ne sait pas pourquoi elle existe. La machine amène l'homme à ne jamais se penser lui-même mais à penser à ce qu'il fait. [...] Être un homme, ce n'est pas penser à ce qu'on fait, mais penser à ce qu'on est [...]. Pour simplifier, ou bien l'ensemble des usines de rêve (cinéma, radio, littérature, etc.) rendra l'humanité asservie aux puissances qui sont derrière ces rêves, ou bien l'humanité choisira dans ce qui a survécu sa part la plus haute, parce que, si la culture a un sens, c'est très simplement la noblesse du monde."

Ces propos seront repris jusqu'à la fin de son séjour au Québec, puisque le 15 octobre 1963, lors d'une conférence à l'Université de Montréal, il utilise des éléments de ce discours sur l'art devant une salle comble d'étudiants et de professeurs, réaffirmant ses croyances sur l'importance capitale de l'art qui, dans ses mots, représente "quelque chose qui a survécu, et qui se situe dans une sorte de présent éternel. [...] L'art en définitive, c'est tout ce qui en nous échappe à la mort."

Sceller les relations France-Québec

En ce mois d'octobre 1963, le voyage du ministre du général de Gaulle fut dense et rythmé par de nombreux dîners, réceptions, vernissages et inaugurations, reflet de l'action politique initiée par le président de la République française. La venue de cet émissaire français est portée par la volonté d'entamer des pourparlers et d'aboutir à des fins protocolaires entre les deux territoires, une solide collaboration et une représentation affirmée de la France au Québec.

L'objectif non dissimulé de cette visite officielle réside dans le rapprochement des Canadiens français et la volonté de réaffirmer et rappeler à la population l'intérêt du général de Gaulle pour la province du Québec. "Il arrive ici, chargé d’une lourde réputation, chargé aussi d’une mission par le général de Gaulle, qui lui a dit : 'Un jour, Malraux, il faut s’occuper du Québec.'" Claude Corbo, auteur de Malraux au Québec : propos et discours, 1963 (VLB éditions).

Invité directement par le gouvernement québécois, c'est à titre tout à fait officiel qu'André Malraux fait ce voyage : il fut d'abord reçu à Ottawa, puis au Québec. Aux yeux de l'étranger, il est perçu comme l'un des ministres les plus prestigieux, jouissant de sa posture de bras droit de la culture du général de Gaulle. Sur place, c'est Georges-Emile Lapalme, qui n'est autre que son homologue québécois, ministre-créateur en 1961 du ministère des Affaires culturelles, qui l'accueille. Les deux hommes se connaissent déjà personnellement, après une première rencontre trois ans plus tôt.

"Si la France veut réellement s'intéresser à la francophonie, il nous semble qu'elle doit commencer à agir là où se trouve, en dehors de France, l'îlot le plus important, le plus fort et le mieux organisé mais aussi le plus attaqué, le plus menacé par l'érosion quotidienne." Georges-Émile Lapalme à André Malraux, octobre 1963.

André Malraux ,Paul Comtois et Jean Lesage (Premier ministre du Québec), lors de l'exposition française de Montréal en 1963. © Getty - Keystone-France / Contributeur

De l'autre côté du globe, si la présence à venir d'André Malraux au Québec rassure certains cercles nationalistes dans leur affirmation culturelle, son séjour officiel ne provoquera pas d'engouement populaire à l'égard de sa personne. À cette époque, le Québec connaît une période importante de réformes et de modernisation, appelée la "Révolution tranquille" et qui prend racine dans les années 1960, sous le gouvernement québécois de Jean Lesage, alors Premier ministre. Cette révolution s’inscrit dans un courant d'affirmation nationale, notamment à l'étranger, où le Québec souhaite davantage être reconnu comme une nation et tenir une place de choix sur la scène internationale. À la même époque, l'implantation de la Maison du Québec à Paris joue un rôle crucial dans cette affirmation de l'identité.

Si André Malraux se désengagera du Québec après la démission de son homologue québécois Georges-Emile Lapalme en 1964, cette visite d'octobre 1963 aura constitué un tournant important dans l'établissement des relations entre le Québec et la France sous le mandat de Gaulle. Quelques années plus tard, en 1967, le général en voyage à Montréal prononcera à son tour un discours fort qui provoque une crise profonde avec le Canada, appelant le Québec à prendre son indépendance, dans une allocution célèbre et sans ambiguïté : "Vive le Québec libre !".