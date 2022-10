Anxiété, kétamine, Adèle Blanc-Sec et Laura Felpin : la Session de rattrapage du 15 octobre 2022

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et tous,

Au programme de cette Session : un vaste tour d'horizon des nombreuses raisons d'être anxieux, voire complètement flippé en ce moment, une étude scientifique sur le rôle de la kétamine dans le traitement des symptômes dépressifs, et trois coups de théâtre : Adèle Blanc-Sec se range des voitures, NTM devient le sujet d'une série télé et une prof de philo y va de son coup de gueule contre l'école. Bonnes écoutes ! 🎧 Céline Leclère

Le Zoom de la semaine : anxiété tous azimuts

Inflation, crise énergétique, réchauffement climatique, guerre en Ukraine : difficile d'imaginer contexte plus anxiogène... © Getty - David Wall

Inflation, crise énergétique, pénurie de carburant, menaces liées à la guerre en Ukraine : difficile de ne pas se laisser gagner par l'angoisse en cet automne. On peut choisir de regarder ailleurs. Ou comme certains écrivains, préférer se réfugier dans le silence . Mais on peut aussi choisir de regarder ce contexte anxiogène droit dans les yeux. De prendre le temps de s'informer et de réfléchir à chacun des enjeux, politiques, économiques ou géostratégiques qui sont au cœur de l'actualité. À tête reposée.

⛽ Inflation, carburant, réforme des retraites au 49-3… De l’anxiété économique à la colère sociale ? (L'Invité(e) des matins, 42 min)

🇺🇦 Guerre en Ukraine. Quand le temps de la diplomatie reviendra-t-il ? (Le Temps du débat, 38 min)

☢ Nucléaire. Quand notre cœur fait boum (La Science, CQFD, 58 min)

🥶 Cols roulés et chauffage à 19°. Avons-nous toujours été obsédés par le froid ? (Sans oser le demander, 58 min)

🧚 La fiction peut-elle nous aider à résoudre nos problèmes ? (Avec philosophie, 58 min)

C'est dans l'actu

La kétamine est en passe de devenir un traitement majeur dans la lutte contre les symptômes dépressifs © Getty - Liyao Xie

💊Anti-dép. En guise de planche de salut, on peut se tourner vers la littérature... ou la chimie. Molécule connue pour ses effets positifs sur les dépressions résistantes, les mécanismes d’action de la kétamine sont encore méconnus. Pour mieux les cerner, des chercheurs se sont intéressés à un symptôme particulier de la maladie : les scénarios négatifs que les patients projettent à l'avance. ( Le Journal des sciences, 6 min )

🛒Vie chère. Tandis que la Nupes appelle à une marche de protestation contre la vie chère, dimanche 16 octobre à Paris, Jean-Luc Mélenchon continue de réclamer le blocage des prix des produits de première nécessité. Mais le gouvernement peut-il contrôler l'inflation ? ( Le Billet politique de Jean Leymarie, 4 min )

👮 Police. La réforme de la police dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2023 passe mal, surtout auprès de la Police Judiciaire. Pourquoi ? En quoi consiste cette réforme ? ( La Question du jour, 7 min )

🇨🇳 Chine. Dimanche 16 octobre s'ouvre le XXe Congrès du PCC chinois, 5 ans après celui qui a supprimé toute limite au cumul de mandats présidentiels. Une fois reconduit à la tête du régime, que fera Xi Jinping de son ambition de "prince rouge", à savoir faire de la Chine une grande puissance, à l'heure où la pandémie est venue la contrecarrer ? ( Cultures monde, 58 min )

Une lançeuse d'alerte : Camille Dejardin

L’école trahit-elle sa promesse d’offrir une égalité de chances par l’instruction et l’éducation à la citoyenneté ? © Getty - Kangah

Malaise dans l'école. Au-delà des mauvaises performances du système scolaire français dans les classements internationaux, Camille Dejardin, qui enseigne la philosophie en lycée, fait le constat des frustrations des acteurs de l'Éducation nationale. Dans Urgence pour l'école républicaine. Exigence, équité, transmission (Tracts, Gallimard) elle pointe une "perte de sens du rôle de l'école dans notre démocratie" et élabore des propositions pour "remonter le niveau " et, au-delà, réenchanter l'école.

📢 Camille Dejardin, l'école en état d'urgence (Tracts le podcast, 9 min)

Il est temps...

Que fait mon cerveau quand je procrastine ? © Getty - Catherine McQueen

Vous avez 5️⃣ min

⏰ Alors pourquoi remettre à demain ? Que se passe-t-il dans mon cerveau quand je fais mine d'ignorer cette roue de vélo à plat ? Une récente étude menée par l'Inserm révèle que les procrastinateurs ont tendance à évaluer plus rapidement que les autres la pénibilité de l’effort... ( Le Journal des sciences )

Vous avez 4️⃣ x 3️⃣ minutes

🖋️ Pour pénétrer dans l'intimité de 4 écrivains. Les frères Goncourt, Paul Léautaud, Maurice Garçon ou Julien Green, ils ont laissé à la postérité une oeuvre... plus un journal. Autocentré ou mondain, féroce parfois, mais toujours savoureux. ( Les Quadrithèmes de Charles Dantzig )

Vous avez 2️⃣7️⃣ min

💭 Et vous êtes fou d'Adèle. C'est son bébé. Une héroïne aussi attachante qu'anarchiste au sujet de laquelle le dessinateur avoue "Adèle, c'est moi." Pourtant, avec un 10e tome de ses aventures justement nommé Le Bébé des Buttes-Chaumont, Jacques Tardi fait ses adieux à l'inénarrable Adèle Blanc-Sec. ( Bienvenue au Club )

Vous avez 4️⃣5️⃣ min

😂 Pour vous taper des barres. Son univers ? Un mélange de théâtre, de comédie musicale, de lip-sync avoue elle-même l'humoriste Laura Felpin, qui dans son dernier spectacle passe allègrement d’un personnage d’influenceuse qui rêve de gloire à un instructeur de canyoning. ( Par les temps qui courent )

Cette Session s'arrête ici. La lecture des journaux intimes d'écrivains comme celle du dernier essai de Christian Salmon vous ont convaincu. C'est décidé, ce week-end, fini la procrastination, vous allez enfin vous atteler à l'écriture de ce roman que vous méditez depuis l'adolescence. La question du style vous inhibe encore ? Que nenni. Sachez que l'on peut en être soi-disant dépourvu·e et se voir néanmoins attribuer le prix Nobel de littérature . A la semaine prochaine.