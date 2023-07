Anne Brontë, l’écrivaine oubliée de la famille

L’histoire a surtout retenu Charlotte et Emily Brontë pour leurs œuvres devenues des classiques au succès mondial. Ce n’est que depuis une vingtaine d’années que le talent de la petite dernière, Anne , est redécouvert, explique Claire Bazin, professeur en littérature anglaise. “Anne Brontë a une personnalité en réalité beaucoup plus hardie, audacieuse que l’image qui a été donnée d'elle pendant des années.”

Les sœurs Brontë et leur frère Branwell grandissent dans l’Angleterre du XIXe siècle, dans un petit presbytère du Yorkshire. Élevés par un père vicaire et leur tante, après le décès de leur mère, ils ont accès à l’éducation et se prennent de passion pour l’écriture.

Publicité

L’ombre de Charlotte et d’Emily

“Elle est un petit peu vue par ses sœurs comme celle que l’on doit protéger, la petite dernière. Ce qui ne l’empêche pas de faire partie de la fratrie et d’écrire, notamment avec sa sœur Emily”, détaille Claire Bazin. Puisque les enfants Brontë, débordant d’imagination, écrivaient des sagas. “On a d’ailleurs pensé que certains romans avaient été écrits à plusieurs mains”, précise la chercheuse.

Sous l’impulsion de Charlotte, les trois sœurs publient anonymement leurs poèmes sous le titre Poems by Currer, Ellis and Acton Bell. Le dernier étant le pseudonyme d’Anne. Mais la destinée littéraire des sœurs Brontë va connaître un tournant avec la publication de Jane Eyre de Charlotte en 1847. Ce succès pousse même l’éditeur à avancer la parution des Hauts de Hurlevent d’Emily et d’Agnes Grey, le premier roman d’Anne. Dans cette autobiographie fictive, Anne raconte l’histoire d’une jeune femme de bonne famille qui devient gouvernante pour aider financièrement ses parents. Elle y critique le manque de morale chez les enfants de familles riches.

Écriture sage, idées choquantes pour l’époque

Mais pourquoi alors Anne Brontë n’a-t-elle pas connu la même postérité que ses sœurs ? Selon Claire Bazin, son style est plus sage que celui de Charlotte ou d’Emily, “l’écriture dans Agnes Grey est assez réaliste, un peu manichéenne, ce qui, peut-être, a provoqué un certain ennui chez les lecteurs. Il n’y a pas cette fougue, cette passion qui anime les Hauts de Hurlevent*, et dans une moindre mesure Jane Eyre aussi*."

Ce qui n’a pas empêché Anne de marquer ses contemporains avec son deuxième roman La locataire de Wildfell Hall en 1848. La structure de l’histoire est plus complexe, elle utilise le récit enchâssé pour raconter l’histoire d’Helen, une femme qui se sépare de son mari, alcoolique et coureur de jupons et qui doit subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. “On ne quittait pas son mari à l’époque victorienne, rappelle Claire Bazin. Et lorsque le personnage d'Helen a claqué la porte du domicile conjugal, on a dit à l'époque que le bruit avait résonné à travers toute l’Angleterre.”

La locataire de Wildfell Hall est considérée comme l’un des premiers romans féministes. À tel point qu’Anne Brontë est comparée à Mary Wollstonecraft, identifiée comme la première militante féministe.

À réécouter : Les 200 ans d’Emily Brontë Le Journal de la philo Écouter plus tard écouter 5 min

Femmes, esclaves et animaux

Plus sobre dans son style mais pas moins piquante dans ses idées, Anne Brontë dénonce de manière directe la domination masculine à travers le personnage d'Helen. “Elle impute la domination et les abus que peuvent commettre certains hommes à une mauvaise éducation”, détaille Claire Bazin. Dans le roman, le personnage d’Helen discute avec ses voisines qui ne comprennent pas son discours. Elles la préviennent : si elle ne laisse pas boire son fils, il va devenir une véritable poule mouillée et il faut en faire un homme. ”Et ça Helen ne veut pas l’entendre. C’est un aspect très moderne pour l’époque”, analyse la spécialiste.

Anne Brontë pousse même encore plus loin la réflexion sur la place des femmes dans la société puisqu’elle s’intéresse à la domination sur la nature, qu’elle impute aussi aux hommes, donnant à ses romans une dimension écocritique. “Sa modernité viendrait justement de ses idées pré-féministes, de sa conscience aiguë de la nature et de la cruauté faite aux animaux. Elle met dans le même sac femmes, esclaves et animaux qui subissent les mêmes abus surtout de la part d’hommes dominateurs”, précise Claire Bazin.

Contribuer à améliorer l’humanité

Parmi ses autres inspirations, Anne Brontë est très influencée par la religion qui tient une place importante dans son écriture. L’éducation donnée par sa tante, une méthodiste convaincue, a trouvé un écho particulier en elle. “Elle croyait en le salut universel pour les pécheurs quels qu’ils soient. Même pour Arthur Huntingdon, le personnage débauché, atroce, de La locataire de Wildfell Hall*, elle croit que tout aussi endurci qu’il soit comme pécheur, il peut espérer le salut universel*”, précise la chercheuse.

Les écrits du poète et moraliste William Cowper sont des sources d’inspiration qu’Anne Brontë gardera jusqu’à la fin de sa vie en 1849, à 29 ans. “Ce qu'elle dit à propos de ses ouvrages, c’est qu’elle espère avoir contribué à améliorer l’humanité. Et que si ça a pu servir à cela c’est tant mieux", conclut Claire Bazin.