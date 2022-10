Années 80 : un héritage esthétique et éclectique pour le monde contemporain, au musée des Arts décoratifs

Du design au graphisme, en passant par la mode et la musique, le musée des Arts décoratifs évoque le chamboulement des années 80 en France, dans une grande exposition jusqu’au 16 avril 2023. Objets, mobilier, silhouettes de mode, affiches, photographies, clips, pochettes de disques, magazines... 700 œuvres retracent cette décennie historique, celle de François Mitterrand au pouvoir, celle des "années Lang", celle d’une politique culturelle entraînant de grandes transformations et inventions.

Époque de création frénétique et éclectique, elle est marquée par une grande liberté d’expression et une porosité entre les disciplines. Cela se traduit dans l’essor de la publicité, le développement des médias audiovisuels et par l’apparition du “look" et la démocratisation de la mode.

Publicité

En lien aussi avec des courants musicaux, les changements esthétiques, perceptibles encore aujourd’hui, sont devenus des références dans le paysage culturel, avec des signatures célèbres dans la nouvelle génération de créateurs : les designers Philippe Starck et Elisabeth Garouste, les couturiers Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler, ou encore les réalisateurs de clips et de publicité Jean-Baptiste Mondino et Jean-Paul Goude.

"Cette affiche de Jacques Séguéla signe l'arrivée du marketing en politique avant qu'il envahisse toutes les sphères": Amélie Gastaut, musée des Arts décoratifs

Le coup d’envoi d’une "communication visuelle globale"

L’affiche de campagne de François Mitterrand pour l’élection présidentielle de 1981, à l’ouverture de l’exposition Années 80 - Mode, design et graphisme en France , est un symbole fort du "télescopage" des idées et des formes durant la décennie, raconte Amélie Gastaut, conservatrice en chef en charge du département design graphique et publicité, au musée des Arts décoratifs : "Une décennie nodale, enserrée entre les années 70 et la fin des utopies et l’entrée grandissante vers la mondialisation des années 90. Cette affiche du publicitaire Jacques Séguéla signe l’arrivée du marketing en politique, avant qu’il envahisse toutes les sphères. C’est le début de la communication visuelle globale. Jacques Séguéla veut faire une campagne médiatique, pas du tout politicienne. Il vend un homme, pas du tout des idées. On voit donc un François Mitterrand qui se détache sur un fond bleu blanc rouge. On oublie le fond bleu roi jusqu’alors obligatoire et surtout on crée un slogan, La force tranquille. Le slogan, cela va être l’art aussi des années 80."

"Libération est envisagé comme une marque, avec une identité visuelle et ces Unes qui fonctionnent comme un appel": Amélie Gastaut, musée des Arts décoratifs.

Avec de profonds changements dans la presse écrite et l’audiovisuel, ajoute Amélie Gastaut : "Pour la nouvelle formule de Libération confiée à Claude Maggiori en 1981, le journal est envisagé comme une marque, avec la création d’une identité visuelle, d’une nouvelle mise en page et surtout de ces fameuses Unes qui fonctionnent comme un appel, comme une affiche. Cela se poursuit suite à la libéralisation de l’audiovisuel, avec l’arrivée de Canal +, M6 et la Sept. Ces chaînes s’envisagent là aussi comme des marques, avec un marketing global, que ce soit dans les habillages télévisuels, tous créés par le graphiste Étienne Robial, ou dans les produits dérivés. Pour Canal +, tout est pensé avec une seule identité visuelle, un logo et des principes de génériques d’émissions qui se répètent et se jouent entre eux. "

"Le sexisme est apparent, complètement décomplexé" : Amélie Gastaut, musée des Arts décoratifs

La liberté d’expression dans les années 80 ne connaît pas de limites, comme le montre dans l’exposition ces photos d’une campagne pour l’afficheur Avenir. © Radio France - Benoît Grossin

Et de cette décennie, souligne-t-elle, "des principes de communication et la puissance de la publicité et des agences de publicité ont perduré”, sans que pour autant “l’esthétique des réalisateurs de publicité, comme Jean-Paul Goude ou Étienne Chatiliez se retrouve forcément aujourd’hui.”

Mais avant la "révolution esthétique ou formelle", les années 80, avec la gauche au pouvoir et Jack Lang aux commandes de la rue de Valois, sont marquées d’abord par une "révolution de la politique culturelle", estime Amélie Gastaut : "une politique extrêmement ambitieuse, avec une multiplication par deux du budget du ministère de la Culture et la culture envisagée à l’époque comme un fondement de la société. Jack Lang parlait de la culture comme un droit à la vie, un droit au bonheur, avec une volonté de démocratiser et de décloisonner tous les arts.”

Le bureau de Jack Lang en 1985 au ministère de la Culture, dessiné par Andrée Putman. - Adagp

Cela s’est traduit notamment par la loi sur le prix unique du livre en 1981 et les créations de la fête de la musique en 1982, des Journées du patrimoine en 1984 et de la fête du cinéma en 1985.

L’institut français de la mode est également fondé en 1986, dans ce que l’on a appelé "les années Lang". Dans cette politique visant à "décloisonner les pratiques artistiques entre Beaux-Arts et arts appliqués", détaille Amélie Gastaut, "le design, le design graphique mais aussi la mode sont vraiment entrés dans le giron du ministère de la Culture. Et c’est directement lié à notre institution, le musée de l’affiche devient le musée de la publicité en 1982 et le musée des arts de la mode est créé en 1986, musée rebaptisé musée de la mode et du textile."

L'éclectisme des designers : "Tout se côtoie et se superpose"

Le renouveau du design est en partie dû à une crise, explique l’attachée de conservation au musée des Arts décoratifs, Karine Lacquemant, une des quatre commissaires de l’exposition : "Les chocs pétroliers des années 70 mettent fin au tout plastique. Les éditeurs Prisunic et Airborne ferment leurs portes. Il y a donc à l’époque un désert industriel pour les créateurs, entravés pour exposer leurs pièces."

Une politique publique initiée en 1979 permet de faire éclore de jeunes talents : le VIA (Valorisation de l’innovation dans l’ameublement), créé par le ministère de l’Industrie leur attribue des "cartes blanches" et les aide à diffuser leurs œuvres. Le VIA devient une véritable vitrine, en France et à l’international, précise Karine Lacquemant, "en organisant de multiples expositions, en participant à toutes les grandes foires et à tous les salons, aux salons de Milan et de Cologne et aussi Japon et aux États-Unis."

Source d’inspiration aujourd’hui, le designer italien Pucci de Rossi installé à Paris dans les années 80 utilisait des matériaux recyclés pour ses créations. © Radio France - Benoît Grossin

Avec François Bauchet, Martine Bedin, Sylvain Dubuisson, Olivier Gagnère, Andrée Putman, Philippe Starck ou encore Martin Szekely, une génération de designers voit le jour. Et dans ce foisonnement créatif, ce ne sont pas des écoles ou des courants qui sont mises en lumières, mais bien des "individualités", souligne-t-elle : "des personnalités venant de divers horizons avec des approches très très différentes. Martin Szekely revisite le fonctionnalisme. François Bauchet s’interroge sur les usages. Sylvain Dubuisson s’intéresse beaucoup aux techniques et à la narration. Philippe Starck, lui touche à tous les domaines du design et introduit une fiction à la fonction. Elisabeth Garouste et Mattia Bonnetti, avec leur style néo-baroque ont notamment décoré la maison de haute couture de Christian Lacroix pour son ouverture en 1987."

L’éclectisme caractérise donc cette période, où le postmodernisme ouvre tous les possibles artistiques. Il s’agit pour Karine lacquemant d’une "superposition de styles. Tout se côtoie. On se nourrit du néo-classicisme, du modernisme, du néo-barbare, du néo-renaissance...dans une grande liberté créative, sans limite."

Toute cette inventivité des années 80 peut toujours, admet-elle, exercer une influence : "On peut piocher comme ça dans tous les styles finalement. C’est ce qu’il faut retenir. Et même si les designers à notre époque sont plutôt orientés vers l’écologie, la réutilisation des matériaux, l’upcycling... ils peuvent trouver dans l’exposition des sources d’inspiration. Pucci de Rossi qui a retravaillé avec des bâches pour composer ses meubles est tout à fait dans le tempo d’aujourd’hui."

Jean-Paul Gaultier s’est inspiré du film “Querelle” du réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder pour faire de la marinière son vêtement fétiche. © Radio France - Benoît Grossin

Mode, fête et musique

Le foisonnement créatif et l’éclectisme marquent aussi le milieu de la mode. Les silhouettes phares imaginées par les couturiers Claude Montana et Thierry Mugler sont les plus connues, reconnait Martine Le Corre, commissaire de la partie mode de l’exposition, au musée des Arts décoratifs : "avec du cuir, avec des épaules très larges et la taille étranglée, ces silhouettes qu’on définit souvent comme étant les silhouettes des années 80. Mais il y a de nombreux autres créateurs proposant des silhouettes totalement différentes. Adeline André, avec une coupe beaucoup plus fluide ou les Japonais Rei Kawakubo et Yohji Yamamoto qui arrivent en 1981 à Paris et qui vont briser ces silhouettes, avec des vêtements complètement déstructurés et en jouant sur diverses couleurs."

Les années 80 marquent le coup d’envoi, selon elle aussi, d’une indépendance de style et du poids de groupes financiers : "contrairement aux lignes bien définies des années 60 et 70, le créateur qui va devenir le directeur artistique propose une vision globale propre à la marque, propre à sa griffe. L’ouverture de la maison Christian Lacroix se fait avec l’appui de Bernard Arnault. Les financiers arrivent dans le milieu de la mode et participent à son essor."

Avec l'apparition du "look" qui touche toutes les couches de la société, la démocratisation de la mode passe par une nouvelle forme de commercialisation, affirme Martine Le Corre, avant la contemporaine vente en ligne : "une vente par correspondance des collections avec les 3 Suisses, initiée par Sonia Rykiel en 1977. Cela reprend au tout début des années 80 avec Jean-Paul Gaultier et ce sera le cas ensuite avec Elisabeth de Senneville, Issey Miyake, Azzedine Alaïa, Jean-Rémy Daumas... tous les créateurs, tous les branchés de l’époque font une collaboration avec les 3 Suisses."

"Les Nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer est le marqueur des années 80. C'est l'abolition des frontières, la porosité des champs créatifs." : Karine Lacquemant, musée des Arts décoratifs

Une porosité entre les disciplines, des inspirations croisées entre le design et la mode, se nouent aussi rappelle-t-elle, dans les boîtes de nuit parisiennes : "Le Palace ou les Bains Douches sont des lieux d’effervescence, dans lesquels les créateurs échangent et créent des interconnexions entre les différentes disciplines."

Ce sont des lieux d’un nouveau genre, "inspirés du studio 54, une ancienne discothèque de New York", précise Sébastien Quéquet, un des quatre commissaires de l’exposition : "deux espaces de musique, à travers les DJs engagés comme Guy Cuevas et Philippe Krootchey et toute une programmation de concerts très éclectiques. On retrouve tous les courants du disco à la new wave, avec Amanda Lear, Marquis de Sade, les Rita Mitsuko, les B-52's et un des tous premiers concerts de Prince en France. ”

"C'est une pochette emblématique de la période, avec cette marinière qui est un clin d'œil à Jean-Paul Gaultier" : Karine Lacquemant, attachée de conservation au musée des Arts décoratifs

La pochette du deuxième album d’Etienne Daho de 1984,“La notte, la notte”, signée Pierre et Gilles, dans l’exposition “Années 80” au musée des Arts décoratifs. - Pierre et Gilles

Tout le monde pouvait entrer au Palace fréquenté par Serge Gainsbourg, Mick Jagger, Grace Jones, Yves-Saint-Laurent ou Andy Warhol, à condition d’avoir un "look", explique-t-il : "il n’y avait pas de ségrégation sociale. C’était vraiment ouvert à tous. Il fallait seulement être stylés. Dans Le Palace Magazine, Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler expliquaient comment s’habiller pour pouvoir entrer au Palace."

Et pas de sexisme aux portes de ce lieu mythique. Des femmes en filtraient l’accès. La plus célèbre physionomiste, Edwige Belmore, figure punk des années 80, donnait ou non son feu vert à cet endroit de fête et de création qui ne connait pas d’équivalent aujourd’hui.