Angela Davis, baignade, Howard Becker et Rolling Stones : la Session de rattrapage d'été

C'est la pénultième édition de notre Session d'été et l'épisode caniculaire le plus rude est attendu pour ce week-end. Au programme, on se permet donc de vous proposer un grand plongeon dans ces piscines qui n'ont pas encore fermé le bassin. Mais aussi un voyage de l'Alabama à Paris avec Angela Davis, des livres qui ont changé la face du monde et un hommage à un homme qui, lui, a changé celle de la sociologie, Howard Becker. Bonnes écoutes ! 🎧 Pauline Petit

Les séries d'été

Portrait d'Angela Davis. © Getty - Bettman

✊🏽Poing levé. Philosophe afro-américaine, militante des droits civiques, communiste recherchée par le FBI… La vie d' Angela Davis fut celle d'une activiste qui, sans relâche, a voulu mettre en lumière les formes de domination qui s'inscrivent dans les rapports de race, de genre et de classe. Presque une star , dont le nom créait encore ces dernières semaines la controverse. ( Les Grandes traversées : qui a peur d'Angela Davis ? 5 x 58 min )

👩 "Derrière chaque grand homme se cache…" Son nom ne vous dit rien et c’est normal : Harriet Taylor Mill connaît la malédiction d’être une "femme de". Philosophe anglaise née en 1807, elle fut l'épouse de John Stuart Mill et aurait eu sur son œuvre politique une grande influence. Car avant L'Assujettissement des femmes que signe John en 1869, il y a eu L'Affranchissement des femmes, de la plume d'Harriet, et tant d'autres textes occultés. ( Avoir raison avec... Harriet Taylor Mill, 5 x 29 min )

📚🤯 Romans du nouveau monde. Qui a dit que la littérature n'était qu'un monde de fiction ? De Vie et destin de Vassili Grossman à La Main gauche de la nuit d’Ursula K. Le Guin, une série d'émissions pour évoquer ces romans qui ont marqué l'histoire. Certains parce qu'ils ont renouvelé les imaginaires ; d’autres, parce qu'ils signalaient qu'un monde était en passe d'être révolu. ( La Culture change le monde : les romans, 5 x 58 min )

🗄️ Pour le rond ou le carré. "Lorsque j'ai fait le Bar sous le toit en 1927, tous les journaux ont parlé de moi... On m'interviewait pour me demander si j'étais pour le rond, pour le carré, pour le rouge, pour le noir." Charlotte Perriand n'a pas choisi, elle est entrée dans la maison et a tout révolutionné. Une série d'entretiens enregistrée en 1984 avec l'architecte phare du XXe siècle. ( À voix nue, 5 x 25 min )

Pendant que vous n'écoutiez pas

Les piscines municipales en France font face à des problèmes de financement et de personnel, entraînant leur fermeture définitive dans de nombreuses villes. © Getty - Halfpoint Images

🏊‍♀️ Eau précieuse. Quand les piscines municipales, ces boîtes de nage , annonçaient leur fermeture, c’était souvent temporaire, un petit nettoyage des bouches de ventilation, une vidange des bassins... Aujourd'hui, les "fermetures définitives" pleuvent. Où se baigner ? ( L'Invité(e) des Matins d'été, 41 min )

⚖️ Dissous. Après les Soulèvements de la Terre, le ministre de l'Intérieur a demandé la dissolution de l'association d'ultradroite Civitas. Depuis 2020, cette disposition a été abondamment utilisée. Une démarche qu'interrogent certains juristes, craignant qu'elle incite certains militants à s'organiser de façon plus clandestine. ( Le Temps du débat d'été, 43 min )

🇦🇷 Le "tsunami" argentin. Ce 13 août, Javier Milei a créé la surprise en arrivant en tête des primaires à l'élection présidentielle argentine. L'économiste ultralibéral et conservateur se présente comme un candidat antisystème. Alors que l'offre politique se droitise dans le pays qui connaît une inflation record, quelles sont les alternatives pour l'élection d'octobre prochain ? ( La Question du jour, 7 min )

🎬 Anatomie d'un acteur. Comment défendre son personnage ? À l'affiche du dernier film Justine Triet , Anatomie d'une chute, Palme d'or 2023 , Swann Arlaud décortique ses rôles, autant d'individus dont il dit s'être fait l'avocat. ( Bienvenue au club d'été, 42 min )

Cœur de pierre : l'histoire des Rolling Stones

The Rolling Stones en 1968 : Charlie Watts, Bill Wyman, Brian Jones (1942-1969), Mick jagger and Keith Richards. © Getty - Mark and Colleen Hayward/Redferns)

👅🎸Comment ça fait, de se sentir comme un "rolling stone" ? chantait Bob Dylan . D'accord, le poète ne parlait pas vraiment de se mettre dans la peau d'un des membres du groupe anglais . François Bon, lui, tente par contre d'enfiler le costume de ce duo de petits-bourgeois londoniens à la langue bien pendue, Mick Jagger et Keith Richards. Ou celui du fantôme du groupe, Brian Jones, à la mort duquel le bassiste Bill Wyman dira simplement : "Il avait vécu vite pour mourir tôt. Bien avant que la phrase 'sex, drugs and rock'n'roll' ne soit entrée dans notre dictionnaire". ( "Les Rolling Stones racontés comme votre vie même" de François Bon, 20 x 20 min )

La citation

Howard Becker en 1996 à Paris. © Getty - Sophie Bassouls/Sygma

De ses études sur le milieu du jazz, auprès des fumeurs de cannabis et des "déviants", Howard Becker avait tiré une leçon : des individus perçus comme peu intégrés dans la société le sont en réalité dans leurs sous-groupes d’appartenance. Le sociologue américain, membre de l'École de Chicago , est mort le 16 août 2023, à l'âge de 95 ans. Dans ce quatrième volet d' une série d'entretiens qu'il accordait à France Culture en 2015, il décrivait ce que signifiait pour lui faire de la sociologie, esquintant presque au passage notre sociologue national, Pierre Bourdieu :

"Quand j'ai tort, je suis très content. C'est à ce moment que je crois à quelque chose. J'ai beaucoup de partenaires de jeu intellectuel, de critiques, c'est bien ! Ça m'apprend des choses. Pour moi, la sociologie n'est pas un sport de combat. C'est un sport de coopération." Howard Becker

🖋️ Howard Becker, sociologue en marges, À Voix nue

C'est la fin de cette session. Avant de se quitter, on vous propose un détour par les flancs sablonneux de la plage de la Touesse, entre Cancale et Saint-Malo. C'est là que se niche le manoir qui a appartenu à Colette et, tout autour désormais, un clos, une plage, une maison d'hôte ainsi qu'un restaurant à son nom. La marque "Colette" rayonne sur la côte d'Émeraude ; ça tombe bien, l'écrivaine était pionnière du marketing .